«Лион» уволит Гроссо, назначенного 2,5 месяца назад. Команда идет последней в Лиге 1

Теги Лион Фабио Гроссо Игор Тудор лига 1 Франция Хорхе Сампаоли Брюно Женезьо Футбол

«Лион» уволит Фабио Гроссо с поста главного тренера.

По информации RMC Sport, сегодня тренера уведомили об отставке. Информацию о скором уходе Гроссо из «Лиона» подтверждают Фабрицио Романо и L’Équipe

Временно исполняющим обязанности тренера «Лиона» станет директор академии Пьер Саж. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что в шорт-лист «Лиона» входят три тренера – Брюно Женезьо, уже тренировавший «Лион» в прошлом, Хорхе Сампаоли и Игор Тудор.

Гроссо стал тренером «Лиона» в середине сентября, после отставки Лорана Блана. 

«Лион» занимает последнее место в таблице Лиги 1, набрав 7 очков в 12 матчах.

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27 комментариев
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Ответ Mr.Jack London
И Черчесов
Лучше тогда без тренера.
+54
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+48
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Эллардайс без работы сидит. Как и Магат
+50
-3
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теряем Лион) как так можно угробить команду, одного из топов Франции. Можно только посочувствовать болельщикам
+31
-2
+29
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Ответ Андерлехт Брюггевич
жаль видеть в таком положении некогда великую французскую команду: семь чемпионств подряд с 2001 до 2008 года.
Некогда, они всего три года назад в полуфинале ЛЧ играли, победив Ювентус и Сити в плей-офф
+19
-1
+18
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жаль видеть в таком положении некогда великую французскую команду: семь чемпионств подряд с 2001 до 2008 года.
+17
-3
+14
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Ответ Buf
дело не в тренере
пришли американцы и команда скатилась. классический сценарий
+16
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дело не в тренере
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Тудор отказал Наполи. В кризисный Лион он точно не поедет.
+5
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Ответ Артём Горяев
теряем Лион) как так можно угробить команду, одного из топов Франции. Можно только посочувствовать болельщикам
Какой владелец такая и команда
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Там Зидан свободен 😅
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Ответ Leon Petov
Эллардайс без работы сидит. Как и Магат
И Черчесов
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Ответ Caniball
Посмотрел на трансфермаркте - у них восьмой состав по стоимости в лиге. Почти 200 миллионов. Думаю выкарабкаются.
А что состав? Дырявая защита, средняя линия ни о чём, и в нападении старик Ляказетт.
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В Лионе,похоже, твердо встали на путь в Лигу 2.
К слову, без клуба сейчас скучает довольно неплохо работавшие в Лиге 1 Антуан Камбуаре, Раймон Доменек, Андре-Виллаш Боаш, а еще не закончил карьеру один опытный румын ))
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поспешили, скоро А. Мостовой лицензию получит, вот бы чудо сотворил.
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Посмотрел на трансфермаркте - у них восьмой состав по стоимости в лиге. Почти 200 миллионов.
Думаю выкарабкаются.
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Ответ Leon Petov
Эллардайс без работы сидит. Как и Магат
Про Эллэрдайса смешно)
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Ответ Francesc Fàbregas
Лучше тогда без тренера.
я тебя, во-первых, приветствую. как фамилия твоя? что за неуважение к полевому командиру?
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Ответ Francesc Fàbregas
Лучше тогда без тренера.
так он полевой командир
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Лион, если вылетишь, обещаю в FM25 вывести тебя в Лигу 1
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Ответ Артём Горяев
теряем Лион) как так можно угробить команду, одного из топов Франции. Можно только посочувствовать болельщикам
Аякс тоже теряли недавно, сейчас нагонять начали. Думаю и с Лионом так же будет
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Президент сменился и всё по ***** пошло
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И назначит Фабио Пикколо.
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Тудор отказал Наполи. В кризисный Лион он точно не поедет.
Тудора без предсезонки не представляю. До сих пор жалко что из Марселя ушёл. Одна из самых приятных для просмотра команд была в прошлом сезоне
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на что эти клоуны надеялись ?
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