«МЮ» следит за хавбеком сборной Португалии Жоау Невешем. Скауты были на игре «Бенфики» со «Спортингом»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Жоау Невеш Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником Жоау Невешем.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, скауты английского клуба присутствовали на матче «Бенфики» со «Спортингом» (2:1) 12 ноября и наблюдали за действиями 19-летнего игрока.

Пока манкунианцы просто изучают Невеша и ждут изменений в составе владельцев клуба, после которых могут быть предприняты более решительные действия в отношении португальца.

Жоау был вызван на ноябрьские матчи сборной. В текущем сезоне он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу за 11 матчей в чемпионате Португалии.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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2 комментария

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Фут.Боль
Изменений скорее нужно ждать в тренерском штабе МЮ.
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Benjamin
Сколько же Невешей в Португалии? Только начал различать Невеша из саудовской Аравии (раньше в Вулвз играл) от Невеша из Ман Сити, а теперь еще один…
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