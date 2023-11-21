Стали известны соперники сборных Грузии и Казахстана в плей-офф отбора на Евро.

В соответствии с рейтингом команд в Лиге наций, сформировались следующие пары:

Путь С

–

–

Матчи состоятся 21 марта. Финал – 26-го.

Также в число участников плей-офф на данный момент входят Польша, Эстония, Финляндия, Украина, Исландия, Израиль и Босния и Герцеговина. Пары Пути А и Пути В пока не сформированы.

Кто пройдет на Евро через Лигу наций? Расклады перед последним туром

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?