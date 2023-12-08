«Факел» показал газон на стадионе в Воронеже перед «Динамо»: «Наши агрономы провели ямочный ремонт, подсев семян, подсыпку песка, аэрацию, кошение газона и прикатку»
«Факел» показал, как выглядит газон на стадионе в Воронеже перед «Динамо».
«Наши агрономы провели ямочный ремонт поврежденных участков поля, подсев семян и подсыпку песка, а также аэрацию, кошение газона, прикатку и нанесение разметки.
Согласно метеопрогнозам, Воронеж ожидает обильный снегопад. Уже сегодня поле укроют специальным покрытием. Все действия клубных агрономов согласовываются с лигой», – говорится в сообщении «Факела».
Матч 18-го тура Мир РПЛ с «Динамо» состоится 10 декабря и начнется в 14:00 по московскому времени.
Фото: t.me/pfcfakel
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