«Ренн» и Женезьо расторгли контракт. Тренером стал Стефан, работавший в клубе с 2018 по 2021 год

Брюно Женезьо покинул пост главного тренера «Ренна».

Как сообщает пресс-служба французского клуба, контракт с Женезьо был расторгнут по обоюдному согласию сторон, в частности, по личным причинам.

Новым главным тренером «Ренна» назначен , возглавлявший клуб с 2018 по 2021 год.

тренировал « » с марта 2021 года. В текущем сезоне команда занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 12 очков в 12 матчах.

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