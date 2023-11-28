Гвардиолу вновь оштрафовали за неправильную парковку в центре Манчестера – на 60 фунтов

Пепа Гвардиолу вновь оштрафовали за неправильную парковку.

В воскресенье с главного тренера « » взыскали штраф на сумму 60 фунтов – автомобиль был припаркован в неположенном месте в центре Манчестера более трех часов.

Напомним, в августе Пеп получил штраф за аналогичное нарушение.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!