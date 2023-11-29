У Холанда 40 голов в 35 матчах ЛЧ. В 73 играх за «Сити» Эрлинг забил 71 гол

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Ред Булл Зальцбург Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил свой 40-й гол в Лиге чемпионов.

На 54-й минуте матча с «РБ Лейпциг» форвард «Манчестер Сити» сократил отставание в счете.

Этот матч стал для норвежца 35-м в Лиге чемпионов: он сыграл 16 матчей в турнире за «Манчестер Сити», 15 – за дортмундскую «Боруссию» и 8 – в составе «Ред Булл Зальцбург».

В 73 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах Холанд забил 71 гол.

Подробная статистика Эрлинга доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» (2:2, второй тайм).

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24 комментария

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Александр Борисов
Эрлинг очень эффективен и монструозный в штрафной , но он невероятно скучный футболист , я бы никогда не включил матч Сити чтобы посмотреть на его игру.
+40
-7
+33
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Ярик01
Спад затянулся, за сити меньше гола за матч, в бригаду большинства засуньте его
+22
-1
+21
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obidnyi
Ответ Владимир Владимирович
Я не помню с 2000 года, за время что я смотрю футбол, такого супер завершителя, матч гол
а Рональду и Месси чего делали эти годы??
+20
-1
+19
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luu
Ответ Александр Борисов
Эрлинг очень эффективен и монструозный в штрафной , но он невероятно скучный футболист , я бы никогда не включил матч Сити чтобы посмотреть на его игру.
Во как!, что-то новенькое, уже и голами не угодить, в первый раз вижу чтобы супербомбардира называли скучным, может ему ещё и жонглировать во время голевых моментов или гопак танценвать?
+14
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+11
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Владимир Владимирович
Я не помню с 2000 года, за время что я смотрю футбол, такого супер завершителя, матч гол
+11
-2
+9
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Птюч, Ёж.
Ответ obidnyi
а Рональду и Месси чего делали эти годы??
Суарес еще.
+7
0
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fussballer
Ответ Ярик01
Спад затянулся, за сити меньше гола за матч, в бригаду большинства засуньте его
На лавку пора, чтобы подумал на своей игрой.
+5
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+5
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SergioRamos92
Ответ fussballer
На лавку пора, чтобы подумал на своей игрой.
Впору задуматься о расторжении контракта
+5
-1
+4
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James Franc
В этом году невероятная заруба нападающих, прям все плотно идут.
+4
0
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hustla story
Ответ Любитель шпилей
Ни один ни второй ни разу не были даже близки к средней результативности гол за матч
не были близки?) у роналду если что за реал в 438 играх 450 голов)
+4
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Nothern Lord
Ответ Любитель шпилей
Ни один ни второй ни разу не были даже близки к средней результативности гол за матч
Ну конечно.
Что один, что другой много раз выбивали больше года за матч по итогам сезона.
+3
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Дорох
Ответ Александр Борисов
Эрлинг очень эффективен и монструозный в штрафной , но он невероятно скучный футболист , я бы никогда не включил матч Сити чтобы посмотреть на его игру.
тут я с тобой согласен будучи фаном Роналду
+2
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Владимир Владимирович
Ответ Александр Борисов
Эрлинг очень эффективен и монструозный в штрафной , но он невероятно скучный футболист , я бы никогда не включил матч Сити чтобы посмотреть на его игру.
Дружище, Эрлинг часто идёт в обыгрыш, весь матч бегает словно две дыхалки, постоянно зарабатывает штрафные, голов больше чем игр, пасует блестяще, где ты успел скукоту увидеть…. В прошлой победной лиге чемпионов, он можно сказать в одиночку схавал Баварию в обоих матчах
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Киборг💙🤖
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Владимир Владимирович
Ответ obidnyi
а Рональду и Месси чего делали эти годы??
Ну эти двое не в счёт конечно, хотя они оба начинали как полузащитники
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Блуждающий странник
Холанд безусловно талант и супер-завершитель, его голевое чутье за гранью, но при этом реализация у него в этом сезоне объективно слабая. И даже с такой реализацией у него сумасшедшая статистика, а когда вернет свой прежний график ещё больше начнет забивать.. это пугает. Ещё и формат ЛЧ другой со следующего сезона. Без травм перед нами будущий лучший бомбардир ЛЧ
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Faraog
И это, черт возьми, в Англии, где уровень сопротивления колоссальный!
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Velirpa
футболисты больше, чем в НХЛ люди забивают, в НХЛ что-то делали, чтобы понизить результативность, ну фз
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Ебздрогыч
Всего 40 за целых 35 матчей? Пффф, жутко распиаренный чувак
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