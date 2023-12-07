Матип порвал «кресты». Защитник «Ливерпуля», вероятно, выбыл до конца сезона

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп травмы Жоэль Матип Футбол

Жоэль Матип порвал переднюю крестообразную связку колена.

Об этом сообщил главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Защитник мерсисайдцев получил травму в воскресном матче АПЛ с «Фулхэмом» (4:3), в котором он был заменен на 69-й минуте.

Вероятно, 32-летний камерунец выбыл до конца сезона.

«К сожалению, это то, что я и ожидал с первой секунды. Все выглядело именно так. Нам сильно не повезло», – сказал Клопп.

Контракт Матипа с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2024 года.

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1 комментарий
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похоже последний матч Матипа за Ливерпуль
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