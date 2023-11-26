Модрич установил рекорд «Реала» по числу матчей после 35 лет. Хорват провел 161-ю игру и обошел вратаря Буйо

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич рекорды Франсиско Буйо Футбол

Лука Модрич установил рекорд по количеству матчей в составе «Реала» после 35 лет.

Сегодняшний матч против «Кадиса» в Ла Лиге (3:0) стал для 38-летнего хорвата 161-м в составе мадридского клуба после 35 лет.

Модрич обошел по этому показателю голкипера Франсиско Буйо, выступавшего за «Реал» с 1986 по 1997 год.

В матче против «Кадиса» Модрич провел на поле 67 минут и отметился голевой передачей на Родриго. Подробная статистика хорватского полузащитника доступна здесь.

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30 комментариев

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Hugo Sanchez
Когда его брали в 2012-м 28 летнего, закрадывалась мысль, мол, нафига нужен игрок на 3 года? ЦПЗ-не вратарь, их век не столь длинный. Кто бы мог подумать)
+57
-2
+55
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JENNINGS
Один из Величайших ЦП не только в истории мадридского «Реала», но и в истории футбола в целом!🐐💪🇭🇷
Модрич - это и есть футбол! Невероятный интеллект!
Горжусь, что видел вживую игру Луки аж трижды в своей жизни!
+42
-8
+34
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Ruslan3132
Лука в порядке, пару четких пасов раскидал по полю ))
+24
-1
+23
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headmaster
По кол-ву матчей вратаря обогнать - это космос. Какая же будет потеря, когда Модрич закончит
+15
-1
+14
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Sergey Troshin
Кто нибудь заценил как его провожали болельщики Кадиса? До мурашек
+10
0
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xQcoW
Модрич даже старше старого гнома, а все еще полезен и приносит пользы в сложной лиге, а не пылит и доит дворовой клуб как меси))
+18
-9
+9
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xDe xDe
Старый дед борозды не портит)
+10
-2
+8
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Alexander Zubkov
живее всех живых) хоть и сдает потихоньку, но в обойме пригодится и как игрок и как лидер, который заставит бегать остальных.
+9
-1
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Виктор Никитин
Ответ Hugo Sanchez
Когда его брали в 2012-м 28 летнего, закрадывалась мысль, мол, нафига нужен игрок на 3 года? ЦПЗ-не вратарь, их век не столь длинный. Кто бы мог подумать)
ему было 26
+9
-3
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Жизнь Бичары
Ответ Hugo Sanchez
Когда его брали в 2012-м 28 летнего, закрадывалась мысль, мол, нафига нужен игрок на 3 года? ЦПЗ-не вратарь, их век не столь длинный. Кто бы мог подумать)
С ума сойти, оказывается его то и молодым не было в реале толком
+7
-1
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pit4er
Сердце Реала, диспетчер Реала
+7
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Igor Shalamov
Ответ GuruFutbola
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если ты скурился ещё не значит, что ты голландец
+7
-2
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VuNePonimaete
Ответ JENNINGS
Один из Величайших ЦП не только в истории мадридского «Реала», но и в истории футбола в целом!🐐💪🇭🇷 Модрич - это и есть футбол! Невероятный интеллект! Горжусь, что видел вживую игру Луки аж трижды в своей жизни!
Круто) а где, если не секрет?
+3
0
+3
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Azat Umarov
Ответ JENNINGS
Один из Величайших ЦП не только в истории мадридского «Реала», но и в истории футбола в целом!🐐💪🇭🇷 Модрич - это и есть футбол! Невероятный интеллект! Горжусь, что видел вживую игру Луки аж трижды в своей жизни!
поддерживаю + он и есть вся сб Хорватия по моему мнению
+3
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Алмаз K
Аксакал Лука даст еще прикурить всем! Здоровья ему!
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Cevin Cigan
Модрич - мировая легенда футбола,к тому же действующая!!! Он и правда двужильный мужик! Играть,а не отбывать номер в лучшем клубе мира, в его не футбольном возрасте - это просто космос!!!
+2
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corazón blanco
Легенда Мадрида. Очень рад, что такой парень защищает цвета Королевского клуба!
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Woootz
И не просто показал. Его к Буйо привязал.
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Аврал
Люблю Модрича,но новости....после тридцати...после тридцатипяти,шести...можно печатать после каждого тура.Игрок прекрасный,но не распинайте его на кресте.)
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JENNINGS
Ответ VuNePonimaete
Круто) а где, если не секрет?
Хорватия - Дания 2018
ЦСКА - «Реал Мадрид» 2018
«Реал Мадрид» - «Осасуна» 2023
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f0rmoceft
Отлично сегодня сыграл, надеюсь травмы нет, а то скоро играть некем будет.
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Carlos
Как 161?
Столько не набирается
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ipolyakov16
Ответ JENNINGS
Один из Величайших ЦП не только в истории мадридского «Реала», но и в истории футбола в целом!🐐💪🇭🇷 Модрич - это и есть футбол! Невероятный интеллект! Горжусь, что видел вживую игру Луки аж трижды в своей жизни!
Решил проверить, не видел ли я его вживую на ЦСКА, когда Вернблум в конце сравнял 1-1. Понял, что нет. Но зато я видел Каса, Рамоса, Роналду, Кака, блин! Уже забыл за 11 лет…
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VuNePonimaete
Ответ JENNINGS
Хорватия - Дания 2018 ЦСКА - «Реал Мадрид» 2018 «Реал Мадрид» - «Осасуна» 2023
Прикольно) я бы тоже сгонял сейчас, возможность есть, но не представляю какие траблы с шенгеном сейчас...
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JENNINGS
Ответ VuNePonimaete
Прикольно) я бы тоже сгонял сейчас, возможность есть, но не представляю какие траблы с шенгеном сейчас...
Испания в целом нормально даёт, главное всё предоставить чётко)
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Arthurino
Ответ GuruFutbola
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Сергей Батурин
а как же нам спать, без информации о о игроке после 25, например, лет?
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