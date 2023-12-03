Клопп о 4:3 с «Фулхэмом»: «Никогда не видел игры с таким количеством красивых голов. Из-за собственной глуповатости «Ливерпуль» чуть не проиграл»

Юрген Клопп отметил эстетическую привлекательность матча с «Фулхэмом» (4:3).

«Кажется, я никогда не видел игры с таким количеством красивых голов. Но из-за собственной глуповатости мы чуть не проиграли. В первом тайме, когда мы дарили голы, игра в обороне была ужасна.

В футболе все решают детали. Мы играли действительно хорошо, было много хороших моментов, но на перерыв ушли при счете 2:2, и это было закономерно.

Соперник не отставал и забил потрясающий гол. Счет стал 2:3, и каждый в футболке « », возможно, подумал, что на это все, но мы сумели ответить двумя голами мирового уровня.

Мы несколько раз меняли игровую систему. Были напряженные моменты, и следует отдать должное «Фулхэму» за хорошую задумку. Когда мы сбивались, они сразу создавали нам проблемы.

Сегодняшний матч омрачила травма . Ему не повезло, но выглядит все нехорошо. Я практически уверен, что он выбыл», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sports.

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