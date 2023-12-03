Клопп о 4:3 с «Фулхэмом»: «Никогда не видел игры с таким количеством красивых голов. Из-за собственной глуповатости «Ливерпуль» чуть не проиграл»

Теги Ливерпуль Фулхэм премьер-лига Англия Юрген Клопп травмы Жоэль Матип Здоровье Футбол

Юрген Клопп отметил эстетическую привлекательность матча с «Фулхэмом» (4:3).

«Кажется, я никогда не видел игры с таким количеством красивых голов. Но из-за собственной глуповатости мы чуть не проиграли. В первом тайме, когда мы дарили голы, игра в обороне была ужасна.

В футболе все решают детали. Мы играли действительно хорошо, было много хороших моментов, но на перерыв ушли при счете 2:2, и это было закономерно.

Соперник не отставал и забил потрясающий гол. Счет стал 2:3, и каждый в футболке «Фулхэма», возможно, подумал, что на это все, но мы сумели ответить двумя голами мирового уровня.

Мы несколько раз меняли игровую систему. Были напряженные моменты, и следует отдать должное «Фулхэму» за хорошую задумку. Когда мы сбивались, они сразу создавали нам проблемы.

Сегодняшний матч омрачила травма Матипа. Ему не повезло, но выглядит все нехорошо. Я практически уверен, что он выбыл», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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10 комментариев
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Матчи Ливера всегда интересные получишь удовольствие.Фулхэм респект за игру
+13
0
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Ответ Isa Babaev
Очередной камбек Как они это делают?
Тянут энергию из своих болельщиков, поэтому те седеют раньше времени. У меня уже седых волос больше, чем русых
+11
0
+11
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Очередной камбек
Как они это делают?
+6
0
+6
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Голы Ливерпуля бомбы просто!
Респект Фулхему! Игра огонь
+4
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Ответ Vadiay
Тянут энергию из своих болельщиков, поэтому те седеют раньше времени. У меня уже седых волос больше, чем русых
ну это да.... но мы сами выбрали этот путь)))
+4
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Ответ AndrewBegoun
Имя этой глуповатости - Келлехер
Хороший кипер, но Алиссон настолько железный номер 1, что, стоя в резерве, Келеххер закисает без практики в АПЛ.
+3
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Имя этой глуповатости - Келлехер
+2
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По этой игре понято что Алиссон номер один ☝️ в раме, а дальше игроки уровня чемпионшипа
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В этой глупости есть и твоя доля Юрген, к сожалению. Видя что не идет игра у Гравенберха, ты его держал до 83 мин. После не одназначной игры против Сити, опять в старте поставил Матипа, хотя Конате отлично закрывает правый фланг когда Трент не успевает.
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