«Лион» уволит Гроссо, назначенного 2,5 месяца назад. Команда идет последней в Лиге 1
«Лион» уволит Фабио Гроссо с поста главного тренера.
По информации RMC Sport, сегодня тренера уведомили об отставке. Информацию о скором уходе Гроссо из «Лиона» подтверждают Фабрицио Романо и L’Équipe.
Временно исполняющим обязанности тренера «Лиона» станет директор академии Пьер Саж. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что в шорт-лист «Лиона» входят три тренера – Брюно Женезьо, уже тренировавший «Лион» в прошлом, Хорхе Сампаоли и Игор Тудор.
Гроссо стал тренером «Лиона» в середине сентября, после отставки Лорана Блана.
«Лион» занимает последнее место в таблице Лиги 1, набрав 7 очков в 12 матчах.
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К слову, без клуба сейчас скучает довольно неплохо работавшие в Лиге 1 Антуан Камбуаре, Раймон Доменек, Андре-Виллаш Боаш, а еще не закончил карьеру один опытный румын ))
Думаю выкарабкаются.