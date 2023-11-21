Вратарь Венгрии Дибус о Собослаи: «Он вызывает те же эмоции, что и Месси в лучшие годы в «Барсе». Невероятный игрок и отличный лидер»

Вратарь сборной Венгрии Денеш Дибус сравнил Доминика Собослаи с Лионелем Месси.

«Он вызывает те же эмоции, что и Лионель Месси несколько лет назад, в его лучшие годы в «Барселоне». Он игрок невероятного уровня и отличный лидер, который способен руководить командой на поле, действовать эффективно и вести за собой остальных.

Думаю, после матча с Болгарией он был немного расстроен тем, что не смог забить, несмотря на наличие моментов. Мне кажется, на этот раз он может быть доволен своей реализацией», – сказал Дибус после победы над Черногорией (3:1) в квалификации Евро-2024.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?