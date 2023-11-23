Сенегал потребовал дисквалифицировать Францию с ЧМ U17 после проигрыша в 1/8 финала. Форвард французской сборной Иссуфу играл за Нигер в квалификации

Сенегал потребовал отстранить сборную Франции U17 от чемпионата мира.

Ранее стало известно, что французская команда может быть дисквалифицирована с турнира, поскольку нападающий Янис Иссуфу выступал в квалификации к ЧМ за команду Нигера, которая также прошла отбор. При этом Федерации футбола Франции не было известно об этом.

Как сообщает Sport News Africa, сборная Буркина-Фасо, не вышедшая из группы с Францией, подала апелляцию, после чего Иссуфу был исключен из заявки на матч 1/8 финала с Сенегалом, который французы выиграли по пенальти.

После матча Сенегальская футбольная федерация обратилась в ФИФА с требованием дисквалифицировать сборную Франции. В своем заявлении сенегальцы обратили внимание на то, что участие Иссуфу в ЧМ U17 в составе сборной Франции нарушает правила ФИФА и регламент турнира.

«Вы согласитесь, что этот игрок сыграл в двух официальных турнирах в одной и той же [возрастной] категории, а также в одном и том же соревновании ФИФА с двумя разными сборными. Однако в уставе и правилах трансфера игроков четко указано, что он «не имеет права представлять свою новую ассоциацию в соревнованиях, в которых уже участвовал с предыдущей ассоциацией». Кроме того, регламента чемпионата мира U-17 подчеркивает, что все игроки должны участвовать в турнире в соответствии с уставом ФИФА.

Поэтому, принимая во внимание вышеизложенное, мы убедительно просим дисквалифицировать Францию с этого турнира за включение в заявку игроков, не имеющих права на участие», – говорится в обращении Сенегальской футбольной федерации.

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