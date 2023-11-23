Сарри о плотном календаре: «Я говорю об этом 5 лет, но меня обвиняли в поиске отговорок – теперь говорят все. Футболист должен играть максимум 50 матчей за сезон»

Маурицио Сарри выразил недовольство большим количеством матчей в течение сезона.

«Я говорю об этом уже пять лет, но меня обвиняли в том, что я лишь ищу отговорки, – а теперь об этом говорят все. Футболист должен играть максимум 50 матчей за сезон.

Можно было бы, по крайней мере, начать с мелочей, таких как отказ от летних турне и возвращение Кубка Италии в августе даже для топ-клубов, играя на полях команд из Серии C, которые, таким образом, будут получать прибыль круглый год», – сказал главный тренер « ».

Маурицио Сарри: «Современный футбол гарантирует 50-70 элитных зарплат, а не распределение богатства. Игроки Серии С сейчас с трудом дотягивают до конца месяца»

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