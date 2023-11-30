Тренер «Копенгагена» об ЛЧ: «Нам удалось удивить. Мы не просто боремся за выход в плей-офф – наша судьба находится в собственных руках»

Теги Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Якоб Нееструп Футбол

Якоб Нееструп оценил шансы «Копенгагена» на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер датчан высказался после ничьей с «Баварией» (0:0).

«Нам пока нечему радоваться. Сделаем все возможное, чтобы завершить дело против «Галатасарая».

Знаю, что возможны многие сценарии, но мне кажется, нам удалось удивить. Мы не просто боремся за выход в плей-офф – наша судьба находится в собственных руках», – сказал Нееструп.

Какое чудо нужно «МЮ» для плей-офф? Все расклады на последний тур ЛЧ

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Ничейку сгоняйте с Галатасараем
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vezdexodof
Успехов Копенгагену!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плацкарт Вагоныч
Не об ЛЧ, а о ЛЧ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий