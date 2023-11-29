Игнашевич о 2:2 с «Локо»: «Недотерпели, есть разочарование. Ничья — справедливый итог»

Теги Локомотив Сергей Игнашевич ФОНБЕТ Кубок России Балтика Футбол

Сергей Игнашевич оценил ничью с «Локомотивом» (2:2).

Главный тренер «Балтики» высказался после первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

— Конечно, недотерпели. К сожалению, не удалось подарить победу болельщикам, которые давно ее ждут. Некоторое разочарование присутствует.

— Показалось, что «Балтика» более раскрепощено чувствует себя в кубковых матчах, чем в чемпионате.

— Не сказал бы так. Неплохо вошли в игру. Но первый тайм мы не очень хорошо сыграли, не очень качественно. Во втором тайме уже продышались, уже была другая история. Наверное, второй тайм надо взять за основу.

— Можно назвать итог встречи справедливым?

— Да. Ничья — справедливый итог. Если бы в прошлом сезоне мы хотя бы иногда играли с такими командами, как «Локомотив», то мы умели бы терпеть. У нас состав был укомплектован футболистами вторых дивизионов. Уровень чемпионата в РПЛ, темп, скорость — все это выше. Поэтому нам тяжело, — сказал Игнашевич.

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5 комментариев
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тот самый Кадрус
Ответ Юлия Закаблукова
Локо опять отскочил, Балтика заслужила победу
Что значит отскочил? Вообще то Локо вел и заранее поверив в победу, вышел расслабленным на второй тайм. Пропустив 2 гола, вернулся в игру и последние 20 минут матча только Локо и атаковал. Отскочил, это когда в матче Локомотив - Крылья советов в первом круге атаковали весь матч Крылья, забили лишь один и пропустил в самом конце случайный гол издалека от Маридишвили. Или когда Краснодар атаковал весь матч и один удачный удар Миранчука в конце принес ничью. Вот в этих матчах Локо отскочил, а тут вообще должен был спокойно побеждать более слабого соперника но возомнил себя черти кем и поплатился за это. Так что ничья самый что ни есть справедливый результат.
+14
-3
+11
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Юлия Закаблукова
Вообще игнаш, сделал очень симпатичную балтику
+5
-1
+4
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Евгений Цыбулин
Ответ Юлия Закаблукова
Вообще игнаш, сделал очень симпатичную балтику
Рядом с Игнашем-Кутепов играл на уровне ТОП-заща)))
+1
0
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