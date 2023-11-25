Роналду набрал 60+ очков за год – впервые за 5 лет и 10-й раз за карьеру
Криштиану Роналду 10-й раз в карьере совершил больше 60 голевых действий за год.
Нападающий «Аль-Насра» сделал дубль в матча чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом» (3:0). Теперь у 38-летнего игрока 48 голов и 13 результативных передач в матчах за клуб и сборную Португалии в 2023 году.
Роналду достиг отметки в 60 и более результативных действий впервые за 5 лет. Ранее он добивался этого в 2018-м (49+13), 2017-м (53+12), 2016-м (55+16), 2015-м (57+17), 2014-м (61+20), 2013-м (69+15, 84 очка, лучший результат в карьере), 2012-м (63+13), 2011-м (60+18) и 2010-м (48+18).
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
В Саудовской Аравии футбольное поле какое-то другое?
Или там может играют 4 мячами?
Или Может там постелены ковровая дорожка для Криша?
Аааа или там уровень соперников настолько низкий - что они стометровку пробегают за 1,4 минуты?
Нормальное соревнование
Да, там не самые сильные спортсмены на планете
Но я чёт не уверен, что помести на место Роналду сейчас любого топ нападающего (Холланда, Мбаппе или Месси) - у него статистика будет лучше
Так то на самом деле - если взять всех звезж перешедших в СА, Роналду показывает игру - выше по уровню всех
П.С. И свой уровень он подтверждает а играх за Сборную
П.П.С. вперёд зубоскалы
А то что ты написал - это примерно как предложить результат матча писать не 3-1, а 1,5 - 0,5. Там же коэффициенты)
пожелаю Кришти и Леонелю выбить по 70+ в следующем сезоне. пусть поиграются старички, напоследок