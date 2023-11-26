Коке провел 600 матчей за «Атлетико» – первым в истории клуба

Теги Атлетико Ла Лига рекорды Коке Футбол

Коке провел 600 матчей в составе «Атлетико».

Это произошло во вчерашней игре с «Мальоркой» (1:0) в рамках 14-го тура Ла Лиги.

31-летний полузащитник стал первым футболистом в истории «Атлетико», которому удалось достичь отметки в 600 матчей за клуб.

Коке стал рекордсменом по числу матчей за «Атлетико» в октябре 2022 года. Второе место занимает Аделардо Родригес, который провел за «Атлетико» 553 игры.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
И всего 31 год! Может вполне задрать планку рекорда до 800-900 игр
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кузя Гитарист
Ответ Ебздрогыч
И всего 31 год! Может вполне задрать планку рекорда до 800-900 игр
Ты тоже можешь задрать планку в 800-900 тыс комментариев на спортсе
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эль Иберико
Поздравляем, Легенда!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
felipe89
Ответ Кузя Гитарист
Ты тоже можешь задрать планку в 800-900 тыс комментариев на спортсе
Я думаю это его мечта) для него жизнь заключается в том, чтобы фармить плюсики
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
помню именно он назвал на поле кринжа7 - педиком. инстадива про это рассказала в раздевалке своим одноклубникам, жаловалась) там вообще смешной диалог с его слов был:

– Коке назвал меня геем, – сказал Криштиану Роналду.
– Что? – переспросил один из партнеров.
– Он сказал мне: "Ты гей".
– Что будешь делать? – спросил другой футболист "Реала".
– Ничего, а что я могу сделать? Он назвал меня геем, я ответил: "Да, я гей, но зато я очень богат".

(с) https://www.sports.ru/football/1045865744.html 2016 год))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий