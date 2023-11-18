«Аль-Иттихад» назначил Гальярдо тренером. Контракт двукратного победителя Кубка Либертадорес – на полтора года

«Аль-Иттихад» сообщил о назначении нового главного тренера.

Команду из возглавил . Контракт с ним заключен на полтора года. При этом ранее сообщалось, что соглашение предусматривает опцию продления до 2027-го.

47-летний аргентинец не работал с 2022 года, когда покинул «Ривер Плейт». С этой командой он дважды выиграл Кубок Либертадорес, стал чемпионом Аргентины, трижды победил в Кубке Аргентины и завоевал иные трофеи.

«Аль-Иттихад», уволивший Нуну Эшпириту Санту 10 дней назад, на данный момент занимает в чемпионате Саудовской Аравии 5-е место, отставая от лидирующего «Аль-Хилаля» на 11 очков.

За команду играют такие известные футболисты, как Карим Бензема, Нголо Канте, Фабиньо.

Изображение: twitter.com/ittihad_en

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