Ограблен супермаркет жены Месси в Росарио. Преступники похитили 8 млн песо из автомобиля, которым управляла сестра Антонеллы

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу бизнес происшествия Интер Майами деньги Антонелла Рокуццо Футбол

Супермаркет, принадлежащий семье жены Лионеля Месси, лишился 8 млн песо.

Как передает Infobae, в среду утром в центре Росарио было совершено ограбление автомобиля Chevrolet Onix, в котором Агустина, двоюродная сестра Антонеллы Рокуццо, и еще два сотрудника магазина перевозили деньги в банк.

Два преступника разбили окно, забрали две сумки, в каждой из которых было по 4 млн песо (свыше 10 тысяч евро), и, убегая, выстрелили по машине.

Двум пассажирам Chevrolet потребовалась медицинская помощь в связи с незначительными ушибами и шоковым состоянием.

Следует отметить, что этот же супермаркет был обстрелян неизвестными в марте 2023 года. На дверной ручке полиция обнаружила картонку с посланием, адресованным форварду сборной Аргентины: «Месси, мы ждем тебя. [Мэр] Явкин – наркоторговец, он тебе не поможет».

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23 комментария

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Птюч, Ёж.
Скоро будут доллары перевозить.
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Cube Litening C:68X
Как поймаете подлеца Явкина, на кол посадить..😁
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Cruel Snake
Местный ГюруФутбола из ревности к Месси
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Ростов-на-Дону
Пешком надо было тащить бабло в банк. На бензине б ещё сЪэкономили - меньше б убытку было.
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roni20
Это Барселона .
Пытаться насобирать деньги разными путями чтобы вернут долг Месси , который готов был играть даже за доллар в Барсе
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Slavnov
22000 долларов,зп месси в час наверное
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mastadon
Гномович, зачем ты это сделал?
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rigobersong
Опять кринж искал Кубок Мира:)🤣🤣🤣
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Syndycate
А нам тут рассказывали, что Лео все любят, и никто и никогда его не ограбит и его семью)
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Tristan...
Эти спортсовские Криштибои уже все границы дозволенного переходят
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Peter Parker
Ограбление в Росарио и другие приключения Артемки Пяткова
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Ron_Jeremy
Почему-то вспомнился фильм «разборка в Бронксе»))
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Syndycate
Короче Месси придумал очередную аферу, чтобы налоги не платить
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Аврал
Новый президент с бензопилой уже мчится в Росарио..)
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Eden Hazard
Как думаете, ограбили бы в Аргентине сестру Марадоны, или магазин жены Марадоны? Нет. А меня минусовки когда я написал в ответ на Месси самый мегапопулярный, что ему уровня обожания Диего никогда не достичь. и сейчас заминусуют)
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benjamin92
Артем со своей бандой
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Иван Прошкин
Это Южная Америка... Там в Бразилии Пеле грабили.
А нынешнего президента Аргентины видели? Ему вообще будет пофиг на преступность.
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Евгений Беляков
4 млн песо это никак не свыше 10 тыс евро. Автор узнай по какому курсу деньги в Аргентине меняют)
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