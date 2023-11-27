У «Лиона» 1 победа в 12 матчах сезона – сегодня проиграли «Лиллю». Команда идет последней в Лиге 1
«Лион» выиграл лишь 1 из 12 матчей в нынешнем сезоне.
Сегодня команда под руководством Фабио Гроссо уступила «Лиллю» на своем поле со счетом 0:2.
В 12 матчах Лиги 1 в сезоне-2023/24 у «Лиона» 7 поражений и 4 ничьих. Единственную победу команда одержала 12 ноября над «Ренном» (1:0).
В турнирной таблице Лиги 1 «Лион» по-прежнему идет последним, набрав лишь 7 очков.
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