Казахстан сыграет с Грецией в плей-офф отбора на Евро-2024, Грузия – с Люксембургом

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Стали известны соперники сборных Грузии и Казахстана в плей-офф отбора на Евро.

В соответствии с рейтингом команд в Лиге наций, сформировались следующие пары:

Путь С

ГрузияЛюксембург

ГрецияКазахстан

Матчи состоятся 21 марта. Финал – 26-го.

Также в число участников плей-офф на данный момент входят Польша, Эстония, Финляндия, Украина, Исландия, Израиль и Босния и Герцеговина. Пары Пути А и Пути В пока не сформированы.

Кто пройдет на Евро через Лигу наций? Расклады перед последним туром

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123 комментария

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Иксджии это смешно
Топим за Эстонию
Надеюсь команда с 1 очком и разницей -20 выйдет на Евро через стыки))
+229
-6
+223
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Ответ Павел Павленко
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Это люксембургский язык?
+187
-1
+186
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gronk22
Удачи Люксембургу, будет забавно увидеть их на евро.
+175
-10
+165
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44ndfwwgbr
Ответ Иксджии это смешно
Топим за Эстонию Надеюсь команда с 1 очком и разницей -20 выйдет на Евро через стыки))
Точно. Подчеркнет абсурдность нынешнего регламента ЧЕ. ))
+67
-4
+63
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Under
Ответ Pravda glaza kolit
Интересно, прокатит ли у поляков такой же номер что и в прошлый раз, но только с Украиной, если попадут на них?)))
если в феврале 2024 Украина внезапно решит захватить часть Молдовы, то почему бы и нет
+75
-17
+58
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Борис Энгельгардт
Ответ jdrk
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с чем вы хотите поздравить Грузию? посмотрите, сколько набрал Люксембург в своей группе
+26
0
+26
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shapor
Ответ denbodrov
Чтобы всем было понятно: а) берём самое реальное условие - проход Хорватии. Тогда пары в путях А и В: А: Польша - Эстония, Уэльс - Финляндия/Украина/Исландия (решит жеребьёвка) В: Израиль - Украина/Исландия, Босния - Финляндия/Украина В полуфиналах Израиль ТОЧНО не сыграет с Финляндией, а Босния с Исландией б) если каким-то чудом завтра пройдёт Уэльс, то: А: Хорватия - Эстония, Польша - Финляндия/Украина/Исландия (решит жеребьёвка) В пути В ничего не меняется.
Я ни### (ничего) не понял.
+30
-4
+26
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denbodrov
Чтобы всем было понятно:

а) берём самое реальное условие - проход Хорватии. Тогда пары в путях А и В:

А: Польша - Эстония, Уэльс - Финляндия/Украина/Исландия (решит жеребьёвка)
В: Израиль - Украина/Исландия, Босния - Финляндия/Украина

В полуфиналах Израиль ТОЧНО не сыграет с Финляндией, а Босния с Исландией

б) если каким-то чудом завтра пройдёт Уэльс, то:

А: Хорватия - Эстония, Польша - Финляндия/Украина/Исландия (решит жеребьёвка)
В пути В ничего не меняется.
+26
-1
+25
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Cruel Snake
В принципе, для казахов вопрос решаемый. Успехов
+36
-12
+24
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Гоша Петров
Ответ Максим Заворин
Хочется притопить и за казахов, и за греков, но Люксембург на Евро это было бы из другой реальности
Ну почему же,латыши в 2004 году выходили на евро когда было 16 команд.Это уже не переплюнуть.
Люксембург не так уж и плох по составу: Барейро главная звезда и самый дорогой игрок Майнца ,Мартинс(Спартак),Родригеш(Сивасспор),Морис вратарь одного из лидеров чемпионата Бельгии Юниона,Олесен(Кельн),Пинто(Витесс),братья Тилль,и еще несколько игроков из Австрии,из 2-х лиг Франции и Германии.
+22
-1
+21
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katalonec.uz
Удачи казахам
+29
-10
+19
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Basyrov-2000
Ответ Pavel Gurin
Скажите мне лет 10 назад , что такие команды будут претендовать на выход на Евро, я бы у виска покрутил пальцем . При всем уважение
Если что, то 12 лет назад в стыках к Евро-2012 при формате всего в 16 команд в финальной стадии также играла Эстония. Правда, тогда команда заняла 2-ое место в своей группе, обогнав сербов.
+16
-1
+15
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uchiyamada
Ответ Pavel Gurin
Скажите мне лет 10 назад , что такие команды будут претендовать на выход на Евро, я бы у виска покрутил пальцем . При всем уважение
При всем уважении в 2004 на Евро играла Латвия.
+14
0
+14
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Pavel Gurin
Скажите мне лет 10 назад , что такие команды будут претендовать на выход на Евро, я бы у виска покрутил пальцем . При всем уважение
+16
-4
+12
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Andrey Kutashov
иногда мне кажется, что устроители такого отбора на ЕВРО, просто подглядели шикарный регламент у нашего кубка России
+14
-2
+12
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brace
Казахстан сыграет в гостях. тяжко им там придётся. что ж, всё равно притопить надо за Казахстан.
+14
-3
+11
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Евгений Махнанов
Ответ Pavel Gurin
Скажите мне лет 10 назад , что такие команды будут претендовать на выход на Евро, я бы у виска покрутил пальцем . При всем уважение
10 лет назад на Евро проходило 16 команд, а теперь 24. Понятно, что будет больше случайных команд в финальной части.
+12
-2
+10
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Illia Gray
Ответ Бабло Муани
Он игру с Люкс пропускает, на Греков выйдет и разнесет в щепки их, раскромсает как сыр Фета на кусочки
Люкс может и выиграть
+9
0
+9
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Водяра
Ответ Иксджии это смешно
Топим за Эстонию Надеюсь команда с 1 очком и разницей -20 выйдет на Евро через стыки))
Роналду их уже ждёт в Германии.
+9
-1
+8
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Advokaat
Из этого квартета на Евро выйдет Греция, сложно будет тягаться с элинами и казахам и грузинам, люксы тоже не подарок сейчас, но это далеко не Турция как не крути.
+7
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+7
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Дмитрий Воронцов
Ответ gronk22
Удачи Люксембургу, будет забавно увидеть их на евро.
Почему забавно? По мне именно они фавориты матча. Потому что в их стартовом составе куча хороших футболистов, которые играют в Бундеслиге, в Бельгии, в Австрии. Заканчивайте, нет там почтальонов больше. Люксембург вылез из карликов, и по уровню сейчас сильнее той же расхваленной Исландии.
+5
0
+5
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Pravda glaza kolit
Интересно, прокатит ли у поляков такой же номер что и в прошлый раз, но только с Украиной, если попадут на них?)))
+18
-13
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Under
Ответ Михаил Блинов
Эти каналы вообще не смотрю. Есть свои источники.
и что источники говорят?
когда уже польская армия в Украину зайдёт?
+8
-3
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"Рот-Вайсс"
Ответ Максат Тобыш
Греция посильнее Словении, а грузинам повезло, если не выйдут то надо распускать сборную, матч вроде на своём поле
Повезло? Нынешний Люксембург - добротный середняк. Если кто-то думает, что это - карлик, то они сильно заблуждаются.
+8
-3
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brace
Ответ Katran666
Комментарий скрыт
не заставляю
+6
-1
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Дмитрий Воронцов
Ответ Максим Заворин
Хочется притопить и за казахов, и за греков, но Люксембург на Евро это было бы из другой реальности
Да почему из другой реальности то? Вернитесь в действительность. А она такова, что Люксембург уже сейчас громит Боснию и Исландию, участие которых на Евро бы никого не удивило.
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tlg
Ответ Миндовг
Люксембург хоть в футбол играть пытается и футболисты намного выше классом, а вот на что там казахские мешки еще на что-то там претендует, я вообще понять не могу. Их донные словенцы 90 минут мордой об газон возили, хотя им и не надо было, 3 паса точных отдать не могут, раз 5-6 середину поля переходили. Как они собираются против Франции играть? Они там рекорд собрались бить на Евро по разгромам?
Ну казахи хоть до последнего тура бились за прямую путевку. А что в это время делала сборная РФ? Ах да играла в Суперлиге товарищеские матчи с Эритреей, Кубой и другими мегасупер сборными.
+9
-5
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ivan
Ответ dem
Формат евро с 24 командами это цирк. Нужно больше, 32 как минимум!
не знаю, я рад за болельщиков различных стран, чьи сборные редко играли или могут вобще впервые сыграть на турнире такого уровня
+4
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Максим Заворин
Хочется притопить и за казахов, и за греков, но Люксембург на Евро это было бы из другой реальности
+4
0
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Under
Ответ Михаил Блинов
Нет, так как там не возможно такое, что было при Гитлере, так как там как раз знают, чем это обернулось и для Германии и для мира.
любопытно вы диагнозы целым народам ставите, где что возможно, а где нет
+7
-3
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KataDiaz
это была великолепная охота, команда заметно выросла. Одолеть Греков конечно будет очень сложно, но будем верить до конца.
+4
0
+4
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Under
Ответ Михаил Блинов
Самое прямое!!!! Без истории нет ни настоящего ни будущего . А без знания истории появляются вот такие, личности, как необандеровцы.
то есть по вашей логике Германия будет вечно хотеть захватить весь мир?
только потому, что такое уже было в истории
+9
-6
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Under
Ответ Михаил Блинов
Историю учи.
какое отношение имеет история к сегодняшнему дню?
+7
-5
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Нереальный Футбол
Ответ THEROM17
Германия полезла на территории, которые к ней никакого отношения не имели и за это поплатилась. А Речь Посполитая веками владела этими территориями. Разницу не видите?)
Польша и Речь Посполитая - это разумеется одно и тоже, сомнений нет
+3
-1
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RembaXXX
Ну, надеюсь греков на ЕВРО не увидеть, для всех остальных 3х команд попадание на ЕВРО будет мегасобытием.
+5
-3
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"Рот-Вайсс"
Ответ RembaXXX
Ну, надеюсь греков на ЕВРО не увидеть, для всех остальных 3х команд попадание на ЕВРО будет мегасобытием.
Греки как раз будут.Жутко прагматичная команда. Так что казахов задушит.
+3
-1
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denbodrov
Ответ Южанин78
Это что за критерии по которым Эстония, набравшая в группе 1 очко попала в Лигу Наций?
Как лучшая команда Лиги Д:

As there were two teams from League A (both non-group winners), they were both placed in Path A. The one non-group winner from League B not drawn to Path B will then be placed in Path A, along with the best-ranked League D group winner.
+2
0
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Борис Громов
Ответ Under
с чем?
с новым годом
+3
-1
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Viktorave
Ответ Қырықбай Ұзақбайұлы
Это люксембургский язык?
😅🔥рассмешил)
+3
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"Рот-Вайсс"
Ответ Бабло Муани
Он игру с Люкс пропускает, на Греков выйдет и разнесет в щепки их, раскромсает как сыр Фета на кусочки
Хвича по весне тяжёлый будет.
+4
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Иксджии это смешно
Ответ Under
не, в этот раз решили по жребию ну и тут логичный вопрос, а почему в А самая сильная из трёх команд должна уходить? т.е. фины сыграли лучше украинцев и исландцев, а играть в более сложной лиге придётся
Да, я тоже про это думал, поэтому отправлял туда Исландию по рейтингу, Украина все равно второй оставалась
+2
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Barry_Cadny
Ответ Under
не, в этот раз решили по жребию ну и тут логичный вопрос, а почему в А самая сильная из трёх команд должна уходить? т.е. фины сыграли лучше украинцев и исландцев, а играть в более сложной лиге придётся
Логичный ответ: нефиг вообще через ЛН лузеров на Евро отбирать.
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Under
Ответ Иксджии это смешно
Он входил в первый вопрос Думал там рейтинг ЛН играет роль и Фины на его основе отправятся в А
не, в этот раз решили по жребию
ну и тут логичный вопрос, а почему в А самая сильная из трёх команд должна уходить?
т.е. фины сыграли лучше украинцев и исландцев, а играть в более сложной лиге придётся
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Каер Джанс
Ответ Under
любопытно вы диагнозы целым народам ставите, где что возможно, а где нет
Это же оррк, им видней😁
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Under
Ответ jdrk
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с чем?
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"Рот-Вайсс"
Ответ Булат Кошкимбаев
Грузия сейчас тоже сильна. Есть креатив в виде Хвичи. Вот у Казахстана только трудяги на поле. Против греков шансов нет.
По весне Хвича выгоревший будет.
+1
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Булат Кошкимбаев
Ответ "Рот-Вайсс"
Повезло? Нынешний Люксембург - добротный середняк. Если кто-то думает, что это - карлик, то они сильно заблуждаются.
Грузия сейчас тоже сильна. Есть креатив в виде Хвичи.
Вот у Казахстана только трудяги на поле. Против греков шансов нет.
+2
-1
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Groznyi2024
Все проходимые, за Нурика!
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Булат Кошкимбаев
Ответ Cruel Snake
В принципе, для казахов вопрос решаемый. Успехов
Самый сложный соперник на стыках.
+1
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Achilles 21
Ответ Тюменец
Если Люксембург вдруг выйдет на Евро, то голы забитые им сразу перестанут быть «мусорными»?!))
если расширить евро до 48 сборных то голы фарерам и сан марино перестанут быть мусорными
0
0
0
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