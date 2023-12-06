Президент «Урала» про «Слово пацана»: «Бригаду» не запрещали – и ничего, сериал прошел на ура, посмотрели и забыли. Почему бы не освещать эту эпоху? Это же наше прошлое, наша жизнь»

Теги премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Сериалы Футбол

Григорий Иванов не против показа сериала «Слово пацана».

«Много слышал о сериале «Слово пацана», но не смотрел и не хочу. Честно, мне неинтересно. Зачем и для чего? Молодым, может быть, это интересно.

Почему бы не освещать эту эпоху? Это же наше прошлое, наша жизнь. Пускай молодое поколение смотрит, как все было: правильно или нет. И сами сделают выводы.

«Бригаду» не запрещали – и ничего, сериал прошел на ура. Посмотрели и забыли. Так было – это наша история. Сейчас не знаю, показывают ли правду, потому что не смотрел. Если интересно, пускай смотрят.

О своем детстве или юности не хочу говорить, но, конечно, было тяжелое время», – заявил президент «Урала».

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43 комментария
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Гриша в тех временах как рыба в воде
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Ни бригаду не смотрел, ни этот сериал.
Кому интересно, пусть смотрят.
Подобного дерьма и так в жизни было немало, чтобы ещё и ложкой с экрана его хлебать
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Теперь и прототипам дали высказаться
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Ответ Ярик01
Ни бригаду не смотрел, ни этот сериал. Кому интересно, пусть смотрят. Подобного дерьма и так в жизни было немало, чтобы ещё и ложкой с экрана его хлебать
И не хочется. Совсем. И те, и другие времена хорошо помню. И возраст как раз соответствует.
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Особенно в сериале понравились спутниковые тарелки и стеклопакеты на каждом втором окне. Снято качественно.
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Не смотрел бригаду, по ощущением и этот можно пропустить
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В те же времена знал победителей международной олимпиады по математике среди школьников, и не одного. Но про них сериалов не снимают. Только про гопоту отбитую.
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у России богатейшая тысячелетняя история с великими и трагичными страницами. Что, снимать не про что, кроме как про братков?
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Вроде и так в топах сериал зачем такая реклама идет мощная
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Ответ Ярик01
А кто мешает снимать не про братков коммерчески успешные вещи? Или все, один фильм в Казани сняли (надеюсь не на бюджетку), все, лимит закончен, очередь на сериал про Владимира Красное Солнышко в следующем году?
ну так у нас в стране тенденция, по которой самые известные и распиаренные фильмы и сериалы либо про бандосов, либо про маньяков. Конкретно этот сериал про казанских братков пиарят из-под каждого утюга уже месяц
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Сейчас по классике в комменты придет тип, который спросит "а я один здесь не понимаю, о чем речь?"
А потом в ответах он расскажет, что телека у него нет с 2006-го, вместо чая он заваривает поношенные носки и если ему скучно читает студенческую поэзию Николае Чаушеску в оригинале.
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Гриша дичь не скажет, за базар отвечает
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Ответ Андрей К.
он извинился- на выписку
Да, точно - пацаны не извиняются.
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Ответ Старая школа
Я б нашего рыжего взял в старшаки. Усы есть, дадим погоняло "Гиля Стоун Айленд", в деле уже показал себя недавно.
он извинился- на выписку
+3
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+2
Ответ Alex1104
В те же времена знал победителей международной олимпиады по математике среди школьников, и не одного. Но про них сериалов не снимают. Только про гопоту отбитую.
Из чего состоит жизнь победителей международной олимпиады по математике среди школьников?
Они целыми днями залипают в математические учебники и онанируют.
Нужно быть действительно гениальном режиссером, что бы сделать такое кино окупаемым и интересным для широкого круга зрителей.
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Ответ Никита Давыдкин
у России богатейшая тысячелетняя история с великими и трагичными страницами. Что, снимать не про что, кроме как про братков?
А кто мешает снимать не про братков коммерчески успешные вещи? Или все, один фильм в Казани сняли (надеюсь не на бюджетку), все, лимит закончен, очередь на сериал про Владимира Красное Солнышко в следующем году?
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Дак Олег или Григорий?) поправьте)
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Что-то мне кажется, что история с запретом форсится именно создателями.
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Я б нашего рыжего взял в старшаки. Усы есть, дадим погоняло "Гиля Стоун Айленд", в деле уже показал себя недавно.
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Редакторы долго думали, как этот сюда приплести?
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Спорим он их тех братков?
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С выходом сериала большинство пользователей спортс превратились в знатных кинокритиков.
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Ответ utsh44psmr
Особенно в сериале понравились спутниковые тарелки и стеклопакеты на каждом втором окне. Снято качественно.
В Игре Престолов старбакс пили, и ничего:)
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Комментарий удален модератором
Ответ Никита Давыдкин
ну так у нас в стране тенденция, по которой самые известные и распиаренные фильмы и сериалы либо про бандосов, либо про маньяков. Конкретно этот сериал про казанских братков пиарят из-под каждого утюга уже месяц
Потребитель не тот, надо перевоспитывать?)
Нужно Моисея, что 40 лет будет водить народ по пустыне, ожидая, когда приблатненная романтизация умрёт и в руководстве страны и пара поколений родителей сменится.
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Ответ Никита Давыдкин
ну так у нас в стране тенденция, по которой самые известные и распиаренные фильмы и сериалы либо про бандосов, либо про маньяков. Конкретно этот сериал про казанских братков пиарят из-под каждого утюга уже месяц
>ну так у нас в стране тенденция, по которой самые известные и распиаренные фильмы и сериалы либо про бандосов, либо про маньяков.
Ну да, чебурашка, холоп, движение вверх, вызов, последний богатырь - известные фильмы про известных маньяков.
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Ответ Никита Давыдкин
ну так у нас в стране тенденция, по которой самые известные и распиаренные фильмы и сериалы либо про бандосов, либо про маньяков. Конкретно этот сериал про казанских братков пиарят из-под каждого утюга уже месяц
Пиарят много всякого, а этот сериал видимо нравится людям. Рейтинг хороший.
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Ответ Никита Давыдкин
ну так у нас в стране тенденция, по которой самые известные и распиаренные фильмы и сериалы либо про бандосов, либо про маньяков. Конкретно этот сериал про казанских братков пиарят из-под каждого утюга уже месяц
Ну конечно только в ужасной России культивируются кино про бандитов. Вот, к примеру, в фильмах Тарантино прямо тишь да благодать.
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Пацан знает о чем говорит
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Ответ Alex1104
В те же времена знал победителей международной олимпиады по математике среди школьников, и не одного. Но про них сериалов не снимают. Только про гопоту отбитую.
А что про него смогут снять?
Как он учил-учил математику, не участвовал в уличных драках и наконец выиграл Олимпиаду по математике?
Похоже, никого это не вдохновляет.
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Ответ Alex1104
В те же времена знал победителей международной олимпиады по математике среди школьников, и не одного. Но про них сериалов не снимают. Только про гопоту отбитую.
Ну возьми сними сериал про математику)Посмотрим,сколько людей посмотрит,человек 50 может
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Ответ Ярик01
Трейлер посмотри, обычно этого достаточно
Ну.. Трейлер норм, жаль что ауешники неинтересны
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