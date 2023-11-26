Музей Роналду с его восковой фигурой открыли в Саудовской Аравии: «Это моя история»
Музей Криштиану Роналду с его восковой фигурой открыли в Эр-Рияде.
«Это моя история. От Мадейры до Саудовской Аравии», – написал форвард «Аль-Насра».
Португалец посетил музей с ультрасовременной галереей, в которой запечатлены самые важные моменты его карьеры.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Но в отвер тишина.
это что за физиономия? конечно, пластические операции в таком количестве дают о себе знать.
в погоне за искусственной красотой, многие теряют истинное человеческое обличие.
- унижение в эль класико от Месси 2017 (2-3)
- золотые мячи Месси (2009,2010,2011,2012)
- 50 голов Месси в ла лиги
- золото сборной Аргентины на ЧМ - 2022
- 5 и 6 ЗБ Месси
- унижение в финале и 1/2 ЛЧ от Месси ( 09 и 11)
- 2 чемпионства за 9 лет в Испании ( одно из которых с охренительным душком 16-17)
- 91 гол Месси за календарный год
- 5,6,7, и выстрел в голову 8 ЗМ Месси
Кринж же понимает, что победа на ЧМ Месси это точка в спорах.
Поэтому Морган и написал что для роналду мир рухнул.
Если до ЧМ их как то можно было уравнять в спорах ибо +- у обоих достидения сравнимые, хоть Лео и опережал по главным наградам ЗМ и ЗБ.
Но вот после 18.12.2022 это все ибо у Месси в данном случае просто нет конкурентов, он один, в собственной лиге.
Это понимают и его фанаты, просто больно принять факт что кумир проиграл.
Поэтому у них истерика по поводу его голов в полулюбительской лиге.
Это своего рода компенсация за моральный ущерб в декабре 2022)
Отсюда и комплексы.
Да, да, теперь это их реальность - злиться, оправдывать, рисовать свой мирок, ведь реальность больно бьет)
Евро есть и у Платини, куча ЛЧ так же. Вот это его ниша.
Месси, Пеле, Марадона исторически выше ибо ЧЕМПИОНЫ МИРА.
Спасибо что ты побеспокоилась обо мне.
Переживаешь видно.
а) идолопоклонство
б) изображения/фигуры людей
А между тем, Саудовская Аравия - главная исламская страна...
Переоцененная сборная, с переоцененным капитаном, не бойцы абсолютно.
Что и доказывают их вылеты на Евро и на ЧМ на ранних стадиях.
Ни одно мировое спортивное издание, ни одна федерация, ни фанаты по всему миру.
Месси, Пеле и Марадона величайшие по версии ФИФА, Конмебол.
Месси величайший по всем рейтингам мировых изданий.
Кринж обычно или четвертый или пятый.
Месси выигрывает любое глобальное голосование фанатов.
Сколько их было талантов? Море, и в кубном футболе были гении, но без мировой арены никак.
Поэтому в истории, в статусе величайших только Чемпионы Мира.
много у кого ехала и проявлялось это по разному. У кого-то наркота и алкоголь (Марадона), у кого-то постоянные тусы с друзьями (Роналдо, Роналдиньо), кто-то направо и налево раскидывает деньги на дорогие тачки и цацки, а потом приходится их продавать, чтобы как-то выживать и т д.
У кого-то сносит башню от своего звездного статуса и количества титулов или связей с большими дядями (таких примеров ещё большей особенно в рос футболе)