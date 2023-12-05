«Рубин» сыграл с «Динамо» в несогласованной форме – возможно, из-за суеверий Рахимова. Тренер считает зеленый комплект фартовым

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия Динамо Москва КДК РФС игровая форма Артур Григорьянц стиль ТАСС Футбол

«Рубин» сыграл с «Динамо» в несогласованной форме – возможно, из-за суеверий Рахимова.

Гости сыграли в зеленой форме, хозяева – в голубой. При этом «Рубин» должен был играть в белой форме – именно этот комплект был согласован в РПЛ.

«В матче с «Динамо» «Рубин» действительно обязали играть в белой форме, согласно требованиям вещателя и лиги. Но не учли, что у клуба не было этой формы в наличии. «Рубин» со своей стороны уведомил лигу, что может сыграть лишь в зеленом комплекте.

При этом ранее «Рубин» заказал форму других цветовых вариантов, но новые поставки необходимо ждать не меньше месяца. Поэтому «Рубин» играл в зеленой форме, не имея в распоряжении комплектов других цветов», – объяснили в пресс-службе «Рубина».

В КДК РФС сообщили, что рассмотрят действия «Рубина».

«Рассмотрим несоответствие согласованной игровой формы команды «Рубин». Это значит, что команде не согласовали зеленую форму, а они в ней играли. Должна была быть другая форма, Премьер-лига не согласовала зеленую.

Это нарушение трех пунктов регламента. Также рассмотрим выход Рахимова за пределы технической зоны на поле», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что выбор формы на матч связан с суевериями Рашида Рахимова.

«Рубин» идет на все ухищрения только по одной причине – суеверие Рашида Рахимова. Сразу несколько источников рассказали, что в клубе было дано задание делать все возможное, чтобы и дальше играть в зеленой форме. На фарт.

Именно поэтому в прошлый раз была выдумана история про утонувшую форму. Именно поэтому появилась легенда о невозможности организовать поставки футболок в этот раз.

Но, к счастью, на этот раз  «Рубину» все это не помогло. Так что теперь можно больше не обманывать другие клубы, РПЛ и РФС», – сказано в сообщении телеграм-канала «Мутко против».

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14 комментариев
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В этом туре одна история ########### (интересней) другой
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-1
+26
Бикеича нет, а дело его - живёт!
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-1
+22
Опять этот "Мутко против" набрасывает говна на вертолёт
Недавно был потоп в складском помещении, вся форма, мягко говоря в дерьме, ну нет другой формы пока, а новые комплекты еще не едут, да и смысл наверное, 1 игра осталась
Это с любым клубом могло случиться
+20
-3
+17
Ответ Aleksey Yashin
В этом туре одна история ########### (интересней) другой
Настало время ##########ных историй (с)
+7
-1
+6
Как же пофиг, если не пересекается с формой соперника играйте в чем хотите, Палыч в чемпионском сезоне 2018 тоже топил за белую форму, Бердыев часто этим грешил итд
+6
-1
+5
Ответ ss_podonok
а может никакого потопа и не было?
Был, тогда даже у ребят из академии 2011-2012 года отменили на 2 дня тренировки, так как раздевалка находилась в соседнем помещении от склада
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+2
Ответ Aleksey Yashin
В этом туре одна история ########### (интересней) другой
меня твои истории ####### уже... я не могу их слушать...
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"Религиозный мотив" сгубил. ))
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все спортсмены суеверные, кто то в Рубине бутсы одел с правой ноги)))
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"Как убивали Рубин"
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Одного не понял, почему в бордовом нельзя было сыграть с Динамо? Вроде с динамовскими цветами и близко не пересекается, и дальтоникам норм.
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Ответ Ovsyankin
Как же пофиг, если не пересекается с формой соперника играйте в чем хотите, Палыч в чемпионском сезоне 2018 тоже топил за белую форму, Бердыев часто этим грешил итд
с минимальным дальтонизмом зритель уже не отличит синюю форму динамо и зеленую рубина, не надо так делать
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