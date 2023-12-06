«Саарбрюкен» из 3-й лиги выбил «Айнтрахт» из Кубка Германии. В предыдущем раунде обыграли «Баварию»
«Айнтрахт» вылетел из Кубка Германии после поражения от «Саарбрюкена».
«Саарбрюкен», выступающий в 3-м немецком дивизионе, одержал победу в матче 1/8 финала со счетом 2:0. «Айнтрахт» потерпел четвертое поражение подряд.
В предыдущем раунде «Саарбрюкен» выбил из Кубка Германии «Баварию» (2:1).
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Саарбрюкен - мощь. :)