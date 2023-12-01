Экс-владелец «Лидса»: «Мой английский был ужасен. Я сказал поменять фиолетовый диван, а они уволили чертова тренера! 2000 человек на стадионе хотели меня убить, меня вывозила полиция»

Теги Лидс Массимо Челлино чемпионшип Брайан Макдермотт ахахаха Футбол

Экс-владелец «Лидса» Массимо Челлино рассказал, как случайно уволил тренера.

Итальянский бизнесмен приобрел клуб в 2014 году и продал в 2017-м.

«Мой английский был очень плох, произношение – просто ужасно. Когда я приехал, в кабинете на «Элланд Роуд» стоял чертов бархатный диван. Фиолетовый. Я сказал: «Поменяйте чертов диван (couch), я больше не хочу его видеть. А они уволили чертова тренера (coach)!

У меня спросили: «Кто будет руководить командой завтра [во время матча с «Хаддерсфилдом»]?» Я сказал: «А что такое? У нас разве нет тренера?» Они ответили: «Вы его уволили». Я сказал: «Я уволил тренера? Вот дерьмо!»

Было примерно 10 часов вечера, и на стадион пришли 2000 человек, которые хотели убить меня. Меня спрятали на стадионе, а потом вывезли на полицейской машине. Мне сказали: «Лучше тебе не идти на игру завтра».

Чертов фиолетовый!» – рассказал Челлино.

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23 комментария
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Пхахахахах
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Вспоминается шутка из 2014 года, когда Алина Кабаева сказала, что хочет крем, а не Крым...
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Лёня Слуцкий одобряет такую игру слов
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Ответ Ебздрогыч
Вспоминается шутка из 2014 года, когда Алина Кабаева сказала, что хочет крем, а не Крым...
У той шутки было продолжение:
https://cs6.pikabu.ru/post_img/2014/03/17/9/1395066553_966881862.jpg
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ЛОЛ
я думал такое только в мемасиках бывает
The Italian Man Who went to Malta.
наберите в ютюбе
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Мискузи😅
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Хахах, забавная история)
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это пять 😂
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Ахаха, звучит как анекдот!
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Впервые такое слышу, вот это ржака, конечно
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— Я увидел жука-вонючку на окне и сказал "Как же задолбал этот клоп", а на следущий день оказалось, что они уволили Юргена!

(С) Джон Генри в будущем
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— Эх, я ослаб…
— А я бабу бы…
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Этот момент идеально вписался бы в фильм "Проклятый Юнайтед".
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Ответ red hikkikomori
Представляю как он покупает Манчестер Юнайтед, приходит в первый день в клуб, его обнимают встречающие сотрудники, он говорит: да к черту ваши объятия(hug), и они увольняют Тен Хага)
На самом деле можно и диван попросить поменять.
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Это должно быть в каком-нибудь фильме. 100%!
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