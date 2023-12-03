Где смотреть Лутон – Арсенал, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 5 декабря
Во вторник, 5 декабря, сыграют Лутон и Арсенал в 15 туре АПЛ.
- Игра пройдет на стадионе «Кенилворт Роуд».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лутон – Арсенал
- Начало матча запланировано на 23:15 по московскому времени.
Прогноз на матч Лутон – Арсенал
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