Меньян дисквалифицирован на матч с «Лечче» за «неуважительное высказывание» в адрес судьи после игры с «Лацио»
Майк Меньян не сыграет в следующем матче из-за дисквалификации.
«Милан» потерпел поражение в матче 27-го тура Серии А против «Лацио» (1:2). Победный гол забил Педро, реализовав пенальти, назначенный за фол Меньяна на Густаве Исаксене.
Дисциплинарный орган объявил, что вратарь «Милана» дисквалифицирован на одну игру (с «Лечче» 8 марта) за «неуважительное высказывание в адрес арбитра» Джанлуки Манганьелло.
«Дисквалификация на один матч и штраф в размере 15 000 евро за то, что после завершения игры, в туннеле, ведущем в раздевалки, обратился к главному арбитру с неуважительным высказыванием», – говорится в решении.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Gianluca di Marzio
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