Вратарь «Клермона» о потере сознания от взрыва петарды: «Такому поведению не место на стадионе. Я играю не для того, чтобы бояться»

Вратарь «Клермона», пострадавший из-за взрыва петарды, прокомментировал инцидент.

Напомним, матч Лиги 1 «Монпелье» – « » был остановлен при счете 4:2 в пользу хозяев из-за детонации петарды, брошенной на поле в концовке второго тайма. Вратарь «Клермона» потерял сознание – его унесли с поля на носилках.

«После таких событий трудно подобрать слова. Я получил множество сообщений. Хочу заверить, что со мной все хорошо, и результаты обследования позволяют мне поехать в сборную, чтобы защищать цвета моей страны.

Я по-прежнему крайне шокирован произошедшим. Я играю в футбол не для того, чтобы бояться, выходя на поле. Я играю в футбол, потому что люблю делать это больше всего на свете. Такому поведению не место на стадионе», – написал сенегалец в инстаграме.

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