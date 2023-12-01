Экс-владелец «Лидса» Массимо Челлино рассказал, как случайно уволил тренера.

Итальянский бизнесмен приобрел клуб в 2014 году и продал в 2017-м.

«Мой английский был очень плох, произношение – просто ужасно. Когда я приехал, в кабинете на «Элланд Роуд» стоял чертов бархатный диван. Фиолетовый. Я сказал: «Поменяйте чертов диван (couch), я больше не хочу его видеть. А они уволили чертова тренера (coach)!

У меня спросили: «Кто будет руководить командой завтра [во время матча с «Хаддерсфилдом»]?» Я сказал: «А что такое? У нас разве нет тренера?» Они ответили: «Вы его уволили». Я сказал: «Я уволил тренера? Вот дерьмо!»

Было примерно 10 часов вечера, и на стадион пришли 2000 человек, которые хотели убить меня. Меня спрятали на стадионе, а потом вывезли на полицейской машине. Мне сказали: «Лучше тебе не идти на игру завтра».

Чертов фиолетовый!» – рассказал .

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