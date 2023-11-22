Полицейский дважды ударил дубинкой защитника Венесуэлы Феррареси после матча с Перу, когда игроки хотели подойти к трибуне. Он вышел на интервью с двумя перебинтованными пальцами

Игроки сборной Венесуэлы вступили в конфликт с полицией после матча с Перу.

Сборная Венесуэлы на выезде сыграла вничью с (1:1) в рамках отбора ЧМ-2026.

После матча игроки гостей попытались подойти к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков, однако перуанская полиция не позволила им этого сделать, преградив путь щитами. Защитника венесуэльцев , наиболее активно спорившего с полицейскими, ударили дубинкой.

На флэш-интервью после матча Феррареси появился с двумя перебинтованными пальцами.

«Меня ударили дубинкой дважды, есть небольшое повреждение», – сказал защитник сборной Венесуэлы.

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