«Саарбрюкен» из 3-й лиги выбил «Айнтрахт» из Кубка Германии. В предыдущем раунде обыграли «Баварию»

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Кубок Германии Д3 Германия Саарбрюкен Футбол

«Айнтрахт» вылетел из Кубка Германии после поражения от «Саарбрюкена».

«Саарбрюкен», выступающий в 3-м немецком дивизионе, одержал победу в матче 1/8 финала со счетом 2:0. «Айнтрахт» потерпел четвертое поражение подряд.

В предыдущем раунде «Саарбрюкен» выбил из Кубка Германии «Баварию» (2:1).

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6 комментариев
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Саарбрюкен > Бавария, Айнтрахт > Барса
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Победив дракона-сам становишься драконом
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Кубок фермеров)
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Как же хочется, чтобы они выиграли кубок и попали в еврокубки играя в третьем дивизионе)
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Саарбрюкен: Это не меня заперли с вами — это вас заперли со мной.:))))))))
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Айнтрахт последнее время играет откровенно говенно.
Саарбрюкен - мощь. :)
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