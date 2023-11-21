Гендиректор «Милана» сообщил, что Elliott спас клуб от банкротства: «Потребовался кардинальный переворот, и один его из принципов – оптимизация расходов на игроков, которые им не соответствуют»
Гендиректор «Милана» сообщил, что новые владельцы спасли клуб от банкротства.
Клуб перешел во владение хедж-фонда Elliott Management летом 2018 года из-за долгов китайского бизнесмена Ли Юнхуна. Летом 2022-го приобретение «россонери» оформила компания RedBird Capital Partners.
«Милан» не был настолько устойчив, насколько сегодня. Да, он был близок к банкротству.
Нам, Elliott, пришлось совершить кардинальный переворот, и он основывался на четырех фундаментальных принципах.
Первый – спортивный успех, потому что нет и не может быть проекта «Милана», не основанного на спортивных достижениях.
Второй – оптимизация затрат, особенно в случае с футболистами, игра которых не соответствует расходам на них.
Третий – инвестиции в коммерческую сферу с целью получения коммерческого дохода для реинвестирования.
Четвертый – увы, это новый стадион», – отметил Джорджо Фурлани.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Просто в рамку. Даже граффити на базе сделать можно на всю стену с этой цитатой.
После продажи в "Ньюкасл" Сандро Тонали в середине поля провал с креативом в развитие атак. Схожего формата игрок приобретен не был. О перспективах голландца Тейани Рейндерса в "Милане" на этой позиции преждевременно говорить.
Чем Лука Йович сильнее своего экс партнера по "Айнтрахту" Анте Ребича, проданного в Турцию? Да, это игроки разного формата. Но, на подмену Оливье Жиру (травма, потеря формы, иное) необходим более забивной нап.
Банально сравните ростер Россонери с соседями по стадио Нерадзурри и все сразу понятно. Результаты 5 последних игр между ними говорят сами за себя! Провальная селекция однозначно.