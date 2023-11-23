Бекхэм о Месси: «Самая скромная суперзвезда. Лео дарит людям незабываемые моменты – зрители в США любят, чтобы их развлекали»

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Дэвид Бекхэм доволен тем, что Лионель Месси быстро освоился в «Интер Майами».

Экс-футболист и совладелец клуба МЛС рассказал, что после прихода Лионеля Месси появлялся на тренировках «Интер Майами» в 7 часов утра.

«Мне хотелось приходить раньше Лео, чтобы показать ему, что я предан команде и клубу. Но также мне было важно насладиться этим моментом после тяжелой работы. Я хотел увидеть, как он приходит, как профессионально он себя ведет, подавая пример всем молодым игрокам. Он суперзвезда, но самая скромная суперзвезда.

Мне просто нравится смотреть, как он тренируется. Любой, кто видел его вживую, знает, что он другой, особенный. Люди говорили, что ему, возможно, потребуется время, чтобы приспособиться. Но это заняло у него считанные секунды.

Лео дарит людям моменты, которые они никогда не забудут. И это то, что любят американские зрители – чтобы их развлекали. Сразу после гола со штрафного в верхний угол [в дебютном матче] он установил очень высокую планку», – сказал Бекхэм.

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19 комментариев

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SCHOKKKK
От скромности уклонялся от выплаты налогов вместе с папашей Хорхе 🤣
+28
-19
+9
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Алексей Ненахов
Скромность видели в его играх за сборную
+18
-12
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guizzy
Бекса можно понять, Месси его актив, он заинтересован в повышении стоимости своего актива, вон, даже на дорогую охрану не скупится )
+7
-2
+5
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Zidan GOAT
Скромно до последнего доил свой родной клуб )
+19
-15
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Юсуф Тайсумов
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Ответ Zidan GOAT
Скромно до последнего доил свой родной клуб )
а Кристинка которая говорила плохие вещи про родной мю ? которая швыряла кап повязку в сборной при малейшей трудности)))
+2
0
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Юсуф Тайсумов
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Ответ QWertY
1 гол в 6 матчах МЛС, вот развлечение так развлечение
13 голов в 11 матчах забыла упомянуть? а лучше давай перейдет на 0+0 в плей-офф чм за 20 лет Кристинки? или это другое?
+1
0
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QWertY
1 гол в 6 матчах МЛС, вот развлечение так развлечение
+10
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rigobersong
Даже легенды МЮ признают, что Месси лучший в истории:)) Ромкам остается только рыдать:)😭😭😭
+6
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vik444
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Скромняги. Оба.
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Дима
Ответ SCHOKKKK
От скромности уклонялся от выплаты налогов вместе с папашей Хорхе 🤣
и только испанское право, по которому сроки до 24 месяцев считаются условными, позволило ему дальше играть в футбол)
+4
-4
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ЭкспертДиванный
Ответ SCHOKKKK
От скромности уклонялся от выплаты налогов вместе с папашей Хорхе 🤣
Ты вел это дело?
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Антон Киселёв
Ответ Zidan GOAT
Скромно до последнего доил свой родной клуб )
* доиТ
+3
-3
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