Бессмертный об интересе «Зенита»: «Не рассматриваю, даже за мешок денег. Предан только «Динамо»
Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный заявил, что не хочет в «Зенит».
Некоторое время назад появилась информация о том, что «Зенит» хочет обновить состав российскими футболистами. В список игроков, интересных клубу, был включен Бессмертный.
«Это обычные слухи. Никто ни на кого не выходил. Нет ничего серьезного.
Не рассматриваю «Зенит» вообще, даже за мешок денег. Я предан только «Динамо». Клуб, который для меня сделал все и делает дальше», – сказал Бессмертный.
В этом сезоне 19-летний правый защитник провел 663 минуты в 9 матчах за «Динамо», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Полную статистику игрока можно найти здесь.
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