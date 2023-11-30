Бессмертный об интересе «Зенита»: «Не рассматриваю, даже за мешок денег. Предан только «Динамо»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Станислав Бессмертный Футбол

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный заявил, что не хочет в «Зенит».

Некоторое время назад появилась информация о том, что «Зенит» хочет обновить состав российскими футболистами. В список игроков, интересных клубу, был включен Бессмертный.

«Это обычные слухи. Никто ни на кого не выходил. Нет ничего серьезного.

Не рассматриваю «Зенит» вообще, даже за мешок денег. Я предан только «Динамо». Клуб, который для меня сделал все и делает дальше», – сказал Бессмертный.

В этом сезоне 19-летний правый защитник провел 663 минуты в 9 матчах за «Динамо», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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22 комментария
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Доктор Верховцев
Ох уж этот юношеский максимализм! «Никогда!», «Только Динамо!», «Только Спартак!», «Предан клубу»...
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Roman
Соловьев вроде также говорил?)
+7
-1
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Olga.t
Ответ Любовь Мелехова
Марио Фернандес тоже так коням говорил.
Более того, и Медина так говорил....
+6
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Любовь Мелехова
Ответ Roman
Соловьев вроде также говорил?)
Марио Фернандес тоже так коням говорил.
+6
0
+6
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Дмитрий9779
Лавочник Динамо,зачем он Зениту?Это не усиление.
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Сергей48
А за два мешка?
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Machine Head
Ответ ЛыСъ
Это кто вообще? Аж 200 минут в РПЛ сыграл.
Он то игрок юношеской и молодежной сборной страны . Вот кто ты ему совсем не интересно.
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DancePunk
Потому что кощею бессмертному деньги не нужны, он и так над златом чахнет
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Magico!
Краткое резюме: "не рассматриваю мешок"
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Трент Резнор
Ясно, понятно. Нужно 2 мешка.
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Machine Head
Болельщикам зенита трудно понять желание игрока . Старожилов ленинградцев здесь нет. А новоиспеченные от прихода Газпрома вообще непонятно кто и откуда, слабо разбирающиеся в футболе. Привыкли , что можно все купить. Как, например, за 30 млн у нищего Динамо Данни. Зато сильно развито чувство стадного инстинкта. Когда закончится эра Газпрома в Зените, тогда вернётесь на свое законное место, ну и все горделивые и кичливые исчезнут в никуда .
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Dinamik1
Молорик.Пусть они дальше облизываются.Скорейшего выздоровления.
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владимир семенов
Так и прозябай со своим дном,то в середине рпл,то в лучшей лиге мира
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Owen_the_Simple
Ладно
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Filipp Gorski
Да ты лимитчик Зениту и даром не нужен
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Поцелуй Оздоева
Хахахаха
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Roman Popov
Ответ Сергей48
А за два мешка?
а за два мешка окажется , что его родной клуб его не понимает и плохо к нему относится
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