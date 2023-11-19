Зинченко перед Италией: «Когда играешь против соперника, у которого весь матч не затыкается рот, теряешь концентрацию»

Теги Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия сборная Италии по футболу Арсенал квалификация Евро-2024 Александр Зинченко Футбол

Александр Зинченко высказался о предстоящем матче между Украиной и Италией.

Сборная Украины сыграет против Италии в рамках квалификации Евро-2024. Игра пройдет в Леверкузене 20 ноября.

«Это действующие чемпионы Европы. Не хочу даже тратить время на то, чтобы говорить, насколько это сильная команда. Все это понимают. Я очень надеюсь на поддержку украинцев, которые придут посмотреть на этот матч.

Также на 100% уверен, что миллионы людей будут смотреть матч из разных уголков мира, и с Украины тоже. Все мы осознаем ответственность. Нам нужно показать свою лучшую игру как индивидуально, так и командно, чтобы добиться успеха.

Итальянцы любят играть с мячом. Они играют в комбинационный футбол. Я сейчас очень много внимания обращаю на то, как они живут футболом и игрой. Игра начинается не со свистком судьи, а раньше – еще в раздевалке. Как они поют гимн, как живут игрой – это говорит об их команде.

Они живут игрой каждую секунду. Когда ты играешь против соперника, у которого весь матч не затыкается рот, они такие все энерджайзеры, то ты сам, играя против них, теряешь эту концентрацию. Это бывает у всех команд, но я бы улучшил это у нас тоже», – приводит слова защитника сборной Украины и «Арсенала» Tribuna.com.

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7 комментариев

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volodin
У итальянцев это обусловлено менталитетом, они и в жизни такие. А почему у Зинченко рот не закрывается?
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-2
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Murat11
Италия, не подведи
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Алексей Ненахов
Бонуччи « когда играешь против соперника у которого всегда идут слёзы, теряешь концентрацию»
+11
-1
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Егор Ковалёв
смотрят с Украины в составе России?
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Murad Balta
Тонали ставит на слезы Зинченко после матча . Только там кэф низкий будет .
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