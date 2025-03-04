Меньян дисквалифицирован на матч с «Лечче» за «неуважительное высказывание» в адрес судьи после игры с «Лацио»

Майк Меньян не сыграет в следующем матче из-за дисквалификации.

«Милан » потерпел поражение в матче 27-го тура Серии А против «Лацио » (1:2). Победный гол забил Педро, реализовав пенальти, назначенный за фол Меньяна на Густаве Исаксене.

Дисциплинарный орган объявил, что вратарь «Милана» дисквалифицирован на одну игру (с «Лечче» 8 марта) за «неуважительное высказывание в адрес арбитра» Джанлуки Манганьелло.

«Дисквалификация на один матч и штраф в размере 15 000 евро за то, что после завершения игры, в туннеле, ведущем в раздевалки, обратился к главному арбитру с неуважительным высказыванием», – говорится в решении.