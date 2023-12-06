Де Брюйне включен в заявку «Ман Сити» на клубный ЧМ. Хавбек не играет с августа из-за травмы

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия чемпионат мира среди клубов Кевин де Брюйне Футбол

ФИФА раскрыла детали заявки «Манчестер Сити» на чемпионат мира среди клубов.

«Горожане» проведут первый матч (на этапе полуфинала) 19 декабря. Финал пройдет 22-го.

В состав на турнир включен полузащитник Кевин де Брюйне. Он не играет с августа из-за травмы бедра. Ожидалось, что он пропустит 3-4 месяца после операции.

Со статистикой 32-летнего бельгийца можно ознакомиться здесь.

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1 комментарий
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Ждём Кевина. Он нужен Сити
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