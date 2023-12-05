Ван дер Варт о поражении в финале ЧМ-2010: «Разочарование прошло после двух бутылок вина. В раздевалке пили все, вообще-то было весело. Заходил Рамос, сочувствовал»

Теги Рафаэл ван дер Варт сборная Нидерландов по футболу Серхио Рамос Сборная Испании по футболу ЧМ-2010 алкоголь и спорт Футбол

Рафаэл ван дер Варт рассказал, как алкоголь помог справиться с поражением на ЧМ.

Нидерланды уступили Испании в финале ЧМ-2010, пропустив в дополнительное время.

«После двух бутылок вина разочарование вскоре было забыто.

В нашу раздевалку заходил Серхио Рамос, говорил, что ему жаль и все такое.

В раздевалке мы все неплохо выпили. Присоединились все. Вообще-то было довольно весело.

И в самолете мы продолжали пить. Если в определенный момент ты достаточно пьян, автоматически засыпаешь. И это сработало.

Довольно забавно, что, занимая второе место, ты все равно проводишь парад. Но так мы смогли увидеть, что все это значило для людей в нашей стране», – сказал в эфире Ziggo Sport экс-хавбек сборной Нидерландов.

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4 комментария
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Первый вопрос Рамоса при входе в раздевалку соперников: "Что пьёте?"
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Представляю что было бы, если бы победили)
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Ответ onegin2007
Представляю что было бы, если бы победили)
Выключили бы playstation и всё😅
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Ответ onegin2007
Представляю что было бы, если бы победили)
напились бы наверное, но Рамос наверное уже не зашёл бы.
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