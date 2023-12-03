Матч «Локомотив» – «Зенит» состоится сегодня. Глава РПЛ Алаев подтвердил

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится сегодня.

«Погода зимняя. Решение о переносе на полчаса принял судья. Матч сегодня состоится!» – сказал глава РПЛ Александр Алаев.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Мир РПЛ, начало которого запланировано на 17:00 по московскому времени.

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