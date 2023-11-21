Казахстан сыграет с Грецией в плей-офф отбора на Евро-2024, Грузия – с Люксембургом
Стали известны соперники сборных Грузии и Казахстана в плей-офф отбора на Евро.
В соответствии с рейтингом команд в Лиге наций, сформировались следующие пары:
Путь С
Матчи состоятся 21 марта. Финал – 26-го.
Также в число участников плей-офф на данный момент входят Польша, Эстония, Финляндия, Украина, Исландия, Израиль и Босния и Герцеговина. Пары Пути А и Пути В пока не сформированы.
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Надеюсь команда с 1 очком и разницей -20 выйдет на Евро через стыки))
а) берём самое реальное условие - проход Хорватии. Тогда пары в путях А и В:
А: Польша - Эстония, Уэльс - Финляндия/Украина/Исландия (решит жеребьёвка)
В: Израиль - Украина/Исландия, Босния - Финляндия/Украина
В полуфиналах Израиль ТОЧНО не сыграет с Финляндией, а Босния с Исландией
б) если каким-то чудом завтра пройдёт Уэльс, то:
А: Хорватия - Эстония, Польша - Финляндия/Украина/Исландия (решит жеребьёвка)
В пути В ничего не меняется.
Люксембург не так уж и плох по составу: Барейро главная звезда и самый дорогой игрок Майнца ,Мартинс(Спартак),Родригеш(Сивасспор),Морис вратарь одного из лидеров чемпионата Бельгии Юниона,Олесен(Кельн),Пинто(Витесс),братья Тилль,и еще несколько игроков из Австрии,из 2-х лиг Франции и Германии.
когда уже польская армия в Украину зайдёт?
только потому, что такое уже было в истории
As there were two teams from League A (both non-group winners), they were both placed in Path A. The one non-group winner from League B not drawn to Path B will then be placed in Path A, along with the best-ranked League D group winner.
ну и тут логичный вопрос, а почему в А самая сильная из трёх команд должна уходить?
т.е. фины сыграли лучше украинцев и исландцев, а играть в более сложной лиге придётся
Вот у Казахстана только трудяги на поле. Против греков шансов нет.