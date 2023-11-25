Роналду набрал 60+ очков за год – впервые за 5 лет и 10-й раз за карьеру

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду 10-й раз в карьере совершил больше 60 голевых действий за год.

Нападающий «Аль-Насра» сделал дубль в матча чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом» (3:0). Теперь у 38-летнего игрока 48 голов и 13 результативных передач в матчах за клуб и сборную Португалии в 2023 году.

Роналду достиг отметки в 60 и более результативных действий впервые за 5 лет. Ранее он добивался этого в 2018-м (49+13), 2017-м (53+12), 2016-м (55+16), 2015-м (57+17), 2014-м (61+20), 2013-м (69+15, 84 очка, лучший результат в карьере), 2012-м (63+13), 2011-м (60+18) и 2010-м (48+18).

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50 комментариев

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JohnnyMulka
Народ вы че?
В Саудовской Аравии футбольное поле какое-то другое?
Или там может играют 4 мячами?
Или Может там постелены ковровая дорожка для Криша?
Аааа или там уровень соперников настолько низкий - что они стометровку пробегают за 1,4 минуты?

Нормальное соревнование
Да, там не самые сильные спортсмены на планете
Но я чёт не уверен, что помести на место Роналду сейчас любого топ нападающего (Холланда, Мбаппе или Месси) - у него статистика будет лучше
Так то на самом деле - если взять всех звезж перешедших в СА, Роналду показывает игру - выше по уровню всех

П.С. И свой уровень он подтверждает а играх за Сборную

П.П.С. вперёд зубоскалы
+36
-14
+22
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speakingforall
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ну Португалец хотя-бы трёшку Испанцам на турнире отгрузили, пока маленький Аргентинец Хорватам матч сливал.
+21
-12
+9
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WESTERN-
Можно много говорить об уровне лиги. Но Раналду тоже не 33
+11
-3
+8
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Штаны Габора Кирая
Главные фанаты Роналду отметились, я спокоен.
+13
-6
+7
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Alik Husenov
Почему его не подписывает европейский клуб, так хочется увидеть Рона в Европе 😑
+11
-6
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Станислав Л
Ответ speakingforall
Ну он хотя бы только Уругваю, а Аргентинец всем кроме Нигерии, даже Исладцев не затащили. А как Хорваты отвозили их....
хорваты играли в финале, Уругвай нет - сломалась методичка?
+3
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speakingforall
Ответ Станислав Л
так Кристина слила Уругваю же
Ну он хотя бы только Уругваю, а Аргентинец всем кроме Нигерии, даже Исладцев не затащили. А как Хорваты отвозили их....
+6
-3
+3
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Человек1991
7 голов и 3 голевые были в предсезонном товарищеском арабском турнирчике с очень слабыми командами )) но спортс упорно плюсует эти действия в общую статистику )) а в других предсезонных матчах Наср был разгромлен Сельтой и Бенфикой )
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VERBLYUD
Ответ Vinnipukh Vinni
Стоило Кришти уехать в пески и сразу попёрла личная стата. Совпадение?
Скорее всего, из-за этого он и перешел туда. После ЧМ осознал, что уже не сможет соперничать с Месси за Величие и решил оставить себе хотя бы статус лучшего бомбардира. Думаю, не завершит карьеру пока не забьет 1000 голов.
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razoblachitel
Ответ VERBLYUD
"И свой уровень он подтверждает в играх за Сборную" Подтверждает против Лихтенштейна и Люксембурга? Соменваюсь, что эти сборные сильнее его соперников в чемпе СА)
не забивал бы лихтенштейну и люксембургу - ты бы первый прибежал в комментарии визжать о том, что роналду даже им забить не может
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Евгений ONE
Ответ JohnnyMulka
Народ вы че? В Саудовской Аравии футбольное поле какое-то другое? Или там может играют 4 мячами? Или Может там постелены ковровая дорожка для Криша? Аааа или там уровень соперников настолько низкий - что они стометровку пробегают за 1,4 минуты? Нормальное соревнование Да, там не самые сильные спортсмены на планете Но я чёт не уверен, что помести на место Роналду сейчас любого топ нападающего (Холланда, Мбаппе или Месси) - у него статистика будет лучше Так то на самом деле - если взять всех звезж перешедших в СА, Роналду показывает игру - выше по уровню всех П.С. И свой уровень он подтверждает а играх за Сборную П.П.С. вперёд зубоскалы
вот и оправлания подъехали. Чемп там дно, больше 80% игроков даже не профессионалы, а любители. Тут даже обсуждать нечего.
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itemme
Ответ JohnnyMulka
Народ вы че? В Саудовской Аравии футбольное поле какое-то другое? Или там может играют 4 мячами? Или Может там постелены ковровая дорожка для Криша? Аааа или там уровень соперников настолько низкий - что они стометровку пробегают за 1,4 минуты? Нормальное соревнование Да, там не самые сильные спортсмены на планете Но я чёт не уверен, что помести на место Роналду сейчас любого топ нападающего (Холланда, Мбаппе или Месси) - у него статистика будет лучше Так то на самом деле - если взять всех звезж перешедших в СА, Роналду показывает игру - выше по уровню всех П.С. И свой уровень он подтверждает а играх за Сборную П.П.С. вперёд зубоскалы
Ну объективно, у 70% процентов команд даже не все профики в командах.
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Eden Hazard
Ответ atomio
так коэффициент лиги пеков меньше в два раза чем у ТОП-5. получается тогда 30 очков у него. давайте все таки считать правильно.
давайте различать 60 голевых действий за год (вместе со сборной) и очки для Золотой Бутсы, которую дают за сезон. Это там система коэффициентов включается. Но 60 результативных действий за год не имеют никакого отношения к ней и подсчёту.
А то что ты написал - это примерно как предложить результат матча писать не 3-1, а 1,5 - 0,5. Там же коэффициенты)
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Любезный Коссутий
Ответ atomio
так коэффициент лиги пеков меньше в два раза чем у ТОП-5. получается тогда 30 очков у него. давайте все таки считать правильно.
так и деду 40 лет же.
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Ильдар М
Ответ A K
То ли ещё будет, у себя там может и 100 набрать. Вот только кому это интересно?
тебе. Ты же тут)
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rigobersong
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Jan Paskel
Ответ Ильдар М
пока одни протирают штаны об офисные кресла и пальцы об экраны телефонов, соревнуясь в скудном однообразном остроумии в адрес великого спортсмена, объект их ненависти молча показывает, как нужно относиться к тому делу, которое выбрал когда-то. Уж они-то бы точно так не усердствовали, будь у них хоть частица такого успеха. Это рвение они искренне не понимают, а потому и пытаются сами себе доказать, что это он, а не они, какой-то не такой. Забавно за этим наблюдать из года в год) Сколько же будет радости у них, когда Роналду перестанет мучить их самооценку и повесит бутсы на гвоздь. Только че-то пока не собирается. Чем бесит их еще сильнее)
а ты не протираешь пальцы об экран телефона? 🤣 типичныый криштибой, стреляя в другого, попал себе в ногу
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VERBLYUD
Ответ speakingforall
Ну Португалец хотя-бы трёшку Испанцам на турнире отгрузили, пока маленький Аргентинец Хорватам матч сливал.
Аргентинец в плей-офф того ЧМ сделал 2 ассиста против будущих чемпионов, у Кринжа 0+0 за 25 лет)
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Dyadya_Pali
Ответ Alik Husenov
Почему его не подписывает европейский клуб, так хочется увидеть Рона в Европе 😑
Во многих топ клубах такой дорогой игрок ни к чему, да и сам Роналду не пойдет в клубы которые не претендуют на победу во внутреннем турнире и Лиге Чемпионов
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A K
То ли ещё будет, у себя там может и 100 набрать. Вот только кому это интересно?
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Остап Бендер
В ФНЛ мог бы 100 набрать! А в медиалиге - за пицот!
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jxmazefan
В турнире уровня медиа лиги 😁
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Vinnipukh Vinni
Стоило Кришти уехать в пески и сразу попёрла личная стата. Совпадение?
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Любезный Коссутий
злые вы.
пожелаю Кришти и Леонелю выбить по 70+ в следующем сезоне. пусть поиграются старички, напоследок
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Максим Τихонов
Молодец! Результат - топ. Показывает отличные результаты на зло интернет-страдальцам.
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Артем Коваленко
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