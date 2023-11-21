Гендиректор «Милана» сообщил, что Elliott спас клуб от банкротства: «Потребовался кардинальный переворот, и один его из принципов – оптимизация расходов на игроков, которые им не соответствуют»

Теги Милан серия А Италия бизнес Футбол

Гендиректор «Милана» сообщил, что новые владельцы спасли клуб от банкротства.

Клуб перешел во владение хедж-фонда Elliott Management летом 2018 года из-за долгов китайского бизнесмена Ли Юнхуна. Летом 2022-го приобретение «россонери» оформила компания RedBird Capital Partners.

«Милан» не был настолько устойчив, насколько сегодня. Да, он был близок к банкротству.

Нам, Elliott, пришлось совершить кардинальный переворот, и он основывался на четырех фундаментальных принципах.

Первый – спортивный успех, потому что нет и не может быть проекта «Милана», не основанного на спортивных достижениях.

Второй – оптимизация затрат, особенно в случае с футболистами, игра которых не соответствует расходам на них.

Третий – инвестиции в коммерческую сферу с целью получения коммерческого дохода для реинвестирования.

Четвертый – увы, это новый стадион», – отметил Джорджо Фурлани.

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4 комментария

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igls54
"Милан, я люблю тебя!"
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Temirlahn
После продажи китайцам, у Милана началась черная полоса, а теперь пусть Милан будет на красной полосе!!!
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Богдан Агафонов
«Оптимизация расходов на игроков, игра которых этим расходам не соответствует»

Просто в рамку. Даже граффити на базе сделать можно на всю стену с этой цитатой.
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waleri
По второму пункту есть вопросы, особенно в случае с футболистами, игра которых не соответствует расходам на них (и амбиций клуба). - Окафор, Лофтус-Чик, Чуквуэзе... Насколько эти игроки сильнее отданного в аренду "Болонье" Салемакерса? https://www.youtube.com/watch?v=sIbm0dw9DtA
После продажи в "Ньюкасл" Сандро Тонали в середине поля провал с креативом в развитие атак. Схожего формата игрок приобретен не был. О перспективах голландца Тейани Рейндерса в "Милане" на этой позиции преждевременно говорить.
Чем Лука Йович сильнее своего экс партнера по "Айнтрахту" Анте Ребича, проданного в Турцию? Да, это игроки разного формата. Но, на подмену Оливье Жиру (травма, потеря формы, иное) необходим более забивной нап.
Банально сравните ростер Россонери с соседями по стадио Нерадзурри и все сразу понятно. Результаты 5 последних игр между ними говорят сами за себя! Провальная селекция однозначно.
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