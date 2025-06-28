Симоне Индзаги: «Гвардиола – лучший из всех, его карьера говорит сама за себя, он всегда совершенствуется. «Ман Сити» играет в фантастический футбол на КЧМ»
Симоне Индзаги назвал Пепа Гвардиолу лучшим тренером.
«Манчестер Сити» и «Аль-Хилаль» сыграют в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира.
«Я ценю его. Будет приятно сыграть против «Манчестер Сити» и увидеть Пепа.
Думаю, что он лучший из всех. Его карьера говорит сама за себя. И тем не менее он всегда старается совершенствоваться. «Манчестер Сити» играет в фантастический футбол на этом турнире.
Сыграть с ними – большая честь для меня. Такие матчи помогают нам расти», – сказал главный тренер «Аль-Хилаля» Симоне Индзаги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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