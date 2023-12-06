Президент «Урала» про «Слово пацана»: «Бригаду» не запрещали – и ничего, сериал прошел на ура, посмотрели и забыли. Почему бы не освещать эту эпоху? Это же наше прошлое, наша жизнь»
Григорий Иванов не против показа сериала «Слово пацана».
«Много слышал о сериале «Слово пацана», но не смотрел и не хочу. Честно, мне неинтересно. Зачем и для чего? Молодым, может быть, это интересно.
Почему бы не освещать эту эпоху? Это же наше прошлое, наша жизнь. Пускай молодое поколение смотрит, как все было: правильно или нет. И сами сделают выводы.
«Бригаду» не запрещали – и ничего, сериал прошел на ура. Посмотрели и забыли. Так было – это наша история. Сейчас не знаю, показывают ли правду, потому что не смотрел. Если интересно, пускай смотрят.
О своем детстве или юности не хочу говорить, но, конечно, было тяжелое время», – заявил президент «Урала».
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Кому интересно, пусть смотрят.
Подобного дерьма и так в жизни было немало, чтобы ещё и ложкой с экрана его хлебать
А потом в ответах он расскажет, что телека у него нет с 2006-го, вместо чая он заваривает поношенные носки и если ему скучно читает студенческую поэзию Николае Чаушеску в оригинале.
Они целыми днями залипают в математические учебники и онанируют.
Нужно быть действительно гениальном режиссером, что бы сделать такое кино окупаемым и интересным для широкого круга зрителей.
Нужно Моисея, что 40 лет будет водить народ по пустыне, ожидая, когда приблатненная романтизация умрёт и в руководстве страны и пара поколений родителей сменится.
Ну да, чебурашка, холоп, движение вверх, вызов, последний богатырь - известные фильмы про известных маньяков.
Как он учил-учил математику, не участвовал в уличных драках и наконец выиграл Олимпиаду по математике?
Похоже, никого это не вдохновляет.