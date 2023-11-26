Модрич установил рекорд «Реала» по числу матчей после 35 лет. Хорват провел 161-ю игру и обошел вратаря Буйо
Лука Модрич установил рекорд по количеству матчей в составе «Реала» после 35 лет.
Сегодняшний матч против «Кадиса» в Ла Лиге (3:0) стал для 38-летнего хорвата 161-м в составе мадридского клуба после 35 лет.
Модрич обошел по этому показателю голкипера Франсиско Буйо, выступавшего за «Реал» с 1986 по 1997 год.
В матче против «Кадиса» Модрич провел на поле 67 минут и отметился голевой передачей на Родриго. Подробная статистика хорватского полузащитника доступна здесь.
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