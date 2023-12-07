Санчес – первый за 2,5 года вратарь «Челси», отбивший пенальти в матче АПЛ. Ранее было 10 пропущенных голов подряд с точки

Теги Челси премьер-лига Англия Эдуар Менди Роберт Санчес Футбол

Роберт Санчес – первый за 2,5 года вратарь «Челси», отбивший пенальти в матче АПЛ.

Голкипер отразил удар Бруну Фернандеша с 11-метрового в игре с «Манчестер Юнайтед» (1:2).

При этом предыдущие 10 пенальти в ворота «синих» в Премьер-лиге были реализованы.

В мае 2021 года Эдуар Менди парировал 11-метровый в игре «Челси» с «Манчестер Сити».

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