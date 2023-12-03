Матч «Локомотив» – «Зенит» состоится сегодня. Глава РПЛ Алаев подтвердил

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Александр Алаев календарь Чемпионат.com Футбол

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится сегодня.

«Погода зимняя. Решение о переносе на полчаса принял судья. Матч сегодня состоится!» – сказал глава РПЛ Александр Алаев.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Мир РПЛ, начало которого запланировано на 17:00 по московскому времени.

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49 комментариев
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Главный вопрос , почему первую игру играли в Питере под крышей , а в декабре в Москве)))
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Это было бы очень странно - сыграть ЦСКА и перенести Локомотив
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А помоему раз в году на такой глобальный прикол над футболистами посмотреть очень интересно
Игра ЦСКА и Ростова была по своему забавной и это вообще не было скучно
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Вот идиоты. В сентябре играют в Петербурге, когда можно играть и Москве, а в декабре, когда нигде кроме Петербурга играть нельзя, играют в Москве. Кретины
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Любители версии «Давайте вернем схему «Весна-осень»», вы футбол только последние несколько лет смотрите? Думаете, при старой схеме не было матчей в снегу? Были всегда, при этом эти игры были решающие в чемпионате — и перенести по старой схеме на весну их уже было нельзя. А помните сильный снегопад в фильме «Служебный роман»? Он вообще в сентябре в Москве случился. Как говорится, — бывает.
Снежные матчи всегда были и всегда будут - их единицы, относитесь к ним как к милой традиции нашего чемпионата.
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Ответ Саня Беляков
Главный вопрос , почему первую игру играли в Питере под крышей , а в декабре в Москве)))
Чёж теперь Зениту все домашние матчи в ноябре-декабре играть?
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Ответ Пикачу82
Слава богу! Удачи Локо!
Так ты же все ветки заплакал рассказами какой Зенит всемогущий и из-за него перенесут игру.
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Пусть Алаев и иже с ним из РФС вместо мальчишек мячи подают футболистам. Заодно почувствуют всю атмосферу праздника декабрьского футбола на снегу при минусовой температуре.
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Цитата Алаева «сначала сыграем, потом будем обсуждать»
🤡🤡🤡
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Ответ Guillermo
Чёж теперь Зениту все домашние матчи в ноябре-декабре играть?
почему бы и нет?
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Для кого в России футбол в декабре??? Мсье дюк для кого пустые стадионы, и пародия на футбол???
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Ответ Пикачу82
Слава богу! Удачи Локо!
Ура, будет матч в плохих условиях, ура!!!
Я правильно понимаю что ты будешь топить за матчи на грязевых полях, лишь бы Зенит проиграл?)
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Ответ Guillermo
Чёж теперь Зениту все домашние матчи в ноябре-декабре играть?
А почему нет-то?
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Не знаю,нужен ли такой футбол.На месте Семака выпустил бы резервный состав.Слишком велика вероятность травм.Для тех, кто считает, что за "такие деньги" игроки должны играть по любой погоде, попробую объяснить.Что тот же Вендел или Клаудиньо покажут на таком поле? Как кататься на пятой точке? Бред! Большой привет составителям календаря.
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Позорище! И матч ЦСКА, и «Локо» надо было переносить, а в идеале составлять календарь так, чтобы в ноябре-декабре играли исключительно на юге. Кому это нужно?
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Почему матч первого круга не провели в Москве, а второго в Санкт-Петербурге науке не известно
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Научите его составлять расписание по логике, а не как попадёт. Тогда и переносить ничего не надо
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Ответ ApXuMaHqPuT
Перспективный зимний олимпийский вид спорта - сноубол🥶
нуачо, например - успеть до свистка поставить в стенку дополнительных пару-тройку снеговиков при штрафном, а вратари с защитой должны построить крепость, пока остальные в центре поля откапывают мяч.
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Ответ JENNINGS
Позорище! И матч ЦСКА, и «Локо» надо было переносить, а в идеале составлять календарь так, чтобы в ноябре-декабре играли исключительно на юге. Кому это нужно?
каждый год одни и те же вопросы. в следующие ноябрь-декабрь тоже будет.
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Ответ Alex
Почему матч первого круга не провели в Москве, а второго в Санкт-Петербурге науке не известно
Фамилия его Алаев
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Ответ Пикачу82
Слава богу! Удачи Локо!
А извиниться за истерику, которую ты закатил на соседней ветке, полив Зенит помоями и уверяя что игру точно отменят, не хочешь? Или уже все забыл?:)
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Ответ sudoku
нуачо, например - успеть до свистка поставить в стенку дополнительных пару-тройку снеговиков при штрафном, а вратари с защитой должны построить крепость, пока остальные в центре поля откапывают мяч.
А штрафную можно залить и превратить в каток - это придаст матчам дополнительную зрелищность🤕
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Мяч в ворота летел, какой автогол?!) эээээ!!!!
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Ответ Саня Беляков
Главный вопрос , почему первую игру играли в Питере под крышей , а в декабре в Москве)))
Стою на асфальте я в лыжи обутый , то ли лыжи не едут то ли я из Р. Ф. С.
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Ответ Guillermo
Странно, что приходится это объяснять, второй человек уже написал. Турнир подразумевает справедливость, а значит равные условия и правила. А тут одни будут летом дома играть, другие будут осенью дома. Ладно пару матчей, но когда весь турнир под это переделан, то условия совершенно разные.
Какой весь турнир? От силы 2-3 последних тура в году Зениту дома сыграть и всё. Странно, что это надо объяснять. Аналогично Ростов и Краснодар.
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Ответ Michael_Monza
Вот идиоты. В сентябре играют в Петербурге, когда можно играть и Москве, а в декабре, когда нигде кроме Петербурга играть нельзя, играют в Москве. Кретины
Про идиотов- руководит РПЛ Алаев
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Ну и хорошо
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Ответ Саня Беляков
Главный вопрос , почему первую игру играли в Питере под крышей , а в декабре в Москве)))
Равно как и первый матч почему-то не сыграли в Ростове. Неужели нельзя загрузить календарь через компьютерную программу, задать алгоритмы согласно климатическим нормам…
Ростов, Сочи, Краснодар, Грозный и Питер должны были играть последние три тура этого года дома. Вместо это две команды из пяти почему-то играют в гостях 🤦‍♂️
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Ответ Илья Попов
Спортс, опубликуете новость, что Алаев извинился за отсутствие красных мячей в прошлом туре?
И что?-Покраснели
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Матч смотрится ужасно.
Условия только для биться-бороться.
Я подожду весны, хочется все таки футбол посмотреть.
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Миша, как обычно) Ну, почему не поставить в ворота любого другого молодого гк, б?
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Где те плаксы, которые говорили, что матч Зенита перенесут?
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Ух ты додумались поле накрыть перед матчем и включить подогрев))) А говорили в прошлый раз когда со Спартаком играли, что невозможно ничего сделать)))
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А что решает Алаев?
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так вот кто дебил,Алаев
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Опять у любителей заговоров тряска на ровном месте, и опять крупный чинуша успокаивает трясунов
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Спортс, опубликуете новость, что Алаев извинился за отсутствие красных мячей в прошлом туре?
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Перспективный зимний олимпийский вид спорта - сноубол🥶
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Говорит, что сегодня, но время не называет.
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Глупо было бы переносить после того, как сыграли ЦСКА с Ростовом. Если уж переносить, то надо было оба матча.
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