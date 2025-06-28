Митрофанов о налоге на иностранных тренеров: «Не очень действенная мера – она не повлияет на качество специалистов. Необоснованное ограничение клубов»

Максим Митрофанов ответил, могут ли в РПЛ ввести налог на тренеров-иностранцев.

«Михаил Данилович Гершкович все время говорит, что нужно вводить налог на иностранных тренеров.

Но в моем понимании это не очень действенная мера. Она не повлияет на качество тренеров.

Я считаю, что это необоснованное ограничение клубов в выборе их путей развития», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов .