Матип порвал «кресты». Защитник «Ливерпуля», вероятно, выбыл до конца сезона

Жоэль Матип порвал переднюю крестообразную связку колена.

Об этом сообщил главный тренер « » .

Защитник мерсисайдцев получил травму в воскресном матче с «Фулхэмом» (4:3), в котором он был заменен на 69-й минуте.

Вероятно, 32-летний камерунец выбыл до конца сезона.

«К сожалению, это то, что я и ожидал с первой секунды. Все выглядело именно так. Нам сильно не повезло», – сказал Клопп.

Контракт Матипа с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2024 года.

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