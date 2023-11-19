В Воронеже власти дважды заключали контракт на строительство манежа с одной фирмой – и сроки дважды сорваны. Подрядчик, получивший 350 млн рублей, проходит процедуру банкротства

В Воронеже дважды сорваны сроки строительства футбольного манежа.

Как сообщает Baza, спортивный объект должны были сдать в эксплуатацию в конце 2022 года, однако этого до сих пор не произошло. Власти дважды заключали контракт с одной и той же компанией, и оба раза сроки соблюдены не были, при этом авансы продолжали поступать.

По данным сетевого издания «Время Воронежа», в первый раз торги проводились еще в ноябре 2020 года, и победителем стало ООО «КМ-Строй».

Согласно контракту, объект должны были возвести к 15 августа 2022 года, но из-за срыва сроков и ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств сотрудничество было прекращено 7 сентября 2021 года с выплатой 45,1 млн рублей.

Спустя год тендер вновь выиграло ООО «КМ-Строй», и заказчик, Департамент строительной политики Воронежской области, заключил с организацией новый контракт. Объект должны были построить к середине ноября 2022 года, но этого не произошло.

Baza утверждает, что строительная организация получила порядка 350 млн рублей, а на возведение манежа израсходовала чуть меньше 100 млн (объект готов на треть). Сейчас фирма проходит процедуру банкротства.

В апреле стало известно, что Следственный комитет РФ по Воронежской области начал проверку исполнения государственного контракта с ООО «КМ-Строй» и эффективности расходования бюджетных средств.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?