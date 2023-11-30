Тикнизян считает, что уровень РПЛ упал: «Глупо это отрицать, отсутствие еврокубков сказалось. Уровень неплохой, но ниже, чем 3-4 года назад»
Наир Тикнизян считает, что уровень Мир РПЛ упал после отстранения от еврокубков.
– Есть мнение, что уровень РПЛ упал после отстранения от еврокубков. Согласен?
– Глупо отрицать, что уровень РПЛ упал. Практика на европейской арене играет нам всем на пользу, даже легионерам, которые едут в сборные.
Да, отсутствие еврокубков сказалось на уровне чемпионата. Если посмотреть на таблицу РПЛ, то клубы плотно идут друг к другу, примерно все выровнялись сейчас, на одном уровне.
– Насколько сейчас в целом высокий уровень чемпионата, если сравнить с тем, что было два года назад?
– В РПЛ на данный момент неплохой уровень. Но ниже, чем пять лет или даже три-четыре года назад, – сказал защитник «Локомотива».
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