«Саарбрюкен» из 3-й лиги выбил «Айнтрахт» из Кубка Германии. В предыдущем раунде обыграли «Баварию»

«Айнтрахт» вылетел из Кубка Германии после поражения от «Саарбрюкена».

« », выступающий в 3-м немецком дивизионе, одержал победу в матче 1/8 финала со счетом 2:0. « » потерпел четвертое поражение подряд.

В предыдущем раунде «Саарбрюкен» выбил из Кубка Германии «Баварию» (2:1).

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