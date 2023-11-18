«Аль-Иттихад» назначил Гальярдо тренером. Контракт двукратного победителя Кубка Либертадорес – на полтора года

Теги высшая лига Аргентина Ривер Плейт высшая лига Саудовская Аравия Марсело Гальярдо Аль-Иттихад Джидда Футбол

«Аль-Иттихад» сообщил о назначении нового главного тренера.

Команду из Джидды возглавил Марсело Гальярдо. Контракт с ним заключен на полтора года. При этом ранее сообщалось, что соглашение предусматривает опцию продления до 2027-го.

47-летний аргентинец не работал с 2022 года, когда покинул «Ривер Плейт». С этой командой он дважды выиграл Кубок Либертадорес, стал чемпионом Аргентины, трижды победил в Кубке Аргентины и завоевал иные трофеи.

«Аль-Иттихад», уволивший Нуну Эшпириту Санту 10 дней назад, на данный момент занимает в чемпионате Саудовской Аравии 5-е место, отставая от лидирующего «Аль-Хилаля» на 11 очков.

За команду играют такие известные футболисты, как Карим Бензема, Нголо Канте, Фабиньо.

Изображение: twitter.com/ittihad_en

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5 комментариев

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Кирилл Лавров
Ответ Фарид Харисов
Нередко мелькал в новостях, что хотят его пригласить в Реал, Барселону, ПСЖ, Челси. Ладно, может потом в Европу заглянет. Правда из Саудовской Аравии о себе уже так не заявишь, как в Южной Америке.
Как раз-таки сейчас из СА о себе заявишь.

Как бы Вам этот чемпионат был неприятен, о нем говорят многие. Далеко ходить не нужно – на условном «Sports» его освещают значительно лучше любой из Америк.
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Антон Киселёв
Ответ Фарид Харисов
Это чемпионат футболистов, не тренеров. Объясню — многие составы в лиге Сауд. Аравии по именам сильнее, чем в лигах Бразилии и Аргентины. Но (!) — Южная Америка это именно кузница талантов, там нет возможности накупить себе кучу звёзд. Когда тренер там добивается успеха, то все понимают, что весомый вклад внёс именно он. Поэтому главному коучу легче попасть в Европу не через МЛС или Аравию, где всё что нужно от тренера — это не злить звёзд. Ему легче попасть туда через любой менее популярный, но конкурентный чемпионат, где непосредственно его работа определяющая. Гальярдо выиграл Кубок Либертадорес, и для мира футбола это победа Гальярдо. Гальярдо выиграет Азиатскую Лигу Чемпионов? Для мира футбола это будет победа Бензема/Роналду/Неймара и т.д
Умение работать со звёздами - это тоже важный фактор, если он собирается в большой клуб в Европе
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Фарид Харисов
Ответ Антон Киселёв
Умение работать со звёздами - это тоже важный фактор, если он собирается в большой клуб в Европе
Да, но, видимо, не собирается. Посмотрел про него новости за последние годы — переговоры были вполне серьезные, но всё время не складывалось с контрактом. Наверное, Гальярдо нужны деньги, их он и получит.
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