У Холанда 40 голов в 35 матчах ЛЧ. В 73 играх за «Сити» Эрлинг забил 71 гол

Эрлинг Холанд забил свой 40-й гол в Лиге чемпионов.

На 54-й минуте матча с «РБ Лейпциг» форвард « » сократил отставание в счете.

Этот матч стал для норвежца 35-м в : он сыграл 16 матчей в турнире за «Манчестер Сити», 15 – за дортмундскую «Боруссию» и 8 – в составе « ».

В 73 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах забил 71 гол.

Подробная статистика Эрлинга доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» (2:2, второй тайм).

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