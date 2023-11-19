В Воронеже власти дважды заключали контракт на строительство манежа с одной фирмой – и сроки дважды сорваны. Подрядчик, получивший 350 млн рублей, проходит процедуру банкротства

Теги премьер-лига Россия бизнес происшествия Факел стадионы деньги Футбол

В Воронеже дважды сорваны сроки строительства футбольного манежа.

Как сообщает Baza, спортивный объект должны были сдать в эксплуатацию в конце 2022 года, однако этого до сих пор не произошло. Власти дважды заключали контракт с одной и той же компанией, и оба раза сроки соблюдены не были, при этом авансы продолжали поступать.

По данным сетевого издания «Время Воронежа», в первый раз торги проводились еще в ноябре 2020 года, и победителем стало ООО «КМ-Строй».

Согласно контракту, объект должны были возвести к 15 августа 2022 года, но из-за срыва сроков и ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств сотрудничество было прекращено 7 сентября 2021 года с выплатой 45,1 млн рублей.

Спустя год тендер вновь выиграло ООО «КМ-Строй», и заказчик, Департамент строительной политики Воронежской области, заключил с организацией новый контракт. Объект должны были построить к середине ноября 2022 года, но этого не произошло.

Baza утверждает, что строительная организация получила порядка 350 млн рублей, а на возведение манежа израсходовала чуть меньше 100 млн (объект готов на треть). Сейчас фирма проходит процедуру банкротства.

В апреле стало известно, что Следственный комитет РФ по Воронежской области начал проверку исполнения государственного контракта с ООО «КМ-Строй» и эффективности расходования бюджетных средств.

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27 комментариев

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stason79
красиво. а у мэра Панамера?
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lovec23
Интересно а кто возглавляет км строй , сетра мэра или дочь губернатора
+10
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Иксджии это смешно
А чего не написали, что совладелец после первого раза сейчас под уголовкой и дело в суде = получит срок, а воронежский депутат, который за взятку обещал "лёгкую" приемку, уже получил свои два года колонии?
Или это малозначимые факты для наброса?))
+8
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lovec23
Ответ loko84st
Жучка внучки
Если без шуток после первого срыва кому пришло в голову отдавать заказ той же компании . Мне кажется за такое нужно давать срок и гнать с работы
+2
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Антон Фалафель
Какая замечательная схема.
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Герман Ткаченко
Так и живём!
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Бартоломью
Надо было в третий раз перевести деньги! Это же дело принципа!
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Дмитрий9779
Ответ Ковид 07.10.52
Хорошие учителя из одного городка с одним клубом с распил-ареной.
На классе страдаешь,молодец,всегда радуешь😁😁😁.
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lovec23
Ответ Иксджии это смешно
А чего не написали, что совладелец после первого раза сейчас под уголовкой и дело в суде = получит срок, а воронежский депутат, который за взятку обещал "лёгкую" приемку, уже получил свои два года колонии? Или это малозначимые факты для наброса?))
Если в курсе ситуации , деньги есть с кого требовать или пару лет условно и на пенсию в ЮАР
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Ahtiar
Ахах
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Гаврила Ардалионович
Ответ Ковид 07.10.52
Хорошие учителя из одного городка с одним клубом с распил-ареной.
Ковид ещё не закончился?
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lovec23
Ответ loko84st
Ну наверное думали, первый блин комом выходит
Ну тогда ждём информацию о 3 попытке
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loko84st
Ответ lovec23
Если без шуток после первого срыва кому пришло в голову отдавать заказ той же компании . Мне кажется за такое нужно давать срок и гнать с работы
Ну наверное думали, первый блин комом выходит
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loko84st
Ответ lovec23
Интересно а кто возглавляет км строй , сетра мэра или дочь губернатора
Жучка внучки
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bettini
Про это говорил Калешин?
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Огюст
И манеж не построит и на достройку его денег нет в наличии уже!
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Dark.Babysitter
Советую этому главе департамента и подрядчику учиться чифир заваривать с барабульками и изучать - как правильно в хату заходить.
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Олимпионик
Кто-то хорошо поимел на этом строительстве. Это российская бюджетная действительность.
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Pertinax Gandi
И никакого мошенничества. Просто не смогли. 100 млн. ушло на строительство, остальное на зарплату сотрудников. И теперь проходим гражданско-правовую процедуру банкротства.
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Евгений Матыцын
Как бы так не произошло с реконтструкцией стадиона профсоюзов!!!! Будут лет 10 строить да так и не до делают
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Честный контроль
МММ по Воронежски.
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Ильин Александр
это явно случайность))
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Гаврила Ардалионович
"Шакал я паршивый, всё ворую и ворую"©
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Гаврила Ардалионович
"Освоение" бюджета прошло успешно)
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stubborn89
как так, всего лишь дважды?
недорабатывают...
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Johnie
И никакого мошенничества
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