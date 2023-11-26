Коке провел 600 матчей за «Атлетико» – первым в истории клуба
Коке провел 600 матчей в составе «Атлетико».
Это произошло во вчерашней игре с «Мальоркой» (1:0) в рамках 14-го тура Ла Лиги.
31-летний полузащитник стал первым футболистом в истории «Атлетико», которому удалось достичь отметки в 600 матчей за клуб.
Коке стал рекордсменом по числу матчей за «Атлетико» в октябре 2022 года. Второе место занимает Аделардо Родригес, который провел за «Атлетико» 553 игры.
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– Коке назвал меня геем, – сказал Криштиану Роналду.
– Что? – переспросил один из партнеров.
– Он сказал мне: "Ты гей".
– Что будешь делать? – спросил другой футболист "Реала".
– Ничего, а что я могу сделать? Он назвал меня геем, я ответил: "Да, я гей, но зато я очень богат".
(с) https://www.sports.ru/football/1045865744.html 2016 год))