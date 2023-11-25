«Арсенал» обогнал «Ман Сити» и «Ливерпуль» и вышел на 1-е место в АПЛ

Теги Ливерпуль Микель Артета Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Брентфорд Футбол

«Арсенал» воспользовался ничьей в матче «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» (1:1).

Команда Микеля Артеты одолела «Брентфорд» (1:0) в гостях и после 13 туров возглавила таблицу АПЛ.

На счету «канониров» 30 очков. «Ман Сити» отстает на 1 балл, «Ливерпуль» – на 2.

За ними идут «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» – 26 и 25 очков соответственно после 12 игр. Они встретятся завтра.

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73 комментария

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We are Arsenal
красавцы. с победой , гуннеры !
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S. A.
ВСЕМ ПОСТАМ! ХАВЕРЦ ЖИВ!!!
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skvoznoi
Любая игра Арсенала после международного перерыва превращается в мучение. Сегодня хорошо не выглядел вообще никто. Очень не хватает Эдегора в его лучшей форме. Хорошо, что додавили. Банальная фраза, но чемпионства выигрываются именно в таких играх. “When you just got it done”, как выразился английский комментатор.
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Billy_Shears
Ответ red hikkikomori
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Рыбак рыбака?
+22
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Hardi
Я уже в 100 раз говорю, что у Арсенала появился характер, и это очень радует. На одной хорошей игре не уедешь, ну и фарта не хватает сейчас.
+18
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Moby D
Райс интеллект все таки , мгновенно "оценил" ошибку Ремсдейла и закрыл ворота.
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Фанат спорта01
с одной стороны Арсенал играет в очень стерильный и скучный футбол но кажется что команда прилично мощнее чем в прошлом сезоне.
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Arsenal till I Die
Летом надо кипера искать. Ни Райа, ни Рамсдейл это не уровень первого номера команды, которая хочет на что-то серьёзное претендовать
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Денис Давыдов
Ответ Дмитрий Бервинов
В прошлом сезоне Арсенал не выиграл, хотя таких камбэков хватало
Команда молодая, это еще не пик ее, а уже есть потуги на борьбу за чемпионство
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jelu
Болельщики красавцы, как пели Хаверцу!!!
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Алексей Ковалёв
Ответ Axs Men
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Вы выдаёте желаемое за действительное )
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Доминатор3000
Хавертц красавчик…
В самый нужный момент спас…
Райс ТОПИЩЕ!!!!
Рамсдэйла на банку…
Ну дрожит он,ну что поделаешь…
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Анатолий Гончаров
Ответ Moby D
Райс интеллект все таки , мгновенно "оценил" ошибку Ремсдейла и закрыл ворота.
А на 76 минуте Зинченко как вытянул с угла. Реймсдейл никак не успевал этот мяч достать. Да, "Арсеналу нужен хороший вратарь.
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ALMANAC
Хаверц вывел Арсенал на первое место.
Такой нужно заголовок)
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Виьалий
Вот и здрасьте. Хаверц! Это Арсенал, спонсор команды - валидол! Всех с победой и первым местом!
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gninnur esrever*
Ответ Arsenal till I Die
Летом надо кипера искать. Ни Райа, ни Рамсдейл это не уровень первого номера команды, которая хочет на что-то серьёзное претендовать
Как и форварда. Эдуард тот еще бист.
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закрыт по беспределу
Неплохой денëк
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Arsenal till I Die
Ответ gninnur esrever*
Как и форварда. Эдуард тот еще бист.
Форвард был нужен ещё в прошлом сезоне. Тот, кто всерьёз рассчитывал/рассчитывает на Нкекию - очевидно не в своём уме. Так что надеюсь на решительные действия в январе
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gninnur esrever*
Ответ Доминатор3000
Хавертц красавчик… В самый нужный момент спас… Райс ТОПИЩЕ!!!! Рамсдэйла на банку… Ну дрожит он,ну что поделаешь…
Спасибо баскскому гению, чо.
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Случайно заскочил
Жаркий сезончик намечается в Англии
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Ernest Imamov
очень не хватает Пати, если Арсенал хочет победить в АПЛ нужно купить качественного центрального нападающего
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BARCA_10
Хаверц в самый нужный момент попал) с победой канониры! В следующем туре МС - Тоттенхэм опять кто то из преследователей потеряет очки
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Youzhny23
теперь держаться и отрываться! COYG !!!
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exshepardjack
Ответ Доминатор3000
Хавертц красавчик… В самый нужный момент спас… Райс ТОПИЩЕ!!!! Рамсдэйла на банку… Ну дрожит он,ну что поделаешь…
ну он то задрожал, другое дело, что у райи такого же рода ошибки в каждом матче.
+3
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Billy_Shears
При том что пол команды не на пике формы и должны прибавить, очень не плохой результат.
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А.В. Бубнов
Астон Вилла и Тоттенхем сыграть в ничейку, и будет 5 мест с баллом отставания)
Интересный ситуэйшн
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Антон Казанский
Кай Хавертц не забивает на "Эмирейтс" из-за личной скромности. Забиваешь - и 60.704 человека минут 15 будут петь Kai Havertz scores again.
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natan111
Хаверц трансфер отбил.
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Игорь Новиков
Доминатор на законном месте!
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itemme
Ответ avolida
Арсенал крушит всех в первом круге - в прошлом году было также, весной сдуются. Арсенал идёт в пелотоне лидеров, показывая тягучий ватокатный футбол с упором на результаты - так долго продолжаться не может, фарт закончится. Вывод: как бы ни играл Арсенал, его все равно не воспринимают всерьёз. Даже с лучшей обороной в лиге на данный момент, даже после 2х побед над Сити в очных встречах. И это прекрасно. Нужно рюкзачить до весны, а там уже ускориться. Глядишь и Парти с Тимбером подтянутся💪
Вообще все не так, как в прошлом году.
Насчёт фарта - серьезно? Где это арсеналу так фартит? Может, наоборот, недостаёт фарта, а может благосклонности судей?
Всерьёз теперь воспринимает арсенал все. Господи, какой бред вы написали, даже распинаться не хочется)
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mr kovalsky
Ответ Доминатор3000
Хавертц красавчик… В самый нужный момент спас… Райс ТОПИЩЕ!!!! Рамсдэйла на банку… Ну дрожит он,ну что поделаешь…
ну до того как он постоянно играл он не дрожал, что поделаешь если Артета экспериментирует
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Александр Кораблев
утëр нос катарскому мешку.
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Pim
теперь до 36 тура
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r9naldo1
Молодцы! Выдоминировали!
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avolida
Арсенал крушит всех в первом круге - в прошлом году было также, весной сдуются.
Арсенал идёт в пелотоне лидеров, показывая тягучий ватокатный футбол с упором на результаты - так долго продолжаться не может, фарт закончится.

Вывод: как бы ни играл Арсенал, его все равно не воспринимают всерьёз. Даже с лучшей обороной в лиге на данный момент, даже после 2х побед над Сити в очных встречах. И это прекрасно.

Нужно рюкзачить до весны, а там уже ускориться. Глядишь и Парти с Тимбером подтянутся💪
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trick00
Доминация!
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"Рот-Вайсс"
Ответ Ernest Imamov
очень не хватает Пати, если Арсенал хочет победить в АПЛ нужно купить качественного центрального нападающего
Сначала нужно взять Королевский Кубок, а потом пати устраивать.🎁
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Любезный Коссутий
новый уровень доминации - даже Хаверц забил.
это то, чего вообще никто не ждал 😁
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mr kovalsky
Ответ Pim
теперь до 36 тура
38?
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Доминатор3000
Ответ exshepardjack
ну он то задрожал, другое дело, что у райи такого же рода ошибки в каждом матче.
Да,они оба косячат.
Но Райя более опытный,да и статистически он лучше Рамсдэйла.
Выбирать Артете.
Просто у Рамсдэйла столько защитников вылезло,как его на банку посадили…
Не зря же посадили,нервничает он.
Пусть работает,Райя ни разу не идеален.
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The Best 20
это даже интересно!
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Billy_Shears
Ответ Axs Men
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Ну да, Арсенал во всю тянут судьи..
Лучше заметь как тянут время соперники, пока не проигрывают
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Муслим Курбанов
надеюсь такая интрига на верхушке таблицы сохранится до последнего тура
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gninnur esrever*
Топ оф зе лиг!

Надеюсь, Хаверц уже прирастет как-то и уверенность почувствует. И Удегаааааарддтдт тоже
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Yaki
Хаверцу памятник у Эмирайтс.
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Karra
вымучили все-таки
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felixdyadya
Доминатор на первом месте интересно на сколько
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Lidin_papa
Ответ Arsenal till I Die
Летом надо кипера искать. Ни Райа, ни Рамсдейл это не уровень первого номера команды, которая хочет на что-то серьёзное претендовать
Не в защиту "братьев Ра"), а токмо во имя справедливости - Алиссон сегодня на Этихаде тоже знатно отжигал))
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Владислав Романов
Ответ Axs Men
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типо мало добавили к этой пытке? 😁
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Mykytka
Ответ Everett Cooper
Если бы судья не струсил удалить Холланда то Ливерпуль выиграл свой матч Как же надоело как судьи тащут Сити в каждом матче
Очень интересно.
Держи в курсе!
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