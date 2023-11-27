Ташуев про 0 ударов в створ ворот «Рубина»: «Когда 9 человек сзади, это не так просто. Моменты были, не хватило класса»

Сергей Ташуев объяснил, почему у «Факела» ноль ударов в створ против «Рубина» (0:1).

— У «Факела» нет ударов в створ в матче с « », чем объясните эту статистику?

— Плотная оборона. Мы знаем, как обороняется «Рубин». В первом тайме у нас были шансы, могли забивать Марков, Аппаев, Магаль…

У казанцев девять человек сзади в обороне, эта тенденция для команд непреодолима, получается. Нам не хватило класса. Самое сложное в футболе — попасть в створ ворот. Когда у соперника девять человек сзади, то это не так просто.

Но моменты у нас были, ребята старались матч спасти и могли это сделать, но удача сопутствовала сопернику. Обидное поражение, — сказал главный тренер « ».

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