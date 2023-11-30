Фанаты «Абердина» забросали снежками вратаря ХИК – матч остановили. Капитан шотландцев попросил болельщиков успокоиться
Поведение болельщиков привело к остановке матча ХИК – «Абердин».
Игра Лиги конференций была остановлена в начале второго тайма после того, как футболисты финской команды пожаловались судье на фанатов, бросающих снежки в голкипера Ники Мяенпяа.
Рефери Генц Нуза, поговорив с резервным судьей, обратился к капитану гостей Джонни Хэйсу с просьбой повлиять на зрителей. Ирландец подбежал к трибуне и призвал болельщиков успокоиться.
Некоторое время спустя игра возобновилась. Матч завершился со счетом 2:2.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!