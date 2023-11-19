«Ренн» и Женезьо расторгли контракт. Тренером стал Стефан, работавший в клубе с 2018 по 2021 год
Брюно Женезьо покинул пост главного тренера «Ренна».
Как сообщает пресс-служба французского клуба, контракт с Женезьо был расторгнут по обоюдному согласию сторон, в частности, по личным причинам.
Новым главным тренером «Ренна» назначен Жюльен Стефан, возглавлявший клуб с 2018 по 2021 год.
Брюно Женезьо тренировал «Ренн» с марта 2021 года. В текущем сезоне команда занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 12 очков в 12 матчах.
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Стефан конечно тоже супер вариант, но зато человек из системы - его Страсбур также нестабильно болтало, что чуть не вылетели. Руководство эльзасцев успело это оценить и поменять тренера.