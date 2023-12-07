Алаев об РПЛ: «Придем к тому, что рефери станут более открытыми, станут давать комментарии. Чем раньше — тем лучше»

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ судьи Александр Алаев Футбол

Александр Алаев выступил за открытость судей в Мир РПЛ.

— Вы извинялись за то, что в Калининграде было плохое качество картинки из-за отсутствия красных мячей. Может, и судьям объяснять свои решения по поводу проведения матчей?

— Я обещал не комментировать действия арбитров до конца первой части чемпионата. Но с учетом того, что это не совсем про судейство и качество их работы, отвечу. Не один раз я эту тему поднимал.

Абсолютно уверен, мы придем к тому, что рефери станут более открытыми, станут давать комментарии на те или иные темы. Чем раньше мы это сделаем — тем лучше.

Конечно же, судьи — такая же часть игры, как и футболисты, и болельщики, как и вы, пресса. И всем интересно мнение арбитров по тем или иным эпизодам. Много на эту тему было сказано, что есть запреты, есть практика. Но то, что я вижу из мирового опыта, в том числе в АПЛ, Серии А, все идут к тому, что в эфир дают переговоры ВАР, разбирают сложные моменты, буквально в этот же день выкладывают решения. Особенно это касается Англии.

А мы немножко, может быть, консервативны, уж слишком придерживаемся устоявшихся правил, – сказал президент РПЛ.

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3 комментария
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плевать на комментарии арбитров. пускай делают свою работу молча. это 150-й вопрос в нашем футболе.

для начала уберите фанайди и верните человеческий Кубок страны.

без этих двух пунктов, все остальные ваши выкрутасы - не стоят ничего.
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Нмкогда
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Что мешает сейчас давать им интервью? Есть передача "Правила игры". К ответу в эфире отличившихся.
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