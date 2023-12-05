Ван дер Варт о поражении в финале ЧМ-2010: «Разочарование прошло после двух бутылок вина. В раздевалке пили все, вообще-то было весело. Заходил Рамос, сочувствовал»
Рафаэл ван дер Варт рассказал, как алкоголь помог справиться с поражением на ЧМ.
Нидерланды уступили Испании в финале ЧМ-2010, пропустив в дополнительное время.
«После двух бутылок вина разочарование вскоре было забыто.
В нашу раздевалку заходил Серхио Рамос, говорил, что ему жаль и все такое.
В раздевалке мы все неплохо выпили. Присоединились все. Вообще-то было довольно весело.
И в самолете мы продолжали пить. Если в определенный момент ты достаточно пьян, автоматически засыпаешь. И это сработало.
Довольно забавно, что, занимая второе место, ты все равно проводишь парад. Но так мы смогли увидеть, что все это значило для людей в нашей стране», – сказал в эфире Ziggo Sport экс-хавбек сборной Нидерландов.
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