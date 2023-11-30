Фанаты «Абердина» забросали снежками вратаря ХИК – матч остановили. Капитан шотландцев попросил болельщиков успокоиться

Поведение болельщиков привело к остановке матча ХИК – «Абердин».

Игра Лиги конференций была остановлена в начале второго тайма после того, как футболисты финской команды пожаловались судье на фанатов, бросающих снежки в голкипера .

Рефери Генц Нуза, поговорив с резервным судьей, обратился к капитану гостей Джонни Хэйсу с просьбой повлиять на зрителей. Ирландец подбежал к трибуне и призвал болельщиков успокоиться.

Некоторое время спустя игра возобновилась. Матч завершился со счетом 2:2.

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