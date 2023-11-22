Полицейский дважды ударил дубинкой защитника Венесуэлы Феррареси после матча с Перу, когда игроки хотели подойти к трибуне. Он вышел на интервью с двумя перебинтованными пальцами
Игроки сборной Венесуэлы вступили в конфликт с полицией после матча с Перу.
Сборная Венесуэлы на выезде сыграла вничью с Перу (1:1) в рамках отбора ЧМ-2026.
После матча игроки гостей попытались подойти к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков, однако перуанская полиция не позволила им этого сделать, преградив путь щитами. Защитника венесуэльцев Науэля Феррареси, наиболее активно спорившего с полицейскими, ударили дубинкой.
На флэш-интервью после матча Феррареси появился с двумя перебинтованными пальцами.
«Меня ударили дубинкой дважды, есть небольшое повреждение», – сказал защитник сборной Венесуэлы.
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"Не знаю, почему так произошло - возможно, он подумал, что я - один из фанатов, - сказал Лазович. - Удивительно, что такое в принципе может происходить где-то на спортивных соревнованиях, но здесь, в России, видимо, возможно абсолютно все"
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