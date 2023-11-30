Тикнизян считает, что уровень РПЛ упал: «Глупо это отрицать, отсутствие еврокубков сказалось. Уровень неплохой, но ниже, чем 3-4 года назад»

Наир Тикнизян считает, что уровень Мир РПЛ упал после отстранения от еврокубков.

– Есть мнение, что уровень упал после отстранения от еврокубков. Согласен?

– Глупо отрицать, что уровень РПЛ упал. Практика на европейской арене играет нам всем на пользу, даже легионерам, которые едут в сборные.

Да, отсутствие еврокубков сказалось на уровне чемпионата. Если посмотреть на таблицу РПЛ, то клубы плотно идут друг к другу, примерно все выровнялись сейчас, на одном уровне.

– Насколько сейчас в целом высокий уровень чемпионата, если сравнить с тем, что было два года назад?

– В РПЛ на данный момент неплохой уровень. Но ниже, чем пять лет или даже три-четыре года назад, – сказал защитник « ».

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