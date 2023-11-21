Гендиректор «Милана» сообщил, что Elliott спас клуб от банкротства: «Потребовался кардинальный переворот, и один его из принципов – оптимизация расходов на игроков, которые им не соответствуют»

Гендиректор «Милана» сообщил, что новые владельцы спасли клуб от банкротства.

Клуб перешел во владение хедж-фонда Elliott Management летом 2018 года из-за долгов китайского бизнесмена Ли Юнхуна. Летом 2022-го приобретение «россонери» оформила компания RedBird Capital Partners.

« » не был настолько устойчив, насколько сегодня. Да, он был близок к банкротству.

Нам, Elliott, пришлось совершить кардинальный переворот, и он основывался на четырех фундаментальных принципах.

Первый – спортивный успех, потому что нет и не может быть проекта «Милана», не основанного на спортивных достижениях.

Второй – оптимизация затрат, особенно в случае с футболистами, игра которых не соответствует расходам на них.

Третий – инвестиции в коммерческую сферу с целью получения коммерческого дохода для реинвестирования.

Четвертый – увы, это новый стадион», – отметил Джорджо Фурлани.

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