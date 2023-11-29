У Холанда 40 голов в 35 матчах ЛЧ. В 73 играх за «Сити» Эрлинг забил 71 гол
Эрлинг Холанд забил свой 40-й гол в Лиге чемпионов.
На 54-й минуте матча с «РБ Лейпциг» форвард «Манчестер Сити» сократил отставание в счете.
Этот матч стал для норвежца 35-м в Лиге чемпионов: он сыграл 16 матчей в турнире за «Манчестер Сити», 15 – за дортмундскую «Боруссию» и 8 – в составе «Ред Булл Зальцбург».
В 73 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах Холанд забил 71 гол.
Подробная статистика Эрлинга доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» (2:2, второй тайм).
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