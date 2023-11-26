Коке провел 600 матчей за «Атлетико» – первым в истории клуба

Коке провел 600 матчей в составе «Атлетико».

Это произошло во вчерашней игре с «Мальоркой» (1:0) в рамках 14-го тура .

31-летний полузащитник стал первым футболистом в истории «Атлетико», которому удалось достичь отметки в 600 матчей за клуб.

стал рекордсменом по числу матчей за «Атлетико» в октябре 2022 года. Второе место занимает Аделардо Родригес, который провел за « » 553 игры.

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