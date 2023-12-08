«Факел» показал газон на стадионе в Воронеже перед «Динамо»: «Наши агрономы провели ямочный ремонт, подсев семян, подсыпку песка, аэрацию, кошение газона и прикатку»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва фото Факел Центральный стадион профсоюзов Футбол

«Факел» показал, как выглядит газон на стадионе в Воронеже перед «Динамо».

«Наши агрономы провели ямочный ремонт поврежденных участков поля, подсев семян и подсыпку песка, а также аэрацию, кошение газона, прикатку и нанесение разметки. 

Согласно метеопрогнозам, Воронеж ожидает обильный снегопад. Уже сегодня поле укроют специальным покрытием. Все действия клубных агрономов согласовываются с лигой», – говорится в сообщении «Факела».

Матч 18-го тура Мир РПЛ с «Динамо» состоится 10 декабря и начнется в 14:00 по московскому времени.

Фото: t.me/pfcfakel

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14 комментариев
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подсев семян в декабре это здорово
+25
-2
+23
Ответ ЦСКА1960
подсев семян в декабре это здорово
Озимые культуры.
+13
-2
+11
Ответ гилберт
Озимые культуры.
озимые сажают в +10+15 по осени какие озимые в мороз ,ещё и газон озимый или это специальный озимый воронежский газон ? хз какие там агрономы
+7
0
+7
нормальное поле ,играть нужно и побеждать без нервов
+5
0
+5
Для декабря очень солидно смотрится
+5
-1
+4
Я подумал что это стеб и на фото будут метровые сугробы.
+3
0
+3
Как раз к марту хороший газон вырастет.
+2
0
+2
... и таблички ; по газонам не ходить!
+2
0
+2
Но это все равно ##### никому не нужно, потому что через 5 минут будет сельская поляна
+3
-1
+2
Ответ ЦСКА1960
подсев семян в декабре это здорово
Голуби и воробьи тоже хотят есть)
+2
0
+2
выглядит как старый стадион Динамо 😃
0
0
0
Ответ Рагнар Лодброк
озимые сажают в +10+15 по осени какие озимые в мороз ,ещё и газон озимый или это специальный озимый воронежский газон ? хз какие там агрономы
Подогрев работает и даже зимой трава растёт, ты их какого века?
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