Рафаэл Леау: «Златан не общался со мной, когда я играл хорошо, только когда плохо. Его не интересовал мой дриблинг, он говорил: «С твоим талантом нельзя так плохо обрабатывать мяч»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Рафаэл Леау Футбол

Рафаэл Леау рассказал о влиянии Златана Ибрагимовича на него.

«Когда я хорошо играл, он ничего мне не говорил. Он говорил только тогда, когда я играл плохо. Он больше внимания уделял деталям. Дриблинг его не интересовал.

Иногда он говорил мне: «Рафа, ты должен принимать мяч вот так и сразу двигаться по направлению к воротам. Обладая таким талантом, ты не имеешь права так плохо обрабатывать мяч», – сказал вингер «Милана» в подкасте 19F. 

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2 комментария

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Spaten
Как Боженька молвил
+8
-2
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Little Ru
Подборки с обработками Марсело не советовал? )
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