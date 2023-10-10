Вратарь «Клермона» о потере сознания от взрыва петарды: «Такому поведению не место на стадионе. Я играю не для того, чтобы бояться»

Теги лига 1 Франция происшествия болельщики Сборная Сенегала по футболу Монпелье Клермон соцсети Мори Диав Футбол

Вратарь «Клермона», пострадавший из-за взрыва петарды, прокомментировал инцидент.

Напомним, матч Лиги 1 «Монпелье» – «Клермон» был остановлен при счете 4:2 в пользу хозяев из-за детонации петарды, брошенной на поле в концовке второго тайма. Вратарь «Клермона» Мори Диав потерял сознание – его унесли с поля на носилках.

«После таких событий трудно подобрать слова. Я получил множество сообщений. Хочу заверить, что со мной все хорошо, и результаты обследования позволяют мне поехать в сборную, чтобы защищать цвета моей страны.

Я по-прежнему крайне шокирован произошедшим. Я играю в футбол не для того, чтобы бояться, выходя на поле. Я играю в футбол, потому что люблю делать это больше всего на свете. Такому поведению не место на стадионе», – написал сенегалец в инстаграме.

Жуть в Лиге 1: вратарь потерял сознание после взрыва петарды. «Монпелье» получит технарь

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bevooch
Ответ Анастасия Прудникова
Да, не место. Может, перед входом на стадион охране проверять болельщиков, хоть я и понимаю, что это долгая процедура, но здоровье игроков, да и самих зрителей (вдруг неадекват в болельщиков что-нибудь кинет?) дороже.
Был на игре ПСЖ - Лион в 2017 и на Марсель - ПСЖ в этом году. В обоих случаях даже рамок не было. Просто щупали долго всех и в сумки смотрели. Таких слабых осмотров не помню в России. Так что фаеров и петард было много.
С другой стороны идиота, который бросил, сразу вычислили и без фанайди.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анастасия Прудникова
Да, не место. Может, перед входом на стадион охране проверять болельщиков, хоть я и понимаю, что это долгая процедура, но здоровье игроков, да и самих зрителей (вдруг неадекват в болельщиков что-нибудь кинет?) дороже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий