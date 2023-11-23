Ограблен супермаркет жены Месси в Росарио. Преступники похитили 8 млн песо из автомобиля, которым управляла сестра Антонеллы

Супермаркет, принадлежащий семье жены Лионеля Месси, лишился 8 млн песо.

Как передает Infobae, в среду утром в центре Росарио было совершено ограбление автомобиля Chevrolet Onix, в котором Агустина, двоюродная сестра , и еще два сотрудника магазина перевозили деньги в банк.

Два преступника разбили окно, забрали две сумки, в каждой из которых было по 4 млн песо (свыше 10 тысяч евро), и, убегая, выстрелили по машине.

Двум пассажирам Chevrolet потребовалась медицинская помощь в связи с незначительными ушибами и шоковым состоянием.

Следует отметить, что этот же супермаркет был обстрелян неизвестными в марте 2023 года. На дверной ручке полиция обнаружила картонку с посланием, адресованным форварду сборной : « , мы ждем тебя. [Мэр] Явкин – наркоторговец, он тебе не поможет».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?