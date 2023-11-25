«Арсенал» обогнал «Ман Сити» и «Ливерпуль» и вышел на 1-е место в АПЛ
«Арсенал» воспользовался ничьей в матче «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» (1:1).
Команда Микеля Артеты одолела «Брентфорд» (1:0) в гостях и после 13 туров возглавила таблицу АПЛ.
На счету «канониров» 30 очков. «Ман Сити» отстает на 1 балл, «Ливерпуль» – на 2.
За ними идут «Тоттенхэм» и «Астон Вилла» – 26 и 25 очков соответственно после 12 игр. Они встретятся завтра.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
В самый нужный момент спас…
Райс ТОПИЩЕ!!!!
Рамсдэйла на банку…
Ну дрожит он,ну что поделаешь…
Такой нужно заголовок)
Интересный ситуэйшн
Насчёт фарта - серьезно? Где это арсеналу так фартит? Может, наоборот, недостаёт фарта, а может благосклонности судей?
Всерьёз теперь воспринимает арсенал все. Господи, какой бред вы написали, даже распинаться не хочется)
Арсенал идёт в пелотоне лидеров, показывая тягучий ватокатный футбол с упором на результаты - так долго продолжаться не может, фарт закончится.
Вывод: как бы ни играл Арсенал, его все равно не воспринимают всерьёз. Даже с лучшей обороной в лиге на данный момент, даже после 2х побед над Сити в очных встречах. И это прекрасно.
Нужно рюкзачить до весны, а там уже ускориться. Глядишь и Парти с Тимбером подтянутся💪
это то, чего вообще никто не ждал 😁
Но Райя более опытный,да и статистически он лучше Рамсдэйла.
Выбирать Артете.
Просто у Рамсдэйла столько защитников вылезло,как его на банку посадили…
Не зря же посадили,нервничает он.
Пусть работает,Райя ни разу не идеален.
Лучше заметь как тянут время соперники, пока не проигрывают
Надеюсь, Хаверц уже прирастет как-то и уверенность почувствует. И Удегаааааарддтдт тоже
Держи в курсе!