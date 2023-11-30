Тикнизян считает, что уровень РПЛ упал: «Глупо это отрицать, отсутствие еврокубков сказалось. Уровень неплохой, но ниже, чем 3-4 года назад»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Наир Тикнизян Футбол

Наир Тикнизян считает, что уровень Мир РПЛ упал после отстранения от еврокубков.

– Есть мнение, что уровень РПЛ упал после отстранения от еврокубков. Согласен?

– Глупо отрицать, что уровень РПЛ упал. Практика на европейской арене играет нам всем на пользу, даже легионерам, которые едут в сборные.

Да, отсутствие еврокубков сказалось на уровне чемпионата. Если посмотреть на таблицу РПЛ, то клубы плотно идут друг к другу, примерно все выровнялись сейчас, на одном уровне.

– Насколько сейчас в целом высокий уровень чемпионата, если сравнить с тем, что было два года назад?

– В РПЛ на данный момент неплохой уровень. Но ниже, чем пять лет или даже три-четыре года назад, – сказал защитник «Локомотива». 

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20 комментариев
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щас придут депутаты и скажут, что этот молодой ничего не понимает, им управляет запад, у нас спорт стал даже лучше во всех компонентах
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Уровень упал еще до начала СВО, и как раз года 3-4 назад - он уже был донным. Падение началось с 2014-2015 года примерно и по чуть-чуть каждый год все слабее и слабее был чемпионат по общему уровню игры + наши клубы стали хуже выступать в еврокубках из раза в раз.
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Ромашкин ты чего такое болтаешь? У тебя жена работает на гос.канале может сверху получить за твои слова.
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Ответ Pasta
Уровень упал еще до начала СВО, и как раз года 3-4 назад - он уже был донным. Падение началось с 2014-2015 года примерно и по чуть-чуть каждый год все слабее и слабее был чемпионат по общему уровню игры + наши клубы стали хуже выступать в еврокубках из раза в раз.
Уровень начал падать с введением лимитов. А теперь он не падает - он просто ускоряется вниз на третей космической скорости
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Не видит Тики, что уровень наверх упал.
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Ответ леннорыч-абрамович
Не видит Тики, что уровень наверх упал.
Очередной отрицательный рост.
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Ответ damondiamond
щас придут депутаты и скажут, что этот молодой ничего не понимает, им управляет запад, у нас спорт стал даже лучше во всех компонентах
И вот де его надо депортирвать
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Ответ Сергей Молодых
Отсутствие еврокубков никак не может повлиять на уровень игры. Локо в тех кубках много играл? Повлиял на ситуацию отъезд легов и сложности с приобретением новых.
Так отсутствие еврокубков и повлияло на отъезд легов. Уровень упал, к бабке не ходи. Но это не всегда плохо.
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Ответ Pasta
Уровень упал еще до начала СВО, и как раз года 3-4 назад - он уже был донным. Падение началось с 2014-2015 года примерно и по чуть-чуть каждый год все слабее и слабее был чемпионат по общему уровню игры + наши клубы стали хуже выступать в еврокубках из раза в раз.
И виноваты в этом не отсутствие еврокубков, в еврокубках у нас последние сезоны играло 3-4 команды по 6 игр в году, а отсутствие системы подготовки футболистов и туры решения типа лимита! В США, Канаде, Бразилии, Аргентине тоже нет еврокубков но игроков готовят и внутренние чемпионаты очень приличные, выдают кучу игроков хорошего уровня. Оринтироваться надо в первую очередь на себя и строить систему.
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Ответ Pasta
Уровень упал еще до начала СВО, и как раз года 3-4 назад - он уже был донным. Падение началось с 2014-2015 года примерно и по чуть-чуть каждый год все слабее и слабее был чемпионат по общему уровню игры + наши клубы стали хуже выступать в еврокубках из раза в раз.
в сезоне 2017/2018 клубы отлично сыграли - добирались до стадий 1/16, 1/8 и 1/4 ЛЕ, дно началось буквально сразу после успешного ЧМ2018
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Яна Тикнизян
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Какой был уровень такой и остался, посмотрите на последние сезоны наших клубов в еврокубках, посмотрите на выступления нашего гегемона нашего последние годы в Лиге чемпионов и что поменялось? От нас что Роналду, Месси, Мбепе и Холланд уехали? Или отсутствие еврокубков виной тому что в Джикии + 15 сейчас? Еврокубки это вторично, надо выстраивать систему подготовки игроков а не ждать когда нас в Европу пустят, а легионеры у нас и так играют... В США и Канаде например тоже нет еврокубков а игроков воспитывают и играют они в хороших клубах Европы...
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Да, раньше бы Тикнизян не играл в РПЛ, уж точно не в топ команде РПЛ
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Отсутствие еврокубков никак не может повлиять на уровень игры. Локо в тех кубках много играл? Повлиял на ситуацию отъезд легов и сложности с приобретением новых.
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Песков подобрал интересную формулировку, типа : "В Кремле считают, что уровень РПЛ не упал , а изменил направление роста "
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Тащемта, 3 года назад падать было уже некуда. 1 победа в 25 матчах еврокубков и обсеры вроде Динамо с 20млн Филиппом в составе, проигрывающее Локомотиву Тбилиси. Сейчас тот же уровень, что и тогда, просто "подтвердить" нет возможности
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а когда мы в последние сезоны еврокубков проигрывали всем кому можно и нельзя, уровень не считался упавшим?) Наши клубы уже командам третьего европейского эшелона проигрывали с унылой безысходностью. Не надо прикрываться отстранением, деградация случилась ещё раньше
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о каком уровне можно говорить, если уже узбеки усиляют наши команды? если наша сборная выигрывает только у босоногих футболистов?
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Ух помню в апреле 2019 года суперматч Краснодара и Зенита. Такого уровня качества матчи сейчас сложновато представить. Ну прям реально матч уровня топ-лиг выдался.
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Зато ты себе место нашел в этом новом мире рпл
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