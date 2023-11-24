У 25-летнего защитника «Специи» Феррера лимфома Ходжкина: «Прогноз положительный, надеюсь быстро восстановиться»

Теги травмы высшая лига Кипр Анортосис Специя Д2 Италия Сальвадор Феррер Здоровье Футбол

Защитник «Специи» Сальвадор Феррер сообщил, что у него лимфома Ходжкина.

Лимфома Ходжкина – злокачественное заболевание лимфоидной ткани.

«Нелегко писать это послание, но с сегодняшнего дня я хочу нести позитив. У меня диагностирована лимфома Ходжкина, и в ближайшие недели я начну проходить лечение.

Не будут отрицать: для меня и моей семьи это был крайне тяжелый удар, но прогноз положительный, и я надеюсь быстро восстановиться, вернуться на поле, чтобы вновь как можно скорее наслаждаться жизнью. Я четко осознаю, что в борьбе с этой болезнью страх не помощник», – написал 25-летний испанец в своей соцсети.

С этого сезона Феррер выступает на правах аренды за кипрский «Анортосис».

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2 комментария

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Shuller18
Что-то она зачастила в последнее время...
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Тёма Тёма
Здоровья. Хорошо, что рано нашли.
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