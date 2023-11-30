Видич о зарплате тренерского штаба сборной Сербии: «16 млн евро за два года. Это нормально? Если мы столько платим работавшим в Китае и Японии, то что будет, если позовем кого-то из топ-лиг?»
Неманя Видич сообщил о высокой зарплате главного тренера сборной Сербии.
«Поскольку я член ассамблеи [Футбольного союза Сербии], у меня есть доступ к информации о расходах организации. Я узнал, что за два года тренеру и его штабу выплатили 16 млн евро. Это 8 млн в год.
Нормально ли это – платить столько денег, если у нас молодая команда, у которой нет таких источников доходов? 16 млн евро за два года – огромная сумма.
Я не говорю о тренерских качествах Пикси (прозвище Драгана Стойковича – прим. Sports.ru). Я говорю только о системе. Если мы приглашаем тренеров, работавших в Китае и Японии, и платим им такие деньги, то что будет, когда Стойкович уйдет, а мы должны будем пригласить того, кто работал в одной из пяти топ-лиг? – сказал бывший защитник сборной Сербии в интервью NIN.
Стойкович тренирует национальную команду с 2021 года. Ранее он возглавлял клубы «Нагоя Грампус» и «Гуанчжоу Сити».
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