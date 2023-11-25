«Арсенал» обогнал «Ман Сити» и «Ливерпуль» и вышел на 1-е место в АПЛ

«Арсенал» воспользовался ничьей в матче «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» (1:1).

Команда Микеля Артеты одолела « » (1:0) в гостях и после 13 туров возглавила таблицу .

На счету «канониров» 30 очков. « » отстает на 1 балл, « » – на 2.

За ними идут « » и «Астон Вилла» – 26 и 25 очков соответственно после 12 игр. Они встретятся завтра.

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