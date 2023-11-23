Сарри о плотном календаре: «Я говорю об этом 5 лет, но меня обвиняли в поиске отговорок – теперь говорят все. Футболист должен играть максимум 50 матчей за сезон»

Теги Лацио серия А Италия Кубок Италии Маурицио Сарри календарь Футбол

Маурицио Сарри выразил недовольство большим количеством матчей в течение сезона.

«Я говорю об этом уже пять лет, но меня обвиняли в том, что я лишь ищу отговорки, – а теперь об этом говорят все. Футболист должен играть максимум 50 матчей за сезон.

Можно было бы, по крайней мере, начать с мелочей, таких как отказ от летних турне и возвращение Кубка Италии в августе даже для топ-клубов, играя на полях команд из Серии C, которые, таким образом, будут получать прибыль круглый год», – сказал главный тренер «Лацио».

Маурицио Сарри: «Современный футбол гарантирует 50-70 элитных зарплат, а не распределение богатства. Игроки Серии С сейчас с трудом дотягивают до конца месяца»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FEZ10
Как сказал один парень .Моя зарплата не должна зависеть от количества матчей .вот бы моя оплата тоже не зависела от того сколько я работаю
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Ответ FEZ10
Как сказал один парень .Моя зарплата не должна зависеть от количества матчей .вот бы моя оплата тоже не зависела от того сколько я работаю
так ты работал в одном графике и получал зарплату. теперь тебе говорят работай на два часа больше
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
headmaster
Ответ Дядя ТУРА
так ты работал в одном графике и получал зарплату. теперь тебе говорят работай на два часа больше
Да ладно??? Сейчас большинство футболистов переподписывают контракты с повышением ЗП. Хотите больше денег - больше играйте. (хоть я и считаю, что некоторые турниры можно упразднить)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
Ответ headmaster
Да ладно??? Сейчас большинство футболистов переподписывают контракты с повышением ЗП. Хотите больше денег - больше играйте. (хоть я и считаю, что некоторые турниры можно упразднить)
получают они зп выше не за количество матчей, а за качество футбола
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий