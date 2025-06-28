Митрофанов о налоге на иностранных тренеров: «Не очень действенная мера – она не повлияет на качество специалистов. Необоснованное ограничение клубов»
Максим Митрофанов ответил, могут ли в РПЛ ввести налог на тренеров-иностранцев.
«Михаил Данилович Гершкович все время говорит, что нужно вводить налог на иностранных тренеров.
Но в моем понимании это не очень действенная мера. Она не повлияет на качество тренеров.
Я считаю, что это необоснованное ограничение клубов в выборе их путей развития», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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