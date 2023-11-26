Модрич установил рекорд «Реала» по числу матчей после 35 лет. Хорват провел 161-ю игру и обошел вратаря Буйо

Лука Модрич установил рекорд по количеству матчей в составе «Реала» после 35 лет.

Сегодняшний матч против «Кадиса» в (3:0) стал для 38-летнего хорвата 161-м в составе мадридского клуба после 35 лет.

Модрич обошел по этому показателю голкипера , выступавшего за « » с 1986 по 1997 год.

В матче против «Кадиса» провел на поле 67 минут и отметился голевой передачей на Родриго. Подробная статистика хорватского полузащитника доступна здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?