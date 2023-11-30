«Лион» уволит Гроссо, назначенного 2,5 месяца назад. Команда идет последней в Лиге 1

«Лион» уволит Фабио Гроссо с поста главного тренера.

По информации RMC Sport, сегодня тренера уведомили об отставке. Информацию о скором уходе из «Лиона» подтверждают Фабрицио Романо и L’Équipe.

Временно исполняющим обязанности тренера «Лиона» станет директор академии Пьер Саж. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что в шорт-лист «Лиона» входят три тренера – , уже тренировавший «Лион» в прошлом, и .

Гроссо стал тренером « » в середине сентября, после отставки Лорана Блана.

«Лион» занимает последнее место в таблице Лиги 1, набрав 7 очков в 12 матчах.

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