Полицейский дважды ударил дубинкой защитника Венесуэлы Феррареси после матча с Перу, когда игроки хотели подойти к трибуне. Он вышел на интервью с двумя перебинтованными пальцами

Теги происшествия болельщики сборная Венесуэлы по футболу Сборная Перу по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Науэль Феррареси Футбол

Игроки сборной Венесуэлы вступили в конфликт с полицией после матча с Перу.

Сборная Венесуэлы на выезде сыграла вничью с Перу (1:1) в рамках отбора ЧМ-2026.

После матча игроки гостей попытались подойти к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков, однако перуанская полиция не позволила им этого сделать, преградив путь щитами. Защитника венесуэльцев Науэля Феррареси, наиболее активно спорившего с полицейскими, ударили дубинкой.

На флэш-интервью после матча Феррареси появился с двумя перебинтованными пальцами.

«Меня ударили дубинкой дважды, есть небольшое повреждение», – сказал защитник сборной Венесуэлы.

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12 комментариев

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Aleksey Yashin
Полиция Бразилии: бьёт приезжих болельщиков
Полиция Перу: подержите наше пиво
+67
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unreality
Ответ tankist231
Зато у нас орут что только у нас мнты озверевшие))... Да во всём мире они такие, плюс минус
Да брось. Это ж латиноамериканцы, они там дичь регулярно творят, потому и полиция такая) Не надо думать, что там добрых и приличных фанатов злые менты отпинали просто так.
+18
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re-gree
Ответ unreality
Да брось. Это ж латиноамериканцы, они там дичь регулярно творят, потому и полиция такая) Не надо думать, что там добрых и приличных фанатов злые менты отпинали просто так.
Так новость не про фанатов, а про игрока
+10
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+9
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M D
В южной Америке отбор на ЧМ проводится по особенному
+5
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Spivak-Gorshkov-Radimov-Bystrov
Ответ Aleksey Yashin
Полиция Бразилии: бьёт приезжих болельщиков Полиция Перу: подержите наше пиво
Данко Лазович, празднующий гол и Нижегородский ОМОНовец, угостивший его электрошоком:

"Не знаю, почему так произошло - возможно, он подумал, что я - один из фанатов, - сказал Лазович. - Удивительно, что такое в принципе может происходить где-то на спортивных соревнованиях, но здесь, в России, видимо, возможно абсолютно все"

Страна возможностей!
+10
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Caerly
Естественный отбор на ЧМ
+3
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Levais
Ответ re-gree
Так новость не про фанатов, а про игрока
У нас в своё время Лазовичу электрошокером прилетело как-то - и ничего.
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edem_sandlar
Ответ tankist231
Зато у нас орут что только у нас мнты озверевшие))... Да во всём мире они такие, плюс минус
А, ну раз во всём мире такие, то это нормально, пусть дальше по пузу пинают женщин. Во всем мире же так, плюс-минус, да?
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Evgen_Hazard
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tankist231
Зато у нас орут что только у нас мнты озверевшие))... Да во всём мире они такие, плюс минус
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Йохан Чпохан
дичь какая )
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Дым
Забрало запотело
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