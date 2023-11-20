Рафаэл Леау: «Златан не общался со мной, когда я играл хорошо, только когда плохо. Его не интересовал мой дриблинг, он говорил: «С твоим талантом нельзя так плохо обрабатывать мяч»

Рафаэл Леау рассказал о влиянии Златана Ибрагимовича на него.

«Когда я хорошо играл, он ничего мне не говорил. Он говорил только тогда, когда я играл плохо. Он больше внимания уделял деталям. Дриблинг его не интересовал.

Иногда он говорил мне: « , ты должен принимать мяч вот так и сразу двигаться по направлению к воротам. Обладая таким талантом, ты не имеешь права так плохо обрабатывать мяч», – сказал вингер « » в подкасте 19F.

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