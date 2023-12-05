«Рубин» сыграл с «Динамо» в несогласованной форме – возможно, из-за суеверий Рахимова. Тренер считает зеленый комплект фартовым

«Рубин» сыграл с «Динамо» в несогласованной форме – возможно, из-за суеверий Рахимова.

Гости сыграли в зеленой форме, хозяева – в голубой. При этом «Рубин» должен был играть в белой форме – именно этот комплект был согласован в РПЛ.

«В матче с « » «Рубин» действительно обязали играть в белой форме, согласно требованиям вещателя и лиги. Но не учли, что у клуба не было этой формы в наличии. «Рубин» со своей стороны уведомил лигу, что может сыграть лишь в зеленом комплекте.

При этом ранее «Рубин» заказал форму других цветовых вариантов, но новые поставки необходимо ждать не меньше месяца. Поэтому «Рубин» играл в зеленой форме, не имея в распоряжении комплектов других цветов», – объяснили в пресс-службе « ».

В КДК РФС сообщили, что рассмотрят действия «Рубина».

«Рассмотрим несоответствие согласованной игровой формы команды «Рубин». Это значит, что команде не согласовали зеленую форму, а они в ней играли. Должна была быть другая форма, Премьер-лига не согласовала зеленую.

Это нарушение трех пунктов регламента. Также рассмотрим выход Рахимова за пределы технической зоны на поле», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что выбор формы на матч связан с суевериями Рашида Рахимова.

«Рубин» идет на все ухищрения только по одной причине – суеверие . Сразу несколько источников рассказали, что в клубе было дано задание делать все возможное, чтобы и дальше играть в зеленой форме. На фарт.

Именно поэтому в прошлый раз была выдумана история про утонувшую форму. Именно поэтому появилась легенда о невозможности организовать поставки футболок в этот раз.

Но, к счастью, на этот раз «Рубину» все это не помогло. Так что теперь можно больше не обманывать другие клубы, и РФС», – сказано в сообщении телеграм-канала «Мутко против».

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