Рафаэл Леау: «Златан не общался со мной, когда я играл хорошо, только когда плохо. Его не интересовал мой дриблинг, он говорил: «С твоим талантом нельзя так плохо обрабатывать мяч»
Рафаэл Леау рассказал о влиянии Златана Ибрагимовича на него.
«Когда я хорошо играл, он ничего мне не говорил. Он говорил только тогда, когда я играл плохо. Он больше внимания уделял деталям. Дриблинг его не интересовал.
Иногда он говорил мне: «Рафа, ты должен принимать мяч вот так и сразу двигаться по направлению к воротам. Обладая таким талантом, ты не имеешь права так плохо обрабатывать мяч», – сказал вингер «Милана» в подкасте 19F.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
2 комментария