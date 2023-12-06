Де Брюйне включен в заявку «Ман Сити» на клубный ЧМ. Хавбек не играет с августа из-за травмы

ФИФА раскрыла детали заявки «Манчестер Сити» на чемпионат мира среди клубов.

«Горожане» проведут первый матч (на этапе полуфинала) 19 декабря. Финал пройдет 22-го.

В состав на турнир включен полузащитник Кевин де . Он не играет с августа из-за травмы бедра. Ожидалось, что он пропустит 3-4 месяца после операции.

Со статистикой 32-летнего бельгийца можно ознакомиться здесь.

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