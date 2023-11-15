«МЮ» следит за хавбеком сборной Португалии Жоау Невешем. Скауты были на игре «Бенфики» со «Спортингом»
«Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником Жоау Невешем.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, скауты английского клуба присутствовали на матче «Бенфики» со «Спортингом» (2:1) 12 ноября и наблюдали за действиями 19-летнего игрока.
Пока манкунианцы просто изучают Невеша и ждут изменений в составе владельцев клуба, после которых могут быть предприняты более решительные действия в отношении португальца.
Жоау был вызван на ноябрьские матчи сборной. В текущем сезоне он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу за 11 матчей в чемпионате Португалии.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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