Игнашевич о 2:2 с «Локо»: «Недотерпели, есть разочарование. Ничья — справедливый итог»
Сергей Игнашевич оценил ничью с «Локомотивом» (2:2).
Главный тренер «Балтики» высказался после первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
— Конечно, недотерпели. К сожалению, не удалось подарить победу болельщикам, которые давно ее ждут. Некоторое разочарование присутствует.
— Показалось, что «Балтика» более раскрепощено чувствует себя в кубковых матчах, чем в чемпионате.
— Не сказал бы так. Неплохо вошли в игру. Но первый тайм мы не очень хорошо сыграли, не очень качественно. Во втором тайме уже продышались, уже была другая история. Наверное, второй тайм надо взять за основу.
— Можно назвать итог встречи справедливым?
— Да. Ничья — справедливый итог. Если бы в прошлом сезоне мы хотя бы иногда играли с такими командами, как «Локомотив», то мы умели бы терпеть. У нас состав был укомплектован футболистами вторых дивизионов. Уровень чемпионата в РПЛ, темп, скорость — все это выше. Поэтому нам тяжело, — сказал Игнашевич.
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