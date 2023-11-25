Роналду набрал 60+ очков за год – впервые за 5 лет и 10-й раз за карьеру

Криштиану Роналду 10-й раз в карьере совершил больше 60 голевых действий за год.

Нападающий « » сделал дубль в матча чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом» (3:0). Теперь у 38-летнего игрока 48 голов и 13 результативных передач в матчах за клуб и сборную в 2023 году.

достиг отметки в 60 и более результативных действий впервые за 5 лет. Ранее он добивался этого в 2018-м (49+13), 2017-м (53+12), 2016-м (55+16), 2015-м (57+17), 2014-м (61+20), 2013-м (69+15, 84 очка, лучший результат в карьере), 2012-м (63+13), 2011-м (60+18) и 2010-м (48+18).

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