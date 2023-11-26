Музей Роналду с его восковой фигурой открыли в Саудовской Аравии: «Это моя история»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд стиль Футбол

Музей Криштиану Роналду с его восковой фигурой открыли в Эр-Рияде.

«Это моя история. От Мадейры до Саудовской Аравии», – написал форвард «Аль-Насра».

Португалец посетил музей с ультрасовременной галереей, в которой запечатлены самые важные моменты его карьеры.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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111 комментариев

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Camarão
Ответ Гибралтарду
мне одному кажется, что этот человек не совсем здоров?
Ну, определенные комплексы и мания величия у него наверняка имеются. Но, будем честны, с такими вводными у любого крыша поедет:)
+110
-7
+103
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Doubler
Достойный соперник бюста Роналду
+65
-3
+62
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Гибралтарду
мне одному кажется, что этот человек не совсем здоров?
+104
-69
+35
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Oleg
Ответ Гибралтарду
В этом музее саудиты тоже кричат: "Месси, Месси, Месси?"
В этом музее посетители просят показать Кубок Мира.
Но в отвер тишина.
+50
-32
+18
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Гибралтарду
В этом музее саудиты тоже кричат: "Месси, Месси, Месси?"
+34
-19
+15
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Blaumerc
Ответ Doubler
Достойный соперник бюста Роналду
тот случай, когда бюст выглядит более человечным чем сам Роналду.
это что за физиономия? конечно, пластические операции в таком количестве дают о себе знать.
в погоне за искусственной красотой, многие теряют истинное человеческое обличие.
+26
-11
+15
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aidos_1979
Ответ Гибралтарду
какая же уродливая эта копия Ronaldo...
Какой оригинал такая и копия))
+22
-8
+14
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Александр Кораблев
самые важные моменты в карьере Рональду
- унижение в эль класико от Месси 2017 (2-3)
- золотые мячи Месси (2009,2010,2011,2012)
- 50 голов Месси в ла лиги
- золото сборной Аргентины на ЧМ - 2022
- 5 и 6 ЗБ Месси
- унижение в финале и 1/2 ЛЧ от Месси ( 09 и 11)
- 2 чемпионства за 9 лет в Испании ( одно из которых с охренительным душком 16-17)
- 91 гол Месси за календарный год
- 5,6,7, и выстрел в голову 8 ЗМ Месси
+35
-22
+13
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aidos_1979
Ответ Егор Ковалёв
Он хоть понимает что он второстепенный персонаж в истории одного аргентинца?
Конечно понимает поэтому и едет кукуха))
+22
-11
+11
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Oleg
Ответ Александр Кораблев
самые важные моменты в карьере Рональду - унижение в эль класико от Месси 2017 (2-3) - золотые мячи Месси (2009,2010,2011,2012) - 50 голов Месси в ла лиги - золото сборной Аргентины на ЧМ - 2022 - 5 и 6 ЗБ Месси - унижение в финале и 1/2 ЛЧ от Месси ( 09 и 11) - 2 чемпионства за 9 лет в Испании ( одно из которых с охренительным душком 16-17) - 91 гол Месси за календарный год - 5,6,7, и выстрел в голову 8 ЗМ Месси
Выстрел в голову был 18.12.2022.
Кринж же понимает, что победа на ЧМ Месси это точка в спорах.
Поэтому Морган и написал что для роналду мир рухнул.
Если до ЧМ их как то можно было уравнять в спорах ибо +- у обоих достидения сравнимые, хоть Лео и опережал по главным наградам ЗМ и ЗБ.
Но вот после 18.12.2022 это все ибо у Месси в данном случае просто нет конкурентов, он один, в собственной лиге.
Это понимают и его фанаты, просто больно принять факт что кумир проиграл.
Поэтому у них истерика по поводу его голов в полулюбительской лиге.
Это своего рода компенсация за моральный ущерб в декабре 2022)
+28
-17
+11
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dutch74
Похоже, что Ранальда пытается зацепиться за место в сборной, чтобы хотя бы запасным поехать на ЧМ 2026, где сильная (без него) сборная гипотетически может выиграть турнир. Если ему это удастся, он будет бегать по бровке, размахивая руками, чтобы показать свою причастность к сборной. Ну а если португальцы вдруг станут чемпионами, этот жалкий фигляр изобразит рыдания, первым схватит кубок и не будет выпускать его из рук. В общем, не мытьем, так катанием.
+20
-10
+10
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SpilightTwarkle
Ответ Гибралтарду
мне одному кажется, что этот человек не совсем здоров?
Если бы я, как Роналду выросший в бедной семье без отца, достиг таких высот своими силами, то возможно тоже чувствовал себя так же.
+19
-9
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Егор Ковалёв
Он хоть понимает что он второстепенный персонаж в истории одного аргентинца?
+38
-28
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Антимосковский
костя воронин?
+8
0
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Юсуф Тайсумов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
"It’s my story, i’m Kristinka" . - написал форвард Аль_Насра.
+11
-4
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Александр Кораблев
Ответ Станислав Л
а почему у статуи руки черные🤣😂
материала не хватило, пришлось лепить из того что было 💩🤣
+8
-1
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Гибралтарду
какая же уродливая эта копия Ronaldo...
+13
-6
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Oleg
Ответ Егор Ковалёв
Он хоть понимает что он второстепенный персонаж в истории одного аргентинца?
Понимает)
Отсюда и комплексы.
+21
-14
+7
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Игорь Климов
У него самого и физиономия в жизни ненастоящая, из-за многих пластических операций.
+7
-1
+6
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Oleg
Забавно как фанаты роналду минусят все комментарии со словами ЧЕМПИОН МИРА.
Да, да, теперь это их реальность - злиться, оправдывать, рисовать свой мирок, ведь реальность больно бьет)
+10
-5
+5
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Oleg
Ответ Ascar Shatmanov
Кубок Евро есть и куча ЛЧ. Лучший игрок планеты как никак
Его лучшим, кроме недалекой фан базы, никто не признает.
Евро есть и у Платини, куча ЛЧ так же. Вот это его ниша.

Месси, Пеле, Марадона исторически выше ибо ЧЕМПИОНЫ МИРА.
+13
-9
+4
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Greatest Of All Time
Ответ Ascar Shatmanov
Кубок Евро есть и куча ЛЧ. Лучший игрок планеты как никак
Это так узбеки считают????
+8
-4
+4
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Oleg
Ответ Пацанчик реальный
Комментарий удален модератором
Сплю конечно)
Спасибо что ты побеспокоилась обо мне.
Переживаешь видно.
+5
-2
+3
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С дивана виднее
Ответ Oleg
Выстрел в голову был 18.12.2022. Кринж же понимает, что победа на ЧМ Месси это точка в спорах. Поэтому Морган и написал что для роналду мир рухнул. Если до ЧМ их как то можно было уравнять в спорах ибо +- у обоих достидения сравнимые, хоть Лео и опережал по главным наградам ЗМ и ЗБ. Но вот после 18.12.2022 это все ибо у Месси в данном случае просто нет конкурентов, он один, в собственной лиге. Это понимают и его фанаты, просто больно принять факт что кумир проиграл. Поэтому у них истерика по поводу его голов в полулюбительской лиге. Это своего рода компенсация за моральный ущерб в декабре 2022)
В принципе, все понимают, что индивидуально лучше Месси на отрезке 2009-2021 никого не было. Просто болельщики Роналду хотели отыграть это за счёт другого - титулов, ЗБ, его способностей вытягивать важные матчи. Только вот и по ЗБ, и по титулам аргентинец в итоге ушёл далеко вперёд. Последним доводом стала ЛЧ, причём даже не вся - только в части 3 стадий плей-офф и только в части голов. И не важно, что у них разные позиции на поле и что среднеигровая оценка у них чуть ли не балл в пользу Месси. Ну, пусть хоть этому радуются
+3
0
+3
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Илья Мурашов
Где трофеи, выигранные в СА?
+4
-1
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ArnoNeputevy
А зачем две восковые фигуры? Одна же уже есть.
+3
0
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Гибралтарду
мне одному кажется, что этот человек не совсем здоров?
мне кажется тут жаба жирная кого-то душит постоянно)
+10
-7
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v.belorussky
Послушайте, а разве в исламе нет запрета на:
а) идолопоклонство
б) изображения/фигуры людей

А между тем, Саудовская Аравия - главная исламская страна...
+3
0
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Men77
молодцы, сразу 3 восковые фигуры сделали: справа-был, в центре-стал, слева- будет.
+2
0
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Oleg
Ответ dutch74
Похоже, что Ранальда пытается зацепиться за место в сборной, чтобы хотя бы запасным поехать на ЧМ 2026, где сильная (без него) сборная гипотетически может выиграть турнир. Если ему это удастся, он будет бегать по бровке, размахивая руками, чтобы показать свою причастность к сборной. Ну а если португальцы вдруг станут чемпионами, этот жалкий фигляр изобразит рыдания, первым схватит кубок и не будет выпускать его из рук. В общем, не мытьем, так катанием.
Не выиграют.
Переоцененная сборная, с переоцененным капитаном, не бойцы абсолютно.
Что и доказывают их вылеты на Евро и на ЧМ на ранних стадиях.
+8
-6
+2
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GuruFutbola
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Он наверное не с куклой, а с тобой вытворял что то страшное. пару лет. Раз у тебя на него обидка в каждой новости.
Додика мнение не спрашивал
+3
-1
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dmpoo
Ответ Гибралтарду
мне одному кажется, что этот человек не совсем здоров?
Это да, ты бы проверился.
+5
-3
+2
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Станислав Л
а почему у статуи руки черные🤣😂
+2
0
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Oleg
Ответ Hi Hi
У Пеле этих кубков мира в 3 раза больше чем у месси😂 Месси не должен стоять в одном ряду с Пеле, если для тебя ЧМ - это определяющий фактор величия)
У Хенто 6 ЛЧ он величайший в истории этого турнира, ведь ни у кого в истории нет 6 ЛЧ.
+4
-2
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aidos_1979
Ответ Гибралтарду
мне одному кажется, что этот человек не совсем здоров?
Тебе не кажется)
+8
-6
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Иса Умаров
Ответ Гибралтарду
мне одному кажется, что этот человек не совсем здоров?
который из них? на фото их 3, точнее 2, одна восковая
+1
0
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Трусики Бочкаревой
Саудиты его опять подкололи, это же восковая фигура Месси ))))))
+3
-2
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FOOTBALL Live
Я Я Я Я Я Я...Весь р-он
+3
-2
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Паша Пашков
Ответ Doubler
Достойный соперник бюста Роналду
Сможет ли его обвести Заболотный?)
+2
-1
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Oleg
Ответ С дивана виднее
В принципе, все понимают, что индивидуально лучше Месси на отрезке 2009-2021 никого не было. Просто болельщики Роналду хотели отыграть это за счёт другого - титулов, ЗБ, его способностей вытягивать важные матчи. Только вот и по ЗБ, и по титулам аргентинец в итоге ушёл далеко вперёд. Последним доводом стала ЛЧ, причём даже не вся - только в части 3 стадий плей-офф и только в части голов. И не важно, что у них разные позиции на поле и что среднеигровая оценка у них чуть ли не балл в пользу Месси. Ну, пусть хоть этому радуются
ЧМ закрыл все вопросы.
+1
0
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Oleg
Ответ Anton Abaturov
Логично. Лучший игрок своей эпохи, как никак
Только его, кроме недалеких, никто лучшим не признает.
Ни одно мировое спортивное издание, ни одна федерация, ни фанаты по всему миру.
Месси, Пеле и Марадона величайшие по версии ФИФА, Конмебол.
Месси величайший по всем рейтингам мировых изданий.
Кринж обычно или четвертый или пятый.
Месси выигрывает любое глобальное голосование фанатов.
+2
-1
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Messi GOAT
Ответ Игорь Климов
У него самого и физиономия в жизни ненастоящая, из-за многих пластических операций.
ну раналда ж, когда у него было хоть что-то "настоящее"?)
+1
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Oleg
Ответ Anton Abaturov
мы ответим словами Родриго – Месси на слова последнего о о победе Аргентины на ЧМ: «Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл» " .Липовый ЧМ на века
Только родриго этого не говорил.
+1
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КристинаИнстаграммовна
Какой из них настоящий?
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Верховный Лорд
Ответ Гибралтарду
мне одному кажется, что этот человек не совсем здоров?
Поэтому ты назвался на этом сайте в честь него?)
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gPk
Ответ Camarão
Ну, определенные комплексы и мания величия у него наверняка имеются. Но, будем честны, с такими вводными у любого крыша поедет:)
С такими - это какими?
+1
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arspurs9
Ответ Oleg
Комментарий скрыт
«Более эпичные и исторические» это как?
+3
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giallo-verde
Музей при жизни -это мания величия, не иначе.
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Oleg
Ответ Лазарь Вилков
Стоп, а если главный талант мира родится в стране, где слабая сборная ? Он никогда не выиграет Чемпионат Мира. Поэтому все это не аргумент в спорах
Увы так.
Сколько их было талантов? Море, и в кубном футболе были гении, но без мировой арены никак.
Поэтому в истории, в статусе величайших только Чемпионы Мира.
+1
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nikitosdaipoltos
Ответ Oleg
Комментарий скрыт
ни у кого не уехала?)
много у кого ехала и проявлялось это по разному. У кого-то наркота и алкоголь (Марадона), у кого-то постоянные тусы с друзьями (Роналдо, Роналдиньо), кто-то направо и налево раскидывает деньги на дорогие тачки и цацки, а потом приходится их продавать, чтобы как-то выживать и т д.
У кого-то сносит башню от своего звездного статуса и количества титулов или связей с большими дядями (таких примеров ещё большей особенно в рос футболе)
+4
-3
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