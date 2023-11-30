Фанаты «Абердина» забросали снежками вратаря ХИК – матч остановили. Капитан шотландцев попросил болельщиков успокоиться

Теги высшая лига Шотландия Абердин высшая лига Финляндия ХИК происшествия судьи болельщики Ники Мяенпяа Джонни Хэйс Генц Нуза Лига Конференций УЕФА Футбол

Поведение болельщиков привело к остановке матча ХИК – «Абердин».

Игра Лиги конференций была остановлена в начале второго тайма после того, как футболисты финской команды пожаловались судье на фанатов, бросающих снежки в голкипера Ники Мяенпяа.

Рефери Генц Нуза, поговорив с резервным судьей, обратился к капитану гостей Джонни Хэйсу с просьбой повлиять на зрителей. Ирландец подбежал к трибуне и призвал болельщиков успокоиться.

Некоторое время спустя игра возобновилась. Матч завершился со счетом 2:2.

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3 комментария
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Шотландско - финское снежковое побоище
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Ябеда…
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Давно пора оградить футболе ров от дебилов,
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