Видич о зарплате тренерского штаба сборной Сербии: «16 млн евро за два года. Это нормально? Если мы столько платим работавшим в Китае и Японии, то что будет, если позовем кого-то из топ-лиг?»

Теги Неманя Видич Нагоя Грампус Сборная Сербии по футболу Драган Стойкович Федерация футбола Сербии Гуанчжоу Сити деньги Футбол

Неманя Видич сообщил о высокой зарплате главного тренера сборной Сербии.

«Поскольку я член ассамблеи [Футбольного союза Сербии], у меня есть доступ к информации о расходах организации. Я узнал, что за два года тренеру и его штабу выплатили 16 млн евро. Это 8 млн в год.

Нормально ли это – платить столько денег, если у нас молодая команда, у которой нет таких источников доходов? 16 млн евро за два года – огромная сумма.

Я не говорю о тренерских качествах Пикси (прозвище Драгана Стойковича – прим. Sports.ru). Я говорю только о системе. Если мы приглашаем тренеров, работавших в Китае и Японии, и платим им такие деньги, то что будет, когда Стойкович уйдет, а мы должны будем пригласить того, кто работал в одной из пяти топ-лиг? – сказал бывший защитник сборной Сербии в интервью NIN.

Стойкович тренирует национальную команду с 2021 года. Ранее он возглавлял клубы «Нагоя Грампус» и «Гуанчжоу Сити».

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9 комментариев
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Для Сербии просто аномальная зарплата .
+29
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+29
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Ответ Abu Ibrahim
Для Сербии просто аномальная зарплата .
Для 95 процентов мировых сборных аномальная зарплата. Топ 8 ладно, но Сербия это далеко не топ 8
+12
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+12
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Допишите новость, пожалуйста.
+1
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Там не только ЗП тренерского штаба, но и интерес тех, кто тренеров нанимал. Иначе действительно сложно объяснить
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Черчесов больше 3 шки не возьмёт
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Ответ Abu Ibrahim
Для Сербии просто аномальная зарплата .
успех на евро это окупит скорее всего.
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Ответ Hitgoe Himgob
Для 95 процентов мировых сборных аномальная зарплата. Топ 8 ладно, но Сербия это далеко не топ 8
Это на весь штаб. Но всё равно много, да.
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Ответ _BoSToN_44
Допишите новость, пожалуйста.
Спасибо
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