Где смотреть Милан – Боруссия Дортмунд, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 28 ноября

Во вторник, 28 ноября, сыграют Милан и Боруссия Дортмунд в 5 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Милан – Боруссия Дортмунд

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Милан – Боруссия