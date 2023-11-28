Гвардиолу вновь оштрафовали за неправильную парковку в центре Манчестера – на 60 фунтов

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия Пеп Гвардиола деньги Футбол

Пепа Гвардиолу вновь оштрафовали за неправильную парковку.

В воскресенье с главного тренера «Манчестер Сити» взыскали штраф на сумму 60 фунтов – автомобиль Гвардиолы был припаркован в неположенном месте в центре Манчестера более трех часов.

Напомним, в августе Пеп получил штраф за аналогичное нарушение.

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49 комментариев

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Леван Мкртчян
Ничего удивительного. Пеп никогда не умел парковаться
+212
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Тёма Тёма
Он там может до смерти стоять с такой зарплатой...😂😂😂
+77
-3
+74
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Isa Babaev
Ну он и не умеет парковать, его команды всегда атакуют
+48
-3
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Леван Мкртчян
Ничего удивительного. Пеп никогда не умел парковаться
Я думаю у Моуринью нет штрафов)
+33
-1
+32
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rigobersong
Новости уровня лайф ньюс:)
+31
-11
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savik-A.M.
Ответ Тёма Тёма
Он там может до смерти стоять с такой зарплатой...😂😂😂
да он мог бы там кусок земли купить 5*2 метра , и ставить. когда хочу )
+21
-1
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A.B.W.
Ответ Wiley Fox
Смешной штраф Вот в Финляндии от размера доходов наказание зависит Выписали бы шарлатану 20 тысяч фунтов в первый раз, 100 тысяч во второй, то больше бы не нарушал
Там такие штрафы дают за превышение скорости, езду пьяным или совершение аварии, а не за парковкую
+15
-1
+14
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Beast
лысый рецидивист
+15
-1
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Dinarxxx
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Я думаю у Моуринью нет штрафов)
автобусы не штрафуют)
+13
0
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Spaten
Хорошо не эвакуировали, побегал бы по морозу сначала а ГАИ, потом на штрафстоянку
+10
-1
+9
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Benjamin
Эта новость в главных? Спортс, все в порядке?
+8
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Wiley Fox
Смешной штраф

Вот в Финляндии от размера доходов наказание зависит

Выписали бы шарлатану 20 тысяч фунтов в первый раз, 100 тысяч во второй, то больше бы не нарушал
+11
-5
+6
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a2wai
На поле он тоже не паркуется, что с него взять, тут только если на большие бабки штрафовать)))
+3
0
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Ramisik
Скоро будут новости, что он не убрал за собакой на газоне
+3
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Дороф
Ответ Леван Мкртчян
Ничего удивительного. Пеп никогда не умел парковаться
Да ладно, один раз он достаточно удачно припарковался – в ответном матче против Атлетико.
+2
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Forte Live
Держите в курсе 🤝
+2
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Ekkart
Странные люди. У нас бы честь отдали и автограф попросили бы.
+2
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Danckoi tabak
Главное, что он не паркует автобус
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Demyan Grachev
неисправимый шарлатан...
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Виктор Войнов
точно машина была? не автобус?
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Stan Giroux
Когда Маур паркует машину, ему еще город должен остается
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Мексиканская песня
Клопп подрезал.
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Мексиканская песня
Парковал автобус?
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Power Lifting
Неподъемные деньги для Пепа! С ума сошли! Аж 60 фунтов!
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SamSam
Надо поучиться у Моуриньо парковаться)
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CyberUnited
Штраф лудогорцу пришел?
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BiVG
Ответ Power Lifting
Неподъемные деньги для Пепа! С ума сошли! Аж 60 фунтов!
Придется на вторую работу пойти
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Nick Crosier
Встал на место для инвалидов.
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Ильяс
просто он никогда не парковал автобусы в отличии от Моуринью)
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Michael1969
Ответ Spaten
Хорошо не эвакуировали, побегал бы по морозу сначала а ГАИ, потом на штрафстоянку
Там не эвакуируют автомобили, там на переднее колесо одевается такой треугольник, что не можешь двинуться с места. Его снимают сотрудники той же службы, что и одевают, вручая квитанцию о штрафе
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voroninboris
Ответ Тёма Тёма
Он там может до смерти стоять с такой зарплатой...😂😂😂
Зарплата Пепа порядка 20 млн фунтов. Ему 51, средняя продолжительность жизни в UK 81 год, но учитывая медицинские возможности и рост уровня медицины, добавим смело еще 10 лет.
Если ему будут выписывать штраф за каждые 3 часа в рпзмере 60 фунтов, то это 480 фунтов в день, 16800 в год, 672 тысячи за 40 лет.
Т.е. его зарплата за год покроет 20 000 000 / 672 000 = порядка 30 машин, которые будут неправильно припаркованы в центре Манчестера и будут регулярно штрафоваться каждые 3 часа в течение 40 лет.
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Марио 9
Ответ Тёма Тёма
Он там может до смерти стоять с такой зарплатой...😂😂😂
😁👍
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Raar
Полисмен болеет за Юнайтед? )
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gamper333
Какая же ценная новость. Спасибо Анне Сунцовой
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ВиделЛенина
Новость бомба
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Evgueniy
У нас в Мюнхене машину утащили на штрафстоянку с инвалидным знаком. Добрые немцы)
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Степан Старчиков
читаю и не верю.миллеоа снова арестовали за неправильную парковку))
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deadjoker
Рецидивист :))
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Владимир Ерофеев
Ну и новость!!!
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Dau Nog
Ради комментариев на такие новости у меня пристрастие к спортс.ру
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Семён Жуйло
Я бы, на его месте купил пару-тройку парковочных мест в центре Манчестера.
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brace
парковочный рецидивист
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Павел Антипин
Его Моур что ли оштрафовал?)))
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Sgi
Новости, которые мы заслужили…..
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КристинаИнстаграммовна
А стопхамы где? или в Англии их нет?!
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