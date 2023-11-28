Гвардиолу вновь оштрафовали за неправильную парковку в центре Манчестера – на 60 фунтов
Пепа Гвардиолу вновь оштрафовали за неправильную парковку.
В воскресенье с главного тренера «Манчестер Сити» взыскали штраф на сумму 60 фунтов – автомобиль Гвардиолы был припаркован в неположенном месте в центре Манчестера более трех часов.
Напомним, в августе Пеп получил штраф за аналогичное нарушение.
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Выписали бы шарлатану 20 тысяч фунтов в первый раз, 100 тысяч во второй, то больше бы не нарушал
Если ему будут выписывать штраф за каждые 3 часа в рпзмере 60 фунтов, то это 480 фунтов в день, 16800 в год, 672 тысячи за 40 лет.
Т.е. его зарплата за год покроет 20 000 000 / 672 000 = порядка 30 машин, которые будут неправильно припаркованы в центре Манчестера и будут регулярно штрафоваться каждые 3 часа в течение 40 лет.