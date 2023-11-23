Бекхэм о Месси: «Самая скромная суперзвезда. Лео дарит людям незабываемые моменты – зрители в США любят, чтобы их развлекали»

Дэвид Бекхэм доволен тем, что Лионель Месси быстро освоился в «Интер Майами».

Экс-футболист и совладелец клуба МЛС рассказал, что после прихода Лионеля Месси появлялся на тренировках «Интер Майами» в 7 часов утра.

«Мне хотелось приходить раньше Лео, чтобы показать ему, что я предан команде и клубу. Но также мне было важно насладиться этим моментом после тяжелой работы. Я хотел увидеть, как он приходит, как профессионально он себя ведет, подавая пример всем молодым игрокам. Он суперзвезда, но самая скромная суперзвезда.

Мне просто нравится смотреть, как он тренируется. Любой, кто видел его вживую, знает, что он другой, особенный. Люди говорили, что ему, возможно, потребуется время, чтобы приспособиться. Но это заняло у него считанные секунды.

Лео дарит людям моменты, которые они никогда не забудут. И это то, что любят американские зрители – чтобы их развлекали. Сразу после гола со штрафного в верхний угол [в дебютном матче] он установил очень высокую планку», – сказал Бекхэм.

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