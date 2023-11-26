Музей Криштиану Роналду с его восковой фигурой открыли в Эр-Рияде.

«Это моя история. От Мадейры до Саудовской Аравии», – написал форвард « ».

Португалец посетил музей с ультрасовременной галереей, в которой запечатлены самые важные моменты его карьеры.

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