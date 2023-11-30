Тренер «Копенгагена» об ЛЧ: «Нам удалось удивить. Мы не просто боремся за выход в плей-офф – наша судьба находится в собственных руках»

Якоб Нееструп оценил шансы «Копенгагена» на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер датчан высказался после ничьей с «Баварией» (0:0).

«Нам пока нечему радоваться. Сделаем все возможное, чтобы завершить дело против «Галатасарая».

Знаю, что возможны многие сценарии, но мне кажется, нам удалось удивить. Мы не просто боремся за выход в плей-офф – наша судьба находится в собственных руках», – сказал Нееструп.

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