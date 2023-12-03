Матч «Локомотив» – «Зенит» состоится сегодня. Глава РПЛ Алаев подтвердил
Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится сегодня.
«Погода зимняя. Решение о переносе на полчаса принял судья. Матч сегодня состоится!» – сказал глава РПЛ Александр Алаев.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Мир РПЛ, начало которого запланировано на 17:00 по московскому времени.
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Игра ЦСКА и Ростова была по своему забавной и это вообще не было скучно
Снежные матчи всегда были и всегда будут - их единицы, относитесь к ним как к милой традиции нашего чемпионата.
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Я правильно понимаю что ты будешь топить за матчи на грязевых полях, лишь бы Зенит проиграл?)
Ростов, Сочи, Краснодар, Грозный и Питер должны были играть последние три тура этого года дома. Вместо это две команды из пяти почему-то играют в гостях 🤦♂️
Условия только для биться-бороться.
Я подожду весны, хочется все таки футбол посмотреть.