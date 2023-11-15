«МЮ» следит за хавбеком сборной Португалии Жоау Невешем. Скауты были на игре «Бенфики» со «Спортингом»

«Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником Жоау Невешем.

Как сообщает инсайдер , скауты английского клуба присутствовали на матче «Бенфики» со «Спортингом» (2:1) 12 ноября и наблюдали за действиями 19-летнего игрока.

Пока манкунианцы просто изучают и ждут изменений в составе владельцев клуба, после которых могут быть предприняты более решительные действия в отношении португальца.

Жоау был вызван на ноябрьские матчи сборной. В текущем сезоне он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу за 11 матчей в чемпионате Португалии.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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