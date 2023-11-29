Сергей Игнашевич оценил ничью с «Локомотивом» (2:2).

Главный тренер «Балтики» высказался после первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

— Конечно, недотерпели. К сожалению, не удалось подарить победу болельщикам, которые давно ее ждут. Некоторое разочарование присутствует.

— Показалось, что « » более раскрепощено чувствует себя в кубковых матчах, чем в чемпионате.

— Не сказал бы так. Неплохо вошли в игру. Но первый тайм мы не очень хорошо сыграли, не очень качественно. Во втором тайме уже продышались, уже была другая история. Наверное, второй тайм надо взять за основу.

— Можно назвать итог встречи справедливым?

— Да. Ничья — справедливый итог. Если бы в прошлом сезоне мы хотя бы иногда играли с такими командами, как « », то мы умели бы терпеть. У нас состав был укомплектован футболистами вторых дивизионов. Уровень чемпионата в РПЛ, темп, скорость — все это выше. Поэтому нам тяжело, — сказал .

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