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Рафинья про Нико Уильямса и «Барсу»: «Футболист высочайшего качества. Я провел лучший сезон в жизни, не могу грустить о приходе того или иного игрока»

Рафинья оценил возможный переход Нико Уильямса в «Барселону».

Ранее сообщалось, что каталонцы планируют выплатить 62 млн евро отступных за игрока «Атлетика». Уильямс играет на позиции вингера, как и Рафинья.

«Футболист высочайшего качества. Неудивительно, что «Барселона» рассматривает его для трансфера. Он уже играет за сборную Испании.

Мы очень приветствуем любого, кто придет усердно работать. 

Я в очень хорошей форме и морально, и физически. Я только что провел лучший сезон в жизни. Не могу грустить о приходе того или иного футболиста», – сказал вингер «Барселоны» Рафинья.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Globo
logoРафинья Диас
logoНико Уильямс
logoБарселона
logoАтлетик
logoЛа Лига
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