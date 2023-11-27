У «Лиона» 1 победа в 12 матчах сезона – сегодня проиграли «Лиллю». Команда идет последней в Лиге 1

Теги Лион Лилль Фабио Гроссо лига 1 Франция Футбол

«Лион» выиграл лишь 1 из 12 матчей в нынешнем сезоне.

Сегодня команда под руководством Фабио Гроссо уступила «Лиллю» на своем поле со счетом 0:2.

В 12 матчах Лиги 1 в сезоне-2023/24 у «Лиона» 7 поражений и 4 ничьих. Единственную победу команда одержала 12 ноября над «Ренном» (1:0).

В турнирной таблице Лиги 1 «Лион» по-прежнему идет последним, набрав лишь 7 очков.

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10 комментариев

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Alexander Zubkov
А ведь эта команда когда-то 8 лет кошмарила французскую лигу. Страшно подумать.
+27
0
+27
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Пора пройти очищение пердивом и избавиться от идиотов в руководстве - Текстора
+14
-1
+13
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waleri
Для Лиги 1 ничего необычного - некогда топы Сент-Этьен и Бордо во 2-м, там же побывали Монако, Марсель.
+10
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Максим Столбов
Бордо, Сент-Этьен: иди уже к нам третьим будешь.
+3
0
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Bill Zapulil
😳
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Очень жалко именно этот клуб. Ведь когда-то был очень самобытной командой с очень интересными игроками. И никаких тебе шальных денег или шейхов. Грамотное руководство, талантливые тренеры и селекция.
+1
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Reims Start 2023
Терпения болельщикам
Лиона и Побед
+1
-1
0
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Cevin Cigan
Через пару лет,когда закончится аравийский вояж Карима Бензема,всё наладится у Лиона!!!
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Всеволод Бобров
как они Ренн умудрились обыграть, да еще и в гостях.
0
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