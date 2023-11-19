«Ренн» и Женезьо расторгли контракт. Тренером стал Стефан, работавший в клубе с 2018 по 2021 год

Теги Ренн лига 1 Франция отставки Брюно Женезьо Жюльен Стефан Футбол

Брюно Женезьо покинул пост главного тренера «Ренна».

Как сообщает пресс-служба французского клуба, контракт с Женезьо был расторгнут по обоюдному согласию сторон, в частности, по личным причинам.

Новым главным тренером «Ренна» назначен Жюльен Стефан, возглавлявший клуб с 2018 по 2021 год.

Брюно Женезьо тренировал «Ренн» с марта 2021 года. В текущем сезоне команда занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 12 очков в 12 матчах.

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2 комментария

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Amalfitano
Ренн продал почти всех лидеров и их немного штормит. Но тут явно не должно штормить настолько. Так что смена тренера правильное решение.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Нужно быть честными, уволили не только по личным причинам. Команда выдала в чемпионате серию и 5 матчей без побед. В Лиге Европы то обыграли греков, но толку, когда в чемпионате 13.
Стефан конечно тоже супер вариант, но зато человек из системы - его Страсбур также нестабильно болтало, что чуть не вылетели. Руководство эльзасцев успело это оценить и поменять тренера.
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