Сенегал потребовал дисквалифицировать Францию с ЧМ U17 после проигрыша в 1/8 финала. Форвард французской сборной Иссуфу играл за Нигер в квалификации

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Сенегал потребовал отстранить сборную Франции U17 от чемпионата мира.

Ранее стало известно, что французская команда может быть дисквалифицирована с турнира, поскольку нападающий Янис Иссуфу выступал в квалификации к ЧМ за команду Нигера, которая также прошла отбор. При этом Федерации футбола Франции не было известно об этом.

Как сообщает Sport News Africa, сборная Буркина-Фасо, не вышедшая из группы с Францией, подала апелляцию, после чего Иссуфу был исключен из заявки на матч 1/8 финала с Сенегалом, который французы выиграли по пенальти.

После матча Сенегальская футбольная федерация обратилась в ФИФА с требованием дисквалифицировать сборную Франции. В своем заявлении сенегальцы обратили внимание на то, что участие Иссуфу в ЧМ U17 в составе сборной Франции нарушает правила ФИФА и регламент турнира.

«Вы согласитесь, что этот игрок сыграл в двух официальных турнирах в одной и той же [возрастной] категории, а также в одном и том же соревновании ФИФА с двумя разными сборными. Однако в уставе и правилах трансфера игроков четко указано, что он «не имеет права представлять свою новую ассоциацию в соревнованиях, в которых уже участвовал с предыдущей ассоциацией». Кроме того, регламента чемпионата мира U-17 подчеркивает, что все игроки должны участвовать в турнире в соответствии с уставом ФИФА.

Поэтому, принимая во внимание вышеизложенное, мы убедительно просим дисквалифицировать Францию с этого турнира за включение в заявку игроков, не имеющих права на участие», – говорится в обращении Сенегальской футбольной федерации.

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7 комментариев

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Bartez1986
ну Сенегал же прав
+10
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Cherrylion
Даже интересно, дисквалифицируют ли теперь Францию или же право работает выборочно
+8
-2
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Князефф
Не дисквалифицируют.
Это другое.
+5
-1
+4
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Кочевник56
да и к основной сборной нужно присмотреться...
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Артём Кочешев
из-за Нигера Франция может серьезно пострадать
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Акира_1
Интересно, а если чёрного дисквалифицируют, то это считается расизмом?
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